في نهاية موجة صعود رائعة أخرى نحو أعلى مستوى على الإطلاق في نوفمبر 2021، تلقت قيمة البيتكوين ضربة أدت إلى انخفاض سعرها إلى أدنى مستوى عند 3507180 دولارًا أمريكيًا في 23 يناير 2022. وبالرغم من أن سعر البيتكوين قد تعافى واستقر إلى حد ما منذ ذلك الحين، إلا أن هذا الانخفاض في القيمة أثار قلق العديد من مالكي البيتكوين بشكل مفهوم.

ما لا يعرفه معظم الأشخاص هو أن الأسواق الهابطة (مثل السوق التي نحن فيها الآن) ليست فقط قادرة على الاستمرار – إنها أيضًا مربحة. لنلقي نظرة على كافة الأشياء التي يمكنك القيام بها عندما تكون البيتكوين في السوق الهابطة.

لماذا ينخفض سعر البيتكوين؟

قبل أن نتطرق لـ كيفية تحقيق الربح خلال السوق الهابطة، لنتحدث أولاً عن لماذا ينخفض سعر البيتكوين في المقام الأول. أصل ذلك هو أن البيتكوين، وعلى غرار العملات الورقية التقليدية، لا يزال يتأثر بالأحداث الجارية واللوائح الجديدة.

على سبيل المثال، في عام 2021، أعلنت الحكومة الصينية فرض حظر شامل على البيتكوين. وشمِل ذلك تداول البيتكوين والاحتفاظ به وحتى تعدينه. كانت نتائج التأثير على قيمة البيتكوين فورية، حيث هبط من 63.569.81 دولارًا أمريكيًا في 14 أبريل إلى 29.789.94 دولارًا أمريكيًا في 21 يوليو.

مثال آخر كان عندما خيّم القلق على المجتمع بسبب “شتاء العملات المشفرة”. أدى هذا القلق إلى انخفاض قيمة البيتكوين إلى أقل من 35.071.80 دولارًا أمريكيًا عندما كان 50.792.04 دولارًا أمريكيًا.

في كلتا الحالتين، سيجد البيتكوين طريقة للتعافي، لكن هذا لا يجعل الأمر أسهل لأي منّا ممن استثمر في البيتكوين. لحسن الحظ، لدينا بعض الاستراتيجيات المتاحة لمساعدتنا ليس فقط على الاستمرار، ولكن أيضًا على الازدهار في السوق الهابطة.

ما يجب فعله وما يجب تجنبه في السوق الهابطة للبيتكوين

للمساعدة في تسهيل فهم الأمور على الجميع، توصلنا إلى قائمة مختصرة بالأشياء التي يجب عليك فعلها وما يجب تجنبها خلال السوق الهابطة للبيتكوين. دوّن ملاحظات عنها وتوصّل إلى أي منها قد يناسب احتياجاتك.

لا داعي للذعر من البيع

ربما تكون الفكرة الأولى التي قد ترادونا هي بيع ما لدينا. إذا كنت تفكر في البيع بسبب خوفك، فنحن هنا لطمأنتك إنه سيكون من الأفضل التراجع خطوة إلى الوراء. تكمن مشكلة البيع فور انخفاض السعر في أنك تدرك فقط الخسائر التي تكبدتها عندما انخفضت قيمة البيتكوين. الإجابة على السؤال “هل يجب أن أبيع عملة البيتكوين الخاصة بي؟” هي “لا بشكل قاطع”.

القيام باستراتيجية HODL (الاحتفاظ بالعملة لفترة أطول)

إن الشعار الشهير الذي يرميه عشاق البيتكوين على بعضهم البعض أثناء الأسواق الهابطة يتجذّر في الواقع في منطق سليم. HODL، أو تمسك بها طوال حياتك، من المفترض أن تكون صيحة معركة لمالكي البيتكوين للثبات في اماكنهم والتغلب على الذعر الذي يؤثر على بقية السوق.

بعبارات بسيطة، فإنه يتبع المنطق القائل بأنه إذا كان سعر البيتكوين اعتاد أن يكون عند نقطة عالية، فيجب أن يجد طريقه مرة أخرى بعد أن ظل منخفضًا لفترة من الوقت. من المنطقي عندما نلقي نظرة على كيف أن قيمة البيتكوين تجد طريقة باستمرار لكسر أعلى مستوياتها السابقة على الإطلاق بعد فترات من الانخفاضات الشديدة.

يعد قول استراتيجية HODL أسهل كثيرًا من تطبيقها، على الرغم من أن بعض أصحاب استراتيجية HODL يواجهون ضغوطًا شديدة أثناء مشاهدة الأسعار تنخفض مع تجاهلها.

لا تتداول على الفور

تشتهر الأسواق الهابطة بكونها أوقات معاناة نفسية شديدة. يمكن أن يتسبب ذلك في أن يبدأ عدد ليس بالقليل من المتداولين والمستثمرين في التفكير في تداول ما تبقى لديهم فقط لتقليل خسائرهم.

هذه المشكلة مشابهة لتلك التي تقول بالبيع مباشرة بعد انخفاض الأسعار. يجب تجنب الخوف وعدم اليقين والشك (تُعرف أيضًا باسم FUD) عند تداول البيتكوين. ينبغي اتخاذ قرارات التداول أو البيع بثقة، والتي غالبًا ما تحتاج إلى معلومات واضحة وملموسة. لا تدع الخوف من المجتمع يؤثر على تداولك!

لا تركز على “أعلى مستويات الأسعار على الإطلاق”

توضح لنا أعلى مستويات أسعار البيتكوين على الإطلاق أن قيمة البيتكوين قد تحسنت على مدار العقد الماضي، ولكن الحقيقة هي أن أعلى المستويات على الإطلاق ليست أكثر نقاطها استقرارًا.

من السهل أن تنخدع بالأرقام الهائلة من أعلى مستويات الأسعار على الإطلاق. المشكلة هي، أن هذه الأسعار لا تظل هكذا بشكل دائم. تمامًا مثل الأسواق الهابطة، الارتفاعات والانخفاضات الشديدة لقيمة البيتكوين ما هي إلا نقاط مؤقتة في تاريخ أسعارها.

لا تنظر إلى أقل مستويات الأسعار سنويًا

بدلاً من التركيز على أعلى مستويات الأسعار على الإطلاق، من الأفضل وضع الأمور في نصابها إذا فعلت العكس وألقيت نظرة على أدنى مستويات الأسعار السنوية بدلاً من ذلك.

وسّع منظورك وألقِ نظرة أشمل على إجمالي سجل أسعار البيتكوين. راقب أدنى المستويات السنوية وقارنها على أساس سنوي. قد تكتشف أنك في مكان أفضل مما كنت تعتقد في البداية، مما قد يجعل استراتيجية HODL أسهل كثيرًا.

عليك تجربة استراتيجيات السوق الهابطة للبيتكوين

يبدو الأمر كما قلنا سابقًا – في بعض الأحيان، يتمثل كل ما تحتاجه في تغيير وجهة النظر. الشيء الأكثر أهمية الذي يجب تذكره هو أن تداول البيتكوين والاستثمار فيه يجب أن يتم بثقة. لإعطائك فكرة، إليك بعض الاستراتيجيات التي قد تفيدك:

HODL

أصبحت HODLing استراتيجية رائعة لأولئك الذين ليس لديهم بالضرورة الوقت للتنقل من خلال السوق الهابطة. سيكون لها تحدياتها وقيودها الخاصة ولكنها غالبًا ما ساعدت المتداولين على تجاوز الأوقات الصعبة للسوق.

متوسط ​​التكلفة بالدولار (DCA)

متوسط التكلفة بالدولار، أو متوسط التكلفة للآخرين، يحدد إستراتيجية حيث يشتري المتداولون والمستثمرون البيتكوين بزيادات بمرور الوقت. لنفترض أن لديك 1000 دولار أمريكي لتنفقها؛ قسّم هذا المبلغ إلى مجموعات من 200 دولار أمريكي. بعد ذلك، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لن تشتري سوى 200 دولار أمريكي من البيتكوين في كل مرة.

ما تقوم به ذلك هو أنها تقلل من الخسارة المحتملة التي قد تتكبّدها إذا انخفض السعر بعد استثمارك الأوّلي مع تعظيم مكاسبك المحتملة بمجرد أن تبدأ قيمة البيتكوين في الصعود مرة أخرى.

الشراء في القاع

بالنسبة للمتداولين والمستثمرين الذين يمتلكون القليل من النقود الإضافية والمستعدين لشراء البيتكوين، يمكنك أن تأخذ هذا الوقت للاستفادة من الموقف. بالطبع، لا تزال هناك مخاطر انخفاض سعر البيتكوين أكثر من ذلك.

لمواجهة ذلك، ما يقوم به بعض المستثمرين هو اتباع استراتيجيات تقليدية مثل تقنيات متوسط التكلفة. يحد هذا من حجم المخاطرة التي تواجهها مع كل عملية شراء، مع زيادة مكاسبك المحتملة إلى الحد الأقصى بمجرد أن يرتفع سعر البيتكوين.

ستعود البيتكوين دائمًا إلى الارتفاع

المغزى الأهم هنا هو أنه على مدار العقد الماضي، أثبتت عملة البيتكوين أنها باقية وستستمر. قد تنخفض القيمة لبعض الوقت، ولكن في كل مرة تجد عملة البيتكوين طريقة للتعافي بل والوصول إلى مستويات عالية جديدة. طالما أننا نُبقي أنفسنا على اطلاع جيد، ونُراقب عن كثب مؤشر الخوف والجشع من العملات المشفرة، ونستمر في إجراء أبحاثنا الخاصة، يجب أن نتوصل إلى أن الأسواق الهابطة أسهل قليلاً في التعامل معها.

* محتوى هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط ، يجب ألا تفسر أي معلومات أو مواد أخرى على أنها مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها. ينبغي عليك إجراء بحثك الخاص وقد ترغب في طلب المشورة المهنية قبل اتخاذ أي قرارات.