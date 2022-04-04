لقد نجحت في إنشاء حساب باكسفول Paxful الخاص بك ، فماذا بعد؟ قبل أن تبدأ في التداول ، تأكد من التحقق من حسابك. يتيح لك التحقق من حساب باكسفول Paxful الخاص بك الاستمتاع بمزايا النظام الأساسي الحصرية ويسهل على فريقنا مساعدتك عند الحاجة.

يحتوي باكسفول Paxful على أربعة مستويات للتحقق من الحساب ومع تقدمك في المستوى ، يزداد أيضاً نسبة حد إرسال التداول و المحفظة. لمساعدتك في التحقق بشكل كامل من حسابك من باكسفل Paxful ، ما عليك سوى اتباع الخطوات البسيطة التالية:

التحقق من الهوية

يرجى التأكد من التحقق من رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني للمتابعة. يؤدي التحقق من هويتك إلى زيادة حد التداول التجاري والمحفظة لديك إلى 10,000 دولار أمريكي لكل منهما.

الخطوة 1. سجل الدخول إلى حسابك

قم بتسجيل الدخول إلى حساب Paxful باكسفول الخاص بك وانقر فوق السهم الموجود على الجانب الأيمن من صورة ملفك الشخصي. انقر على تحقق مني وستتم إعادة توجيهك إلى صفحة التحقق.

الخطوة 2. املأ المعلومات المطلوبة

إذا لم تكن قد فعلت ذلك بعد ، فتحقق من رقم هاتفك وعنوان بريدك الإلكتروني حتى تتمكن من الانتقال إلى مستوى التحقق التالي. لإكمال التحقق من الهوية ، جهز بطاقة الهوية أو جواز السفر أو رخصة القيادة الصادرة عن جهة حكومية الخاصة بك.

حدد بلد إقامتك و نوع الهوية . اقرأ الرسالة بعناية أسفل خانة نوع المعرف وانقر فوق أفهم للتأكيد. بمجرد الانتهاء ، انقر فوق بدء عملية التحقق للبدء.

الخطوة 3. تحميل مستنداتك

بعد ذلك ، سيُطلب منك تحميل المستند. يمكنك القيام بذلك من خلال هاتفك المحمول أو كاميرا الويب أو الجهاز المحلي.

إذا نقرت على متابعة على الهاتف المحمول ، فيمكنك إما إرسال الرابط عبر البريد الإلكتروني أو مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً

إذا كنت تريد التقاط صورة باستخدام كاميرا الويب ، فسيُطلب منك إرفاق الجزء الأمامي والخلفي من بطاقة الهوية أو رخصة القيادة. إذا كنت تقوم بتحميل جواز سفر ، فما عليك سوى المتابعة إلى الخطوة التالية.

تأكد من أن الصورة واضحة ومقروءة ، حتى يتمكن فريقنا من مراجعة معلوماتك بسرعة. بمجرد الانتهاء ، انقر فوق تأكيد .

إذا كنت تريد تحميل ملف من جهازك ، فتأكد من إرسال صورة ملونة للمستند بأكمله بتنسيق JPG أو JPEG أو PNG. بمجرد تعيين المستند بالكامل ، انقر فوق تأكيد .

الخطوة 4. إلتقط صورة سيلفي

بمجرد تحميل المستند الخاص بك ، انتقل إلى التقاط صورة شخصية. انقر فوق ابدأ واتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة بعناية فائقة. ثم أكمل مسح الصورة وانتظر حتى يتم التحقق من صورتك.

التحقق من العنوان

بعد التحقق من هويتك بنجاح ، يمكنك متابعة إثبات العنوان (PoA). يتيح لك التحقق من العنوان التمتع بحد تداول قيمته 50,000 دولار أمريكي. فيما يلي الخطوات لمساعدتك على البدء:

الخطوة 1. انتقل إلى ملف التعريف الشخصي الخاص بك في باكسفول Paxful

توجه إلى ملفك الشخصي Paxful وانقر فوق زيادة حد التداول أسفل قسم التحقق.

الخطوة 2. املأ المعلومات المطلوبة

تتطلب هذه الخطوة فاتورة المنزل أو المرافق أو فاتورة الهاتف أو كشف حساب بنكي أو بطاقة ائتمان موجهة إليك. تذكر استخدام مستند يعرض اسمك بالكامل وعنواناً يطابق المعلومات التي أدخلتها.

بمجرد الانتهاء من ملء الخانات المطلوبة ، انقر فوق بدء عملية التحقق وستتم إعادة توجيهك إلى صفحة التحميل.

الخطوة 3. قم بتحميل المستند الخاص بك

قبل اختيار الملف ، تأكد من أنه مكتوب بأحرف لاتينية أو سيريلية . خلافاً لذلك ، قم بترجمته وإرفاق البيان المكتوب في إرشادات إثبات التحقق من العنوان. لا تقبل منصة باكسفول Paxful المستندات التي مضى عليها ثلاثة (3) أشهر ، بالأبيض والأسود أو مقتصة أو لقطة شاشة ، أو من أمر الشراء. عنوان الصندوق .

اختر ملفاً وراجع مستندك. بمجرد الانتهاء ، انقر فوق متابعة وستظهر رسالة تأكيد.

إذا كنت واثقاً من دقة المستند ، فانقر فوق تأكيد وانتظر حتى يتم التحقق منه.

احصل على التحقق من حسابك في باكسفول Paxful اليوم

تتم مراجعة المعلومات التي ترسلها إما يدوياً أو تلقائياً. يمكن أن يستغرق التحقق الآلي 24 ساعة ، بينما يمكن أن يستغرق التحقق اليدوي ما يصل إلى سبعة (7) أيام. يمكنك معرفة المزيد حول التحقق من الحساب في Paxful باكسفول هنا .

هل أنت جاهز لرفع مستوى لعبة التداول الخاصة بك؟ توجه إلى حسابك وتحقق منه الآن. استمتع بالتداول!