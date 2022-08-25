تزداد شعبية العملات المشفرة، مثل البيتكوين، بمرور كل عام. يستمر تزايد الاهتمام بهذه العملة الرقمية المحددة ويتطلع المزيد من الأشخاص للحصول عليها.

كما يعرف العديد من المبتدئين الآن، هناك الكثير من الطرق للبدء – والتي يمكن أن تكون كثيرة جدًا في بعض الأحيان. لمساعدتك، قمنا بتجميع قائمة ببعض أكثر الطرق شيوعًا للبدء في البيتكوين. بدون مزيد من المقدمات، إليك بعض أفضل اختياراتنا:

1. شراء البيتكوين

تعد عملية شراء البيتكوين مثالية للمبتدئين لأنها بسيطة وبدون تعقيدات. في الواقع، يمكنك شراء البيتكوين بطريقتين مختلفتين.

من خلال أسواق المعاملات بين النظراء لعملة البيتكوين مثل Paxful، يمكنك شراء أول عملة بيتكوين لك من الأشخاص الفعليين والدفع عبر أكثر من 450 طريقة دفع بدون رسوم إضافية. يمكنك استخدام الحوالات البنكية والمحافظ الإلكترونية وبطاقات الهدايا وغيرها للحصول على عملة البيتكوين.

كما يمكنك الحصول على عملة البيتكوين من خلال شرائها من البورصات المركزية (CEX). تكون العملية أسهل قليلاً من خلال البورصات المركزية، لكنك ستدفع أكثر بسبب الرسوم الإضافية.

2. الاستفادة من برامج المكافآت

غالبًا ما يكون لدى بورصات وأسواق البيتكوين، بما في ذلك Paxful، برنامج مكافآت يتيح لك كسب البيتكوين فقط من خلال جلب المستخدمين إلى المنصة.

لاحظ أنه سيتم إعداد برنامج المكافآت الخاص بكل منصة بشكل مختلف، لذا تأكد من دراسة البرامج المختلفة من كل شركة. سيتيح لك ذلك إلقاء نظرة شاملة وإعلامك بالمشهد الذي سيساعدك على الكسب أكثر.

إذا كنت تتطلع إلى زيادة أرباحك على Paxful، فلدينا برنامج الجهة التابعة للبيتكوين وبرنامج النظير الذي يمكنك الانضمام إليه وكسب البيتكوين.

3. قبول مدفوعات بعملة البيتكوين لمتجرك

إذا كنت صاحب عمل تبيع منتجات أو خدمات وتتطلع إلى الحصول على أول عملة بيتكوين، فلماذا لا تقبلها كمدفوعات؟ مع تزايد اعتماد البيتكوين بسرعة خلال السنوات القليلة الماضية، بدأ العديد من أصحاب الأعمال في قبول المدفوعات بعملة البيتكوين، وتزداد القائمة يومًا بعد يوم.

الجزء الأفضل هو أنه ليس من الصعب دمج عملة البيتكوين في عملك – يمكنك أيضًا استخدام محفظة Paxful للبدء والاستفادة إلى أقصى حد من كل معاملة باستخدام شبكة Lightning. إذا كنت تدير متجرًا فعليًا، فكل ما عليك القيام به هو وضع لافتة بها رمز الاستجابة السريعة لمحفظة البيتكوين الخاصة بك وانتظار الرد من العملاء الذين يقبلون البيتكوين. إذا كان عملك يتم إداراته عبر الإنترنت بشكل أساسي، فيمكنك دمج وسطاء مثل Paxful Pay في موقع الويب الخاص بك.

لن يؤدي قبول المدفوعات بعملة البيتكوين إلى تسهيل المعاملات فحسب، بل سيؤدي أيضًا إلى توسيع نطاق وصولك وجعل المعاملات أكثر سهولة بالنسبة لأولئك الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان/الخصم.

4. نقرات البيتكوين

نقرات البيتكوين عبارة عن برامج تكافئ المستخدمين بمبالغ صغيرة من البيتكوين (غالبًا بالساتوشي) من خلال إكمال المهام مثل مشاهدة الإعلانات والرد على الاستبيانات ولعب الألعاب المصغرة والعديد من المهام الصغيرة المماثلة الأخرى.

لا تقدم عادةً الكثير من عملات البيتكوين، ولكن إذا أكملت ما يكفي من المهام، فستتمكن من ربح مبالغ مناسبة من البيتكوين.

5. الوظائف الصغرى ومواقع الدفع مقابل النقر

تمامًا مثل نقرات البيتكوين، ستجد أن هناك العديد من مواقع الويب التي ستدفع لك أجزاء من البيتكوين (تسمى أيضًا الساتوشي أو ساتس) لإكمال المهام الصغيرة مثل النقر فوق الروابط ومشاهدة الإعلانات. تتيح لك العديد من مواقع الويب مثل Coinpayu وadBTC وBitcoinget وCoin Tasker الاختيار من بين آلاف المهام والحصول على مقابل بمبالغ صغيرة من البيتكوين.

6. الحصول على نصائح

هل لديك بعض المعرفة التي تريد مشاركتها مع أشخاص آخرين في العالم مقابل مكافأة رائعة؟ قام Twitter مؤخرًا بدمج أداة نقر في المنصة، مما يتيح لك كسب البيتكوين من بعض متابعيك. هذا يعني أنك ستحتاج إلى زيادة تغريداتك لكسب المزيد من المتابعين وربما الحصول على المزيد من النصائح.

بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تحب بث ألعاب الفيديو، فيمكنك الحصول على البيتكوين عبر نصائح من المشاهدين الذين أعجبهم محتواك. حتى أن منصات البث مثل Twitch لديها خدمات مدمجة بالكامل لنقرات البيتكوين والتي ستساعدك.

7. تولّي الوظائف التي تدفع بعملة البيتكوين

كما ذكرنا من قبل، تزايد اعتماد عملة البيتكوين في السنوات القليلة الماضية، مما فتح الأبواب أمام العديد من فرص الكسب – بما في ذلك الوظائف بدوام كامل التي تدفع رواتب كاملة وبدوام جزئي بعملة البيتكوين.

إلى جانب الوظائف بدوام كامل، هناك أيضًا فُرص عمل مستقلة تتيح لك كسب البيتكوين من خلالها. إذا كنت تتطلع إلى البدء في هذه الأنواع من الوظائف، فيمكنك الاطلاع على مواقع ويب مثل laborX وCryptoJobs للعثور على وظيفة تناسب مجموعة المهارات لديك.

8. الكتابة عن البيتكوين وعالم العملات المشفرة

إذا كان لديك فهمًا عميقًا لكيفية عمل البيتكوين والعملات المشفرة، فتذكر أن هناك بعض الأشخاص على أتم الاستعداد للدفع مقابل هذه المعرفة بعملة البيتكوين. نظرًا لأن المجال جديد نسبيًا، فلا يوجد سوى عدد قليل من الكُتَّاب والمتحمسين الذين يعرفون حقًا كيفية عمل العملات المشفرة، والأهم من ذلك، لديهم المهارات اللازمة لتعليم المبتدئين.

للبدء، يمكنك الاطلاع على مواقع الويب مثل Cryptocurrency News لتصبح مساهمًا. إذا كنت تريد مسارًا أكثر استقلالية، فهناك منصات مثل Upwork وFreelancer لمساعدتك.

9. تعدين البيتكوين

في الأصل، تعد الطريقة الوحيدة للحصول على البيتكوين مؤخرًا، تعدين البيتكوين هي عملية استخدام جهاز كمبيوتر قوي لحل المشكلات الرياضية المعقدة للتحقق من صحة معاملات البلوك تشين للبيتكوين. في مقابل تأكيد المعاملات، تتم مكافأة القائمين بالتعدين بعملة بيتكوين تم تعدينها حديثًا. في الأساس، يعد التعدين سباقًا حتى النهاية لمعرفة من يمكنه التحقق من صحة المعاملة أولاً.

حينما كانت عملة البيتكوين لا تزال جديدة، لم يكن هناك الكثير من القائمين بالتعدين على الساحة. والآن، منذ أن تزايدت شعبية البيتكوين، سيكون لديك الكثير من المنافسة. لمواكبة ذلك، ستحتاج إلى بعض من أكثر المعدات تقدّمًا وعملية تشغيل فعَّالة للغاية. يمكنك الانضمام إلى تجمعات التعدين أو السحابي لمنح نفسك فرصة منافسة، ولكن اعلم أن هناك الكثير من العمل الذي يتعين عليك القيام به إذا كنت تخطط لكسب البيتكوين من التعدين – لذا تأكد من إجراء بحثك قبل البدء.

10. العثور على أخطاء موقع الويب والنظام

هل تحب البرمجة وتريد التحدي؟ تحقق من برامج مكافأة اكتشاف الخلل المختلفة التي تقدمها بورصات وأسواق البيتكوين لتربح مكافأة رائعة. من خلال اكتشاف الثغرات الأمنية في الأنظمة وإخطار المطوّرين، يمكنك القيام بدورك في الحفاظ على أمان البورصة أو السوق – ولن يضر القيام بذلك بمكافأتك.

إذا كنت ترغب في البدء في استخدام البيتكوين من خلال البحث عن الأخطاء، فيمكنك التحقق من برنامج مكافأة اكتشاف الخلل من Paxful لمساعدتنا في تحسين المنصة بشكل أكبر.

11. الانضمام إلى منتدى Bitcointalk

يعد Bitcointalk أحد منتديات البيتكوين الأطول تشغيلاً، وقد تم إعداده بشكل مباشر بواسطة ساتوشي ناكاموتو. به الملايين من المستخدمين، وإذا كنت مهتمًا بمعرفة المزيد عن البيتكوين، فتأكد من الانضمام.

يمكنك أيضًا الحصول على البيتكوين من المنتدى من خلال نشر محتوى عالي الجودة بانتظام. بمجرد حصولك على التفويض الكافي، سيكون لكل منشور تقوم به توقيع برعاية. من هنا، ستحصل على أموال مقابل كل شيء تنشره في النموذج — فقط تذكر أن ذلك يتطلب الكثير من العمل الجاد والتفاني للوصول إلى هذه النقطة.

ليس من الصعب أن تبدأ

تعد الأمثلة التي قدمناها عبارة عن 11 طريقة فقط لكسب البيتكوين. يتزايد هذا المجال باستمرار، مما يعني ظهور المزيد من الفرص مثل هذه كل يوم. كل ما عليك القيام به هو أن تبذل جهدًا كافٍ وفي يوم من الأيام، قد تؤدي جهودك إلى أرباح كبيرة.

هل أنت مستعد للبدء؟ حظًا سعيدًا!