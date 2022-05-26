غالبًا ما تكون قيمة الأموال متقلبة وغير متوقعة. يمكن أن ترتفع يومًا ما وتهبط في اليوم التالي. يتم تحديد هذا التحول في قيمة العملة عادةً من خلال مدى قوة أو ضعف الاقتصاد، ولسوء الحظ، يمكن أن يؤدي عدم اليقين هذا إلى تعريض ثروة الجميع للخطر.

عادةً، يستخدم المستثمرون المعادن الثمينة والعقارات الخاصة والأصول القيمة الأخرى للحفاظ على ثروتهم. ولكن إذا كنت تتطلع إلى القيام بالأشياء بشكل مختلف قليلاً، فإن العملة الثابتة تعد خيارًا ممتازًا آخر لحماية نفسك من الخسائر المحتملة.

ما العملة الثابتة؟

العملة الثابتة عبارة عن نوع آخر من العملة الرمزية الرقمية أو العملة المشفرة والتي تحاول محاكاة أو ربط قيمتها السوقية بأصل آخر أو مرجع خارجي. قد يكون سعرها مرتبطًا بسعر سلع مثل الذهب والنفط والغاز والاحتياطيات الأخرى أو قيمة الأموال التي تصدرها الحكومة مثل الدولار الأمريكي واليورو والين وغير ذلك.

كنوع من أنواع العملات المشفرة، تقوم العملات الثابتة أيضًا بتشغيل برامجها وعملياتها من خلال تقنية البلوكتشين. كما أنها تهدف إلى خدمة وظائف الأموال التقليدية والأصول الرقمية ذاتها، والتي يمكن استخدامها في معاملات الدفع. تندرج ضمن فئة العملات المميزة للدفع — المستخدمة كوحدة حساب ووسيلة تبادل ومخزن للقيمة.

من بين أكثر العملات الثابتة شيوعًا التيثر (USDT) وداي (DAI) وعملة الدولار الأمريكي (USDC) وTrueUSD (TUSD) وPaxos Standard (PAXOS) وغيرها.

ومع ذلك، على عكس بعض العملات الورقية المعرّضة بشدة للتضخّم، والعملات المشفّرة الأخرى مثل البيتكوين (BTC) والإيثريوم (ETH) المعروفة بأنها أصول متقلّبة، تم تصميم العملات الثابتة للحفاظ على قيمتها أو تحقيق استقرار الأسعار. يتم تحقيق ذلك بأربع طرق مختلفة.

كيف تعمل العملات الثابتة؟

لسد الفجوة بين الأموال الورقية واستقرار سعر العملات المشفرة، تربط العملات الثابتة قيمها باستخدام آليات مختلفة. لنلقي نظرة على فئاتها الأربع.

1. العملات الثابتة المعززة بضمانات العملات الورقية

هذا النوع من العملات الثابتة مدعوم بعملة موجودة صادرة عن الحكومة، مثل الدولار الأمريكي (USD)، غالبًا بنسبة 1: 1.عملة. يعني ذلك أن الأموال الورقية المعادِلة يتم الاحتفاظ بها كضمان لكل عملة رقمية يتم إصدارها لك. أحد الأمثلة الجيدة هو التيثر (USDT)، حيث يتم دائمًا تقييم التيثر الواحد بسعر 1 دولار أمريكي.

تعد العملات الثابتة المدعومة بالعملات الورقية هي النوع الأكثر شيوعًا واستخدامًا من العملات الثابتة في مجال العملات المشفرة اليوم. ومع ذلك، فهي تعد عرضة للاحتيال لأنها صادرة عن مجموعات وكيانات مركزية لها قواعدها والبرتوكولات الخاصة بها. ولهذا السبب من المهم البحث عن مُصدر يمكنك الوثوق به.

2. العملات الثابتة المعززة بضمانات السلع

تشبه هذه العملات الثابتة العملات المدعومة بالعملات الورقية، ولكن بدلاً من الأموال الورقية، يستخدم هذا النوع أنواعًا أخرى من الأصول والسلع القابلة للتبادل كضمان. وتشمل هذه المعادن الثمينة والمعادن مثل الذهب والفضة والماس والسلع القيمة مثل النفط والغاز الطبيعي والعقارات الحصرية وغيرها الكثير. أحد الأمثلة الجيدة على ذلك هو العملة المشفّرة المدعومة بالنفط لفنزويلا والتي تسمى بيترومونيدا أو بيترو (PTR)—والتي لا يمكن تداولها دوليًا ولم تنجح في اكتساب أي شعبية في البلد.

3. العملات الثابتة المعززة بضمانات العملة المشفّرة

هنا، بدلاً من الأموال الورقية، يتم دعم العملة الثابتة بالعملات المشفّرة. نظرًا لأنها تستخدم العملات المشفّرة كضمان، فإن العملية بأكملها تعمل وتشغّل على البلوكتشين بطريقة لامركزية. غالبًا، يتم ربط العملات الثابتة المضمونة بالعملات المشفّرة بنسبة 1: 2.

بسبب طبيعة العملات المشفّرة شديدة التقلّب، سيتم الاحتفاظ بعدد أكبر من العملات كضمان لكل عملة ثابتة. بهذه الطريقة، لن يتأثر توريد العملات الثابتة بالتقلبات الشديدة في الأسعار. ومثال على ذلك هو داي (DAI)، المدعومة بضمانات على منصة Maker.

ومع ذلك، نظرًا لأن العملات المشفّرة معقّدة، فإن هذه ليست شائعة مثل نظيراتها المدعومة من العملات الورقية. أيضًا، نظرًا لارتفاع المبلغ المحتفظ به كاحتياطيات، يُشار إليه غالبًا باسم “الضمانة الإضافية”.

4. العملات الثابتة الحسابية

يُشار إليها أيضًا بأنها غير مضمونة، ولا يتم دعم هذه العملات الثابتة بأموال ورقية أو عملات مشفرة. بدلاً من ذلك، تحافظ على الاستقرار من خلال خوارزمية أو آلية عمل. العقود الذكية هي المسؤولة عن إدارة مخطط العرض والطلب وضمان استقرار أسعار العملات الثابتة.

سينشئ النظام الخوارزمي عملات جديدة إذا كان التداول في العملة الثابتة مرتفعًا للغاية. خلافًا لذلك، سيشتري النظام عملات معدنية في السوق لخفض العرض المتداول. ومن الأمثلة على ذلك Primecoin (XPM) وBasis الذي لم يعد مُستخدم الآن. يبدو أن هذا هو الأكثر تعقيدًا من بين الأربعة، لكن الأنظمة الخوارزمية تشبه إلى حد بعيد عمليات البنوك المركزية في إدارة العرض.

لماذا تعد العملات الثابتة مهمة؟

مثل العملات المشفّرة الأخرى، تهدف العملات الثابتة أيضًا إلى توفير وظائف متطورة للأموال التقليدية في جميع أنحاء العالم. لنلقي نظرة على بعض من فوائدها الهامة.

1. استقرار الأسعار

تم تصميم العملات الثابتة لتكون لها قيمة ثابتة في أي وقت. لهذا السبب، يعتبرها الكثير من المتحمسين والمستثمرين للعملات المشفّرة أصلاً مثاليًا للملاذ الآمن. يمكن أن تشهد قيمة العملات الورقية والعملات المشفّرة ارتفاعات وانخفاضات كبيرة في أي وقت، وهذا هو السبب في أن العملات الثابتة تعد خيارًا ممتازًا للأشخاص الذين يبحثون عن طُرق للحفاظ على ثرواتهم. بإمكانهم تخزين ثرواتهم في أحد الأصول دون الاطلاع على أي مخاطر خسارة بسبب التضخم.

2. الخصوصية واللامركزية

نظرًا لأن العملات الثابتة تعد نوعًا من العملات المشفّرة، فإنها تتمتع أيضًا بالميزات والتكنولوجيا ذاتها التي تجعل الأصول الرقمية الأخرى مثل البيتكوين الأكثر أمانًا في العالم. إنها تعمل وتشغّل على البلوكتشين، مما يمنع الإنفاق المزدوج والمتسللين أثناء السماح للشبكة باللامركزية.

3. العملة القابلة للبرمجة

تعد العملات الثابتة قابلة للبرمجة ويمكن تصميمها لتناسب احتياجات المستخدمين نظرًا لأنها “تتكون في الأساس من رمز”. تعد إحدى الطرق الشائعة لتنفيذ ذلك من خلال المكافآت أو برامج الولاء. إذا قامت شركة ما ببناء برنامجها فوق عملتها الثابتة، فيمكنها تصميم تطبيق حيث يمكن للمستخدمين بسهولة وبسرعة التحقق من العملة الثابتة والمكافآت في الوقت ذاته.

العملات الثابتة الشائعة في السوق الآن

الآن بعد أن عرفت ما العملات الثابتة وكيف تعمل، لنلقي نظرة متعمّقة على هذه القائمة من العملات الثابتة التي يستخدمها الكثيرون اليوم:

التيثر (USDT)

كما يُوحي الاسم، فإن التيثر تعد عملة ثابتة مرتبطة بقيمة الدولار الأمريكي (1 دولار أمريكي = 1 تيثر). تحتل حاليًا المرتبة رقم 3 بين جميع العملات المشفّرة في السوق.



القيمة: 1.00 دولار أمريكي

القيمة السوقية الإجمالية: 82557675749 دولارًا أمريكيًا



داي (DAI)

تعد داي، التي تحتفظ بها وتنظمها MakerDAO، عملة ثابتة قائمة على الإيثريوم تربط قيمتها أيضًا بالدولار الأمريكي باستخدام الديون المضمونة — حيث لا يتم الاحتفاظ باحتياطياتها بالدولار الأمريكي ولكن بدلاً من ذلك من خلال الديون المضمونة في الإيثريوم (ETH).



القيمة: 0.9993 دولارًا أمريكيًا

القيمة السوقية الإجمالية: 9401706542 دولارًا أمريكيًا



عملة الدولار الأمريكي (USDC)

عملة الدولار الأمريكي (USDC) عبارة عن عملة ثابتة مدعومة بالكامل بالدولار الأمريكي — مما يعني أنها عملة مضمونة بالعملات الورقية ومرتبطة بالدولار الأمريكي.



القيمة: 0.9993 دولارًا أمريكيًا

القيمة السوقية الإجمالية: 50960698150 دولارًا أمريكيًا



True USD (TUSD)

كالأمثلة الأخرى في هذه القائمة، فإن True USD تعد عملة ثابتة مضمونة بالكامل تم التحقق منها بواسطة شبكة الإيثريوم. كما أنها تربط قيمتها بالدولار الأمريكي وتحافظ على نسبة 1: 1، بالطريقة التي تعمل بها معظم العملات الثابتة.



القيمة: 0.9994 دولارًا أمريكيًا

القيمة السوقية الإجمالية: 1345160168 دولارًا أمريكيًا



Pax Dollar (USDP)

تم تداولها في الأصل تحت مؤشر PAX، ثم تغيرت علامتها التجارية لاحقًا إلى Pax Dollar (USDP) من قبل فريق Paxos. كما أنها مبنية على سلسلة إيثريوم بلوك تشين وتحافظ على نسبة 1: 1 مع الدولار الأمريكي.



القيمة: 1.00 دولار أمريكي

القيمة السوقية الإجمالية: 946559515 دولارًا أمريكيًا



TerraUSD (UST)

على عكس الأمثلة الأخرى في هذه القائمة، يتم الحفاظ على نسبة 1: 1 لـ TerraUSD مع الدولار الأمريكي من خلال عملة مشفّرة أخرى: LUNA – وتعد طريقة أكثر تقلبًا من UST.



القيمة: 0.9997 دولارًا أمريكيًا

القيمة السوقية الإجمالية: 16730728002 دولارًا أمريكيًا

*البيانات المقدمة دقيقة حتى وقت كتابة هذا التقرير: 11 أبريل 2022

لماذا تعمل العملات الثابتة بشكل جيد مع البيتكوين

نظرًا لأنها قادرة على الحفاظ على أسعارها، فإن العملات الثابتة تجذب الأشخاص الذين يرغبون في حماية قيمة أموالهم. ومع ذلك، عند إقرانها بعملة مشفّرة شائعة مثل البيتكوين، فإنك تطلق العنان للإمكانات الحقيقية لكليهما. بهذه الطريقة، تحصل على الأفضل في الحالتين: فرص الاستثمار بالإضافة إلى حالات الاستخدام الحقيقي في البيتكوين والاستقرار في العملات الثابتة مثل التيثر.

لهذا السبب، نجعل تحويل التيثر إلى البيتكوين والعكس صحيح مريحًا للغاية لك على Paxful. والقيام بذلك لن يمنحك فقط الفرصة لاستكشاف وتجربة عالم البيتكوين الرائع، ولكنه سيسمح لك أيضًا بحماية أموالك من التقلبات باستخدام التيثر.

هل أنت على استعداد لتجربة الأفضل في الحالتين؟ ابدأ رحلتك و اشترِ التيثر على Paxful اليوم!

تم النشر في الأصل في 23 أكتوبر 2020 وتم التحديث في 20 أبريل 2022