إن عدد العملات المشفرة التي يتم تداولها في السوق تنمو بلا توقف. في الواقع ، و في وقت كتابة هذا التقرير (31 يناير 2022) ، تم إدراج أكثر من 17 و 200 عملة رقمية في CoinMarketCap. مما يجعل الأمر أكثر إثارة للاهتمام هو أن الآلاف من هذه العملات المشفرة تم بناؤها على blockchain Ethereum .

إحدى العملات العديدة التي قدمت نفسها مؤخرًا في مساحة التشفير هي Loopring (LRC). قد تكون هذه العملة جديدة نسبيًا ، لكنها اكتسبت بالفعل شعبية بين العديد من عشاق التشفير والمستثمرين. كيف يمكن ذلك؟ هيا لنكتشف.

لنتعرف أكثر على Loopring

Loopring عبارة عن بروتوكول أو برنامج تم إنشاؤه أعلى سلسلة Ethereum blockchain أو السلسلة الرئيسية ، والتي تسمى أيضًا Layer 1. ببساطة ، Loopring هو بروتوكول شبكة من الطبقة الثانية مصمم لتحسين الشبكة الأساسية ، أو الطبقةLayer 1. تتضمن هذه الترقيات تحسين تجربة المستخدم من خلال جعل عمليات المعاملات أسرع وأقل سعراً.

يمكنك التفكير في شبكات الطبقة الثانية مثل Loopring على أنها باب خروج آخر يمكنك أن تسلكه ، لذلك لن تقلق بشأن قيام الأشخاص بدفع بعضهم البعض في معركتهم للإسراع بالخروج كما الخروج من باب السينما. تم إنشاء Loopring أعلى شبكة Ethereum الإيثريوم للمساعدة في تخفيف ازدحام المعاملات.

وفقًا لمطوري Loopring ، يساعد تطويره البروتوكول الوصول إلى الإنتاجية – معدل سرعة معالجة blockchain للمعاملات -و بنحو سرعة أكثر بألف مرة من Ethereum. يزعمون أيضاً أن Loopring يمكن أن تصل إلى ذروة أكثر من 2000 معاملة في الثانية (TPS).

نظرًا لأن المعاملات على Loopring تتخذ مساراً مختلفاً ، فهي أسرع وأرخص بكثير من تلك الموجودة على سلسلة Ethereum ايثريوم الرئيسية. ما يجعلها أكثر إثارة للاهتمام هو رمز المنفعة الأصلي ، المعروف أيضًا باسم Loopring ، مع شريط LRC.

ما هي LRC؟

LRC هي العملة المشفرة المستندة إلى Ethereum لشبكة Loopring والتي تم تقديمها في عام 2017. يُعرف أيضًا باسم محرك التبادل اللامركزي (DEX) لشركة Loopring ، والذي تم إطلاقه في فبراير 2020. تشهد هذه العملة المشفرة أيضًا ارتفاعات وانخفاضات مفاجئة في الأسعار ، تمامًا مثل العملات المعدنية الأخرى في السوق ويبلغ إجمالي المعروض منها 1،375،076،040 LRC.

في أكتوبر 2021 ، تقدمة LRC على عملات أخرى ذات قيمة متزايدة. بعد فترة وجيزة ، في نوفمبر من نفس العام ، وصل تشفير LRC إلى أعلى مستوى له على الإطلاق (ATH) بأكثر من 3.80 دولارًا أمريكيًا لكل توكن. على الجانب الآخر ، كما ذكرنا سابقًا ، LRC هي أيضًا عملة متقلبة. في وقت كتابة هذا التقرير ، كانت عملة LRC تباع بما يزيد باْقل من 0.9000 دولار أمريكي لكل عملة.

بصرف النظر عن كونها أحد أحدث البروتوكولات في مجال التشفير وشعبية عملتها الرقمية المتزايدة ، فإن عملة LRC لديها ميزات أخرى تحتاج إلى معرفتها. أحدها هو ZK-rollup ، المعروف أيضًا باسم المحرك الرئيسي لـ Loopring.

تكرار إجراء معاملات الإيثريوم Ethereum بشكل أسرع وأقل سعراً

وفقًا لموقعها على الويب ، تشتمل النقاط الأساسية لـ Loopring على معاملات آمنة وعالية الإنتاجية ومنخفضة التكلفة. دعنا ننتقل بسرعة إلى كل من هذه الميزات:

العمليات الآمنة – Loopring ، وفقًا لموقعها على الويب ، هي “بروتوكول تبادل ودفع مفتوح المصدر ومدقق وغير أمني.” في نظامه البيئي ، لا يحتاج أحد إلى الوثوق ببعضه البعض. مع Loopring ، فإن ZK-rollups هي التي تتأكد من أن الأصول تخضع دائمًا لسيطرة المستخدمين.

– Loopring ، وفقًا لموقعها على الويب ، هي “بروتوكول تبادل ودفع مفتوح المصدر ومدقق وغير أمني.” في نظامه البيئي ، لا يحتاج أحد إلى الوثوق ببعضه البعض. مع Loopring ، فإن ZK-rollups هي التي تتأكد من أن الأصول تخضع دائمًا لسيطرة المستخدمين. معدل إنتاجية مرتفع – تعالج Loopring المدفوعات والمعاملات خارج السلسلة عن طريق دفعة مكونة من آلاف الطلبات. يؤدي القيام بذلك إلى تحسين سرعة معالجة المعاملات ويزيل اختناق الأداء في سلسلة Ethereum الرئيسية.

– تعالج Loopring المدفوعات والمعاملات خارج السلسلة عن طريق دفعة مكونة من آلاف الطلبات. يؤدي القيام بذلك إلى تحسين سرعة معالجة المعاملات ويزيل اختناق الأداء في سلسلة Ethereum الرئيسية. انخفاض التكاليف – نظرًا لأن معظم تسويات التجارة والتحويل تحدث خارج شبكة Ethereum Layer 1 الإيثريوم ، يتم تقليل استهلاك الغاز وتكاليف المعاملات الإجمالية.

الآن بعد أن تعرفنا على مميزات Loopring البارزة ، دعنا نتعمق أكثر في القوة التي تدفعها والتي تسمى ZK-rollup.

ZK-rollup: القوة الدافعة وراء Loopring

تراكم المعلومات الصفرية (ZK) أو البراهين الصفرية المعرفة هو طريقة معالجة المعاملات بشكل خاص. إنه يعمل عن طريق إثبات صحة شيء ما دون تقديم الكثير من المعلومات حول المعاملة.

إنه مثل إخبار حارس الأمن في الكازينو بأنك تبلغ السن القانوني وأنهم يسمحون لك بالدخول دون الحاجة إلى إظهار بطاقة هويتك أو أي دليل. يمكنك أيضًا التفكير في الأمر على أنه الصعود على متن رحلة طيران حتى لو لم تقدم تذكرتك إلى المضيفة.

تعد عمليات تجميع البيانات الصفرية ضرورية للبروتوكولات في مساحة التشفير التي لا ترغب في الكشف عن الكثير من المعلومات لأطراف ثالثة أو لنقطة مركزية في حالة حدوث خطأ ما. ببساطة ، هذا يتجنب تسريب أو إعطاء معلومات غير ضرورية.

الآن ، قد تتساءل عن كيفية عمل ZK-rollups. كما يوحي اسمها ، تقوم ZK-rollup “بتدوير” مجموعات المعاملات التي تم جمعها في معاملة واحدة وتنفيذها على السلسلة الرئيسية مثل شبكة Layer 1 Ethereum. يؤدي القيام بذلك إلى خفض التكاليف بشكل كبير وتسريع وقت المعالجة حيث يمكن إكمال المعاملات المتعددة في وقت واحد.

المزيد من التطورات منتظرة

من خلال ما تعلمناه حتى الآن ، اكتشفنا أن Loopring يمكنها “إنشاء بروتوكولات وبنية أساسية ومنتجات تواجه المستخدم من أجل مستقبل التمويل” يمكن أن يوفر أمانًا قويًا وأداءًا موثوقًا به ، مما يؤدي إلى إنشاء منصة عالية السرعة للمبادلة والمدفوعات والتداول والسيولة الممكنة دون التضحية بسلامة الشبكة ومستخدميها.

يعد بروتوكول Ethereum السليم من الناحية المشفرة أيضًا خيارًا جيدًا آخر إذا كنت تتطلع إلى قضاء وقت أقل وأموال وموارد أخرى على السلامة والامتثال والمزيد في تطوير أعمالك والتعهدات المماثلة.

هناك المزيد لاستكشافه حول Loopring ، لذا تأكد من إجراء البحث لفهم مداخل وعملات البروتوكول وعملته المشفرة.