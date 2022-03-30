نيويورك تايمز، 30 مارس 2022 – أعلنت Paxful باكسفول ، وهي منصة عالمية للتكنولوجيا المالية من نظير إلى نظير ، أن الشركة قد تم إدراجها للسنة الثانية لقائمة Time100 الشركات الأكثر نفوذاً. تسلط القائمة الضوء على 100 شركة لها تأثير غير عادي حول العالم.

تعمل Paxful على تطوير اقتصاد عالمي حقيقي من خلال بناء نظام مالي يخدم 100٪ ، وليس 1٪ فقط. من خلال المنصة ، يمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم شراء وبيع وتداول البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كوسيلة للتبادل لإجراء المدفوعات والمعاملات وإرسال الأموال. يخدم Paxful حاليًا أكثر من 9 ملايين شخص في كل قارة تقريبًا مع تداول أكثر من 6 مليارات دولار حتى الآن عبر المنصة. من خلال المنصة ، يمكن لأي شخص في جميع أنحاء العالم شراء وبيع وتداول البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى كوسيلة للتبادل لإجراء المدفوعات والمعاملات وإرسال الأموال. يخدم Paxful حالياً أكثر من 9 ملايين شخص في كل قارة تقريباً مع تداول أكثر من 6 مليارات دولار حتى الآن عبر المنصة.

قال راي يوسف ، الرئيس التنفيذي ومؤسس Paxful: “أنا فخور للغاية بالعمل جنباً إلى جنب مع مجموعة موهوبة من الأفراد لجلب اعتماد Bitcoin العالمي والحرية المالية لأكثر من 9 ملايين شخص في جميع أنحاء العالم. يجب أن يكون الوصول الى الخدمات المالية حقاً من حقوق الإنسان ، كما أن Paxful متحمسة جداً لإدراجها في قائمة Time100 لعملنا في توسيع نطاق التمويل من نظير إلى نظير و لدعم المزيد من الشمول المالي وسد الفجوة الاقتصادية “

كجزء من مهمة Paxful لدعم الأسواق الناشئة ، شارك راي يوسف في تأسيس Built With Bitcoin Foundation ، وهي منظمة إنسانية مكرسة لخلق فرص عادلة من خلال توفير المياه النظيفة ، والوصول إلى التعليم الجيد ، والزراعة المستدامة ، و الدعم الإنساني – كل ذلك بواسطة Bitcoin. حتى الآن ، أثرت المؤسسة على أكثر من 110.000 شخص في ثمانية بلدان وأنشأت 8 مدارس و 7 مشاريع للطاقة الشمسية و 4 مراكز تقنية و 6 أنظمة زراعية في جميع أنحاء العالم.

لتجميع القائمة ، طلبت TIME الترشيحات عبر كل قطاع – بدءًا من الرعاية الصحية والترفيه إلى النقل والتكنولوجيا – من محرريها ومراسليها حول العالم ، وكذلك من خبراء الصناعة. ثم تم تقييم كل شركة بناءً على العوامل الرئيسية ، بما في ذلك الصلة والتأثير والابتكار والقيادة والنجاح.

See the full list here: time.com/100companies

عن Paxful

Paxful هي منصة عالمية للتكنولوجيا المالية من نظير إلى نظير مصممة لأكثر من تسعة ملايين شخص حول العالم في حاجة إلى فرص متساوية في الحصول على التمويل. تتيح Paxful الوصول إلى ما يقرب من 400 طريقة دفع مختلفة لمستخدميها لشراء وبيع وتداول العملات الرقمية مثل Bitcoin (BTC) و Ethereum (ETH) و Tether (USDT) – مما يسمح لهم بإجراء المدفوعات والمعاملات وإرسال الأموال كوسيلة للتبادل. لمزيد من المعلومات حول منصة باكسفول Paxful ، يرجى زيارة: https://paxful.com/