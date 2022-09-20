في Paxful، نأخذ سلامة عملاتك المشفرة على محمل الجد. نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لدرجة أن Chainalysis — فريق من خبراء تحليل بلوكتشين الموثوق بهم من قبل البنوك والحكومات الرائدة — أطلقوا علينا لقب أحد أكثر البورصات أمانًا في العالم.

لضمان استمرارك في البقاء بأمان على منصتنا، قمنا بتجميع بعض الإرشادات التي يمكن أن تساعدك على طول رحلة العملة المشفرة. استمر في القراءة لترى كيف يمكنك البقاء آمنًا عند تداول العملات المشفرة.

حالة التحقق

هناك طريقة سريعة ومفيدة للتداول بسهولة وأمان وهي إلقاء نظرة على حالة تحقق المستخدم. تتمتع Paxful بالعديد من مستويات التحقق التي يفحصها فريقنا عن كثب، وكلما تم التحقق من المستخدم، كلما أظهر أنه متداول جدير بالثقة ومستعد.



عند إنشاء عرض، يمكنك حتى جعله شرطًا أساسيًا للتداول لشريكك للتحقق من الهوية أو إظهار اسمه بالكامل. إذا تم عرض الاسم الكامل للمتداول، فتحقق دائمًا من أن الشخص الذي تتداول معه لديه نفس الهوية مثل الشخص الذي ترسل أموالك إليه.

متطلبات ما قبل التداول

علاوة على إنشاء عرض يضمن التحقق من هوية شريك التداول لديك، يمكنك التحقق من بعض المتطلبات الأخرى عند استخدام تداول خفيف. في حين أن التداول الخفيف مخصص فقط للمتداولين الذين يستخدمون PayPal كطريقة دفع، إلا أنه لا يزال من المفيد معرفة ذلك.



التداول الخفيف عبارة عن تدفق تداول تلقائي حيث لا تدردش مع شريكك، مما يسمح لك بوضع بعض المتطلبات الإلزامية التي يمكنها التحقق من هوية المشتري. يمكنك طلب:

صورة شخصية لشريكك تحمل هويته

الإيصال أو الدفع أو تأكيد التحويل

ملاحظات إيجابية

من المهم أن تلقي نظرة على ملاحظات المستخدم قبل التداول معه. يُعد المستخدمون الذين لديهم قدر كبير من الملاحظات الإيجابية علامة جيدة بشكل عام. بعد كل شيء، من سيقول شيئًا سيئًا عن شريك سريع وسهل التداول معه؟ إذا كنت تريد أن تخطو خطوة أخرى إلى الأمام، فيمكنك التحقق من نتيجة الملاحظات السلبية للمتداول ومعرفة ما قاله الآخرون عنه.

لمعرفة المزيد حول الملاحظات وكيفية عرض نتيجة مستخدم آخر، قم بزيارة صفحة مركز المساعدة لدينا على الملاحظات والسمعة.

المستخدمون موثوق بهم

ضع في اعتبارك أن الملاحظات الإيجابية ليست الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان شخص ما مستخدمًا موثوقًا به. إن الشخص الذي يُعد نظير Paxful أو سفير أو شخص لديه حساب شركة سيخضع لمستوى إضافي من فحوصات السلامة من Paxful. تلقى هؤلاء المستخدمون المحددون أيضًا حالتهم من خلال إتمام الصفقات بنجاح واتباع إرشادات Paxful. هذا هو الشكل الذي تبدو عليه الشارات:

ستظهر هذه الشعارات داخل ملف التعريف للمستخدم. ضع في اعتبارك أن المستخدمين الذين لديهم الشارات أعلاه سيكون لديهم أيضًا أيقونة موثوق بها بجوار اسم المستخدم لديهم عند عرض عروضهم في المنصة.

آداب الدردشة

بمجرد أن تبدأ دردشة مع شريك التداول لديك، من المهم أن تظل محترفًا ومباشرًا. سيضمن لك ذلك مناقشة موضوعات التداول فقط في الدردشة وسيساعدك في التداول مع شريكك بشكل أكثر كفاءة. ومع ذلك، إذا واجهت أي مشكلات، فإننا نوصيك بإلغاء التداول والتواصل مع فريق الدعم لدينا. تأكد من إخباره بما حدث ومن هو شريك التداول لديك. سنتولى الأمر من هناك.

الضمان

يُعد نظام ضمان Paxful نظامًا تابعًا لطرف ثالث حيث يتم وضع البيتكوين للبائع بمجرد بدء عملية التداول. ضع في اعتبارك أن Paxful لا تتمسك بعملة البيتكوين بمجرد وضعها في الضمان.

فكر في الضمان كصندوق قفل افتراضي حيث يضع شخص موثوق به عملة البيتكوين في مكان آمن لكلا طرفي التداول، ولا يسمح بالوصول إلا بمجرد استلام الدفع والتأكيد. لهذا السبب نوصي بشدة بعدم الخروج من حساب الضمان.

عندما تخرج من حساب الضمان للتداول على منصات المراسلة الأخرى، ليس هناك ما يضمن أن أموالك بأمان. ومع ذلك، عندما تتداول على Paxful، يمكنك بسهولة فتح نزاع إذا حدث خطأ ما. عندما يكون هناك نزاع، سيقوم الوسطاء لدينا بمراجعة النزاع ومنحه للطرف المستحق.

إذا تلقيتَ رسالة من شخص ما يتظاهر بأنه وسيط أو موظف Paxful ويطلب منك التداول خارج الضمان، فإننا نوصيك ببدء نزاع على الفور. لن يطلب منك أي وسيط التداول خارج حساب الضمان.

المصادقة الثنائية (2FA)

هناك طريقة سهلة يمكنك من خلالها حماية نفسك وهيتمكين المصادقة الثنائية (2FA) على حسابك— إنها أفضل طريقة للتحقق من جميع عمليات تسجيل الدخول والمعاملات وعمليات الإرسال والسحب. إنه أيضًا خط دفاعك الأول ضد أي شخص آخر غيرك. يجب عليك أيضًا تمكين أسئلة الأمان وإعطاء إجابات لا يعرفها أحد غيرك.

إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تمكين المصادقة الثنائية، فانتقل إلىمركز المساعدة لدينا.

الإيصالات

بينما لا تحتاج بالضرورة إلى تقديم إيصال ورقي عند بيع البيتكوين لديك، فإنك تحتاج إلى إثبات الشراء. إن الاحتفاظ بهذا النوع من “الإيصال”هو أفضل طريقة للفوز في نزاع إذا انتهى بك المطاف في نزاع.

ما الذي ينشئ إيصالاً جيدًا على Paxful؟ حسنًا، يعتمد الأمر حقًا على طريقة الدفع التي تستخدمها. لنأخذ معاملة بطاقة هدايا، على سبيل المثال. يمكن أن يكون الإيصال الجيد والمقبول صورة جيدة للبطاقة مع رمزها على ظهر الإيصال الفعلي الذي اشتريتَ منه بطاقة الهدايا. بالنسبة لمعاملة التحويل البنكي، يمكن أن تكون قسيمة إيداع.

من الجيد دائمًا الاحتفاظ بإثبات الشراء في متناول اليد لدعم أي ادعاءات كاذبة أو معلومات خاطئة.

النزاعات

حتى الآن، ربما سمعت الكثير عن النزاعات. سيكون زر النزاع دائمًا موجودًا لمساعدتك إذا واجهت مشكلة. ومع ذلك، فإن معرفة موعد تقديم نزاع لا يمكن أن يحمي أموالك فحسب، بل يوفر لك الوقت أيضًا.

للتداول بفعالية على Paxful، من المهم أن تتعرف على أي معلومات أمان ذكرناها حتى تعرف متى تطلب مساعدة الوسيط.

تأتي سلامتك على رأس أولوياتنا

في Paxful، نضع سلامتك على رأس أولوياتنا. سنفعل كل ما في وسعنا لإنشاء بيئة تداول آمنة للجميع. إذا واجهت أي مشكلات في أي وقت، فيمكنك دائمًا التحقق من الحالة الحالية لأنظمتنا أو حتى التواصل مع فريق الدعم لدينا.

بأخذ هذه النصائح على محمل الجد، يمكنك الحفاظ على أموالك ونفسك بأمان. علاوة على ذلك، فهذه أيضًا ممارسات تداول رائعة يمكن أن تساعدك في أن تصبح متداولاً ماهرًا. الآن، لنبدأ التداول!