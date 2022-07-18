تكمل Paxful عامها السابع في شهر يوليو، ونحن نبدأ الاحتفال بمفاجأة كبيرة. احصل على فرصتك للفوز بجوائز Paxful الحصرية من خلال الدخول إلى هدايا الذكرى السنوية. ستبدأ المسابقة من 15 يوليو، في الساعة 12 ص إلى 19 يوليو في الساعة 7 م بتوقيت شرق الولايات المتحدة، بادر ولا تفوّت الفرصة!

للدخول، كل ما عليك فعله هو مشاركة قصتك حول كيف بدأت في عالم البيتكوين. أخبرنا في قسم التعليقات أدناه باستخدام علامة التصنيف #قصتي_مع_البيتكوين، وتأكد من إدخال اسم مستخدم Paxful الخاص بك. سنختر خمس مشاركات مفضلة لدينا، ونشارك قصصهم على مواقع التواصل الاجتماعي لدينا في 20 يوليو، ونتصل بهم عبر DM (على المنصة التي استخدموها للدخول إلى الهدية).

نتشوق لقراءة قصصك. حظًا سعيدًا!