على مدار السنوات القليلة الماضية ، أصبح تداول البيتكوين وسيلة شائعة لكثير من الناس للدخول إلى مجال التشفير. بعد كل شيء ، من السهل نسبيًا أن تبدأ ويمكنك القيام بذلك وفقاً لك.

في Paxful ، نقدم للمستخدمين تداولًا سريعًا وآمنًا ، مما يترك للمستخدمين حرية التداول مع أي شخص و في أي مكان. في معظم الأوقات تستمر التداولات بسلاسة ، ولكن في بعض الأحيان ، قد يتسبب الخطأ أو التناقض في اهتزاز التداولات قليلاً.

ما هو الخلاف؟

يمكن للمستخدمين الذين يتداولون على منصة Paxful الاعتراض على صفقة حديثة ، مما يسمح للمشرفين لدينا بإلقاء نظرة خاطفة ومعرفة ما إذا كان بإمكانهم التوسط بين الطرفين. ستتاح لكل مستخدم فرصة لإثبات أنه قد أتم الإجراءات بنهاية الصفقة.

لم تكن لهذه التداولات المهتزة أسبابًا غير معروفة – في بعض الأحيان تكون مجرد سوء تفاهم. خلال هذه الأوقات ، يمكن أن يساعد تدخل طرف ثالث عن طريق رفع نزاع على Paxful في تسهيل الأمور بينك وبين شريكك التجاري.

هنا يكون فيه الضمان الخاص بنا في متناول اليد. إذا حدث النزاع بينما لا تزال عملة البيتكوين في ضمان Paxful ، يمكن للمشرفين منحها لأي طرف يمكنه إثبات قضيته.

أسباب رفع النزاع

من المهم أن تعرف متى يجب عليك استخدام حقك كمستخدم ماهر للاعتراض على صفقة. بصفتك مشترًا ، يجب أن تفكر في معالجة النزاع عند مواجهة الظروف التالية:

عندما يتم السداد باتباع تعليمات البائع وإرسال الإثبات ، ومع ذلك لا يفرج البائع عن العملة المشفرة

إذا توقف البائع عن الاستجابة بعد تحويل دفعتك

عندما ينتهك البائع شروط الخدمة

في غضون ذلك ، سيحتاج البائعون إلى الانتباه لما يلي:

عندما يحدد شريكك التجاري تجارتك على أنها مدفوعة ولكنه يرفض الرد على رسائلك

ولكنه يرفض الرد على رسائلك إذا أصر المشتري على ان التحويل قد تم بناجح ولكنك لم تتلقى أي تأكيد للدفع

عندما يبدأ المشتري في انتهاك شروط الخدمة

كيف أقدم نزاعاً على Paxful

إذا وجدت نفسك في موقف مشابه لما هو مذكور في القسم السابق ، فقد يكون الوقت قد حان لبدء النزاع. اتبع الخطوات أدناه للتعبير عن الجانب الخاص بك من النزاع بشكل فعال.

انقر فوق نزاع في الدردشة التجارية حدد سببًا من تلك المدرجة واستخدم مربع النص لتقديم وصف أكثر تفصيلاً للمشكلة انقر فوق بدء النزاع للبدء سيرسل لك الوسيط عبر الدردشة التجارية الخاصة بك زوِّد الوسيط بأكبر قدر ممكن من المعلومات والأدلة ، والتي يمكن أن تكون أياً مما يلي: إيصال الحوالة

لقطة شاشة لتأكيد الدفع

تسجيل الفيديو أو الشاشة للدفع الجاري

إثبات إيصالات الملكية عبر الإنترنت وغير ها من المعاملات التي تتضمن بطاقات الهدايا

أي دليل إضافي يحدده الوسيط

في غضون ذلك ، تجنب إغراق الدردشة التجارية بمزيد من الرسائل. نحن نتفهم أنه قد يكون وقتًا محبطًا بالنسبة لك ، لكن إغراق الدردشة سيجعل من الصعب على المشرف التحقق من سجل الدردشة.

ماذا الان؟

سيستغرق الوسيط وقتًا لتقييم جميع الأدلة التي قدمها الطرفان. سيقومون بتقييم النزاعات من خلال القراءة الأولى لشروط التجارة الخاصة بتجارتك لأن هذا سيكون أساس الاتفاقية. إن العوامل الأخرى التي سيشملها الوسيط هي تعليمات البائع ، وسجلات الدردشة الحية ، وملاحظات المستخدم ، وسجل التداول ، والبيانات التي تم جمعها وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بـ Paxful .

في هذه المرحلة ، كل ما عليك فعله هو الانتظار. قد تميل إلى إرسال بريد إلكتروني إلى الدعم ولكن كن مطمئنًا إلى أن جميع النزاعات يتم الاهتمام بها بمجرد تلقيها. بالنظر إلى مقدار الأدلة التي يمكن تقديمها وظروف التجارة ، يمكن أن تستغرق النزاعات من الوسطاء ما يصل إلى ثلاثة أسابيع لحلها.

إلغاء النزاع

في بعض الحالات ، يمكن للأطراف المعنية حل المشكلة فيما بينها. بالنسبة لهذه المواقف ، يعد إلغاء النزاع هو الخطوة التالية بالنسبة لك بحيث يمكن للطرفين المضي قدمًا.

لحسن الحظ ، إنها عملية بسيطة بغض النظر عما إذا كنت قد رفعت النزاع كبائع أو كمشتري. بصفتك البائع ، ستحتاج إلى النقر فوق تحرير لإنهاء النزاع. بالنسبة للمشترين ، سيتم تصنيفها على أنها إلغاء .

ومع ذلك ، فإن أفضل طريقة لإنهاء النزاع بأكبر قدر ممكن من الإنصاف والفعالية هي انتظار الوسيط المعين لك لاتخاذ قرار. يتمتع الوسطاء في Paxful بالخبرة والمعرفة عندما يتعلق الأمر بحل هذه النزاعات ، لذا من المهم الوثوق بقرارهم.

خسارة النزاع

من الناحية الواقعية ، ستكون هناك أوقات لا تعمل فيها النزاعات بالطريقة التي توقعتها. إذا فقدت نزاعًا ، فحاول أن تتذكر أن الوسيط لا يمكنه التعامل إلا مع ما تم تقديمه له – إذا لم يكن الدليل الذي قدمته في صالحك ، فسيتعين على الوسيط اتخاذ قرار ضدك.

بشكل عام ، يمكنك أن تتوقع أن تكون الأسباب التالية هي أكثر الأسباب شيوعاً لفقدان النزاع:

أدلة غير كافية تثبت قضيتك

دليل باطل

كانت الأسباب التي قدمتها غامضة

أساس النزاع معيب أو باطل

لاحظ أنه ليست كل النزاعات تندرج بشكل صارم تحت هذه الفئات. يجب أن تتذكر أيضًا أنه يُسمح للمشرفين بالاطلاع على تاريخ التداول الخاص بك. سيقوم الوسطاء بذلك فقط لمعرفة ما إذا كان أي من الطرفين يتبع بشكل متكرر التعليمات والاتفاقيات التجارية ولمعرفة ما إذا كنت قد شاركت في أكثر من معاملة أدت إلى نزاع مماثل.

يتم التداول من نظير إلى نظير بأمان

يعد الأمان جانباً مهماً جداً من منصة تداول Paxful. يحتاج التجار إلى طريقة للحفاظ على أمان أموالهم التي حصلوا عليها بجهد. يتيح نظام النزاع هذا ، إلى جانب خدمات الضمان لدينا ، للمتداولين الوصول إلى كل هذا ، مما يجعل التداول سريعًا وسهلاً وآمنًا للجميع.