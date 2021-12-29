هنا في باكسفل، نقدّم معاملة من الدرجة الأولى لمتداولينا من الدرجة الأولى. لذلك قمنا بتحديث خاصية المتداول المحترف الجديدة، مع متطلّبات أقل ومزايا أكثر! مع هذه الشارة الجديدة الرائعة، يمكنك:

⭐ألفِت النظر إلى مصداقيتك على باكسفل ودع زملائك المستخدمين يعرفون أنك أحد أفضل المتداولين، مع شارة جديدة تماماً تُميّز بها ملفك الشخصي

⭐كن أول من يختبر الميزات الرائعة للوصول إلى منتجات باكسفل الجديدة كلياً قبل أي شخص آخر، وشاركنا رأيك.

⭐قدّم عروضك لتظهر مباشرة أعلى القائمة، حتى يراها المتداولون المحتملون أولاً.

⭐احصل على أولوية الاهتمام من فريق دعم العملاء لدينا للمساعدة في أي مشكلة تواجهك؟ وسيقوم فريقنا بحلّها في أسرع وقت ممكن.

⭐قم بالتّرويج لعروض البيع في منطقتك. كن المتداول الأول في منطقتك من خلال إنشاء عروض بيع رائعة لمجتمعك.

⭐استمتع بأفضل المزايا لكونك متداولاً محترفاً على باكسفل؟ حل النزاعات فوراً. عروض بطاقات الهدايا بدون ضمان، و حد أعلى لهامش الربح. وسيتم أيضاً تغيير شارتك تلقائياً.

هل تتطّلع إلى وضع تلك الشارة الجديدة اللامعة على ملف تعريف التداول الخاص بك؟ فيما يلي بعض المتطلبات التي يجب مراعاتها:

✅ حساب تم التحقق منه (تم التحقق من الهوية + إثبات العنوان)

✅ تم إكمال ما لا يقل عن 250 معاملة تداول ناجحة في آخر 90 يوماً

✅ *درجة حسن السلوك

✅ التقيد بشروط الخدمة الخاصة بنا

هل أنت مستعد لتصبح متداولاً محترفاً؟ كل ما عليك القيام به هو التداول على منصّتنا. كلما تداولت، تحصل على المزيد من المزايا. استمر في التداول على باكسفل وابق على اطلاع دائم بالتحديثات: المزيد من التغييرات الرائعة تأتيك مع برنامج مكافآت جديد، فقط من أجلك. *تستند درجة السلوك الجيد إلى معايير باكسفل الداخلية التي تقيِّم سلوكيات المستخدمين في السوق