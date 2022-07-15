في الوقت الحالي، من المبالغة القول أن البيتكوين حظيت باهتمام كبير. يتزايد الاعتماد وقائمة البلدان التي تستخدم البيتكوين في تزايد مستمر.

الآن، يتم استخدام البيتكوين في الحياة اليومية في البلدان النامية. تُظهر لنا هذه البلدان أن البيتكوين يعد أكثر من الاستثمار ومن خلال ما يقومون به، نرى كيف كان من المفترض استخدامه – مما يؤدي إلى مستويات جديدة كاملة من اعتماد البيتكوين.

بدون مزيد من المقدمات، لنلقي نظرة على البلدان التي تقود المسؤولية:

بلدان البيتكوين التي يجب الانتباه لها

1. نيجيريا

ليس من العجيب أن نيجيريا كانت منذ فترة طويلة المرشح الأوفر حظًا لاعتماد البيتكوين. وفقًا لدراسة في أحدث تقرير “Into the Cryptoverse Report” بواسطة KuCoin، يمتلك 33.4 مليون نيجيري عملات مشفرة أو يتداولون بها – وهذا معدل اعتماد 35٪ بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 60 عامًا.

أيضًا، وفقًا للتقرير، قام 52٪ (حوالي 17.3 مليون شخص) من النيجيريين بتوزيع أكثر من نصف ثروتهم الخاصة في أصول مثل البيتكوين. يتطلع 70٪ من كل هؤلاء المستثمرين إلى زيادة تعاملهم مع المجال قبل نهاية العام.

يتمثل أحد الأسباب الرئيسية وراء معدل الاعتماد المرتفع هذا في الوصول المحدود إلى الخدمات النقدية التقليدية – مما أدى إلى تصنيف نيجيريا على أنها “البلد الرائد بالنسبة للفرد في استخدام البيتكوين والعملات المشفرة في العالم.” لا يوجد بلد آخر في العالم يقوم بتداول البيتكوين أكثر من نيجيريا – والتي، وفقًا لإيجوما ندوكوي، ترتبط ارتباطًا مباشرًا بـ “فقدان الثقة في أشكال الاستثمار الأكثر تقليدية.“

2. كينيا

وفقًا لتقرير صادر عن TripleA، فإن 8.5٪ من جميع الكينيين – حوالي 4.5 مليون شخص – يمتلكون حاليًا عملة مشفرة. تم تصنيف البلد في المرتبة الأولى من حيث حجم التداول على منصات المعاملات بين النظراء والمرتبة الخامسة في العالم من حيث إجمالي نشاط العملة المشفرة.

من بين جميع البلدان الإفريقية الأخرى، تحتل كينيا مركز الصدارة من حيث الممارسات والمعاملات ذات الصلة بالبلوك تشين. في الواقع، اعتبارًا من يناير 2018، كانت حصص البيتكوين في كينيا مسؤولة عن أكثر من 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلد.

بشكل عام، تعد كينيا واحدة من أكبر بلدان البيتكوين في العالم، كما هو موضح في نتائج البحث لديها – حيث تتصدر نسبة اهتمام البحث عن البيتكوين بنسبة 94.7٪ وتُصنّف ضمن المراكز العشرة الأولى في عمليات بحث Google تحديدًا عن موضوع “العملة المشفرة”.

3. السلفادور

في عام 2021، اعتبرت السلفادور البيتكوين عملة رسمية في البلاد. أعلن الرئيس نيب بوكيل، أن هذا القرار تم اتخاذه لرفع مستوى الأشخاص ماليًا في جميع أنحاء البلاد من خلال جعل الخدمات المالية في متناول الجمهور.

منذ ذلك الحين، صرّح بوكيل عدة مرات أن هذا القرار ساعد في النهوض بالاقتصاد، وجعل الخدمات المالية أكثر سهولة، وغير ذلك. في مايو 2022، روج الرئيس لاعتماد البيتكوين من قبل البلدان الناشئة في الاجتماع السنوي لتحالف الشمول المالي(AFI).

4. فيتنام

تنمو فيتنام يومًا بعد يوم، لتصبح مركز قوة بيتكوين في العالم. في مؤشر اعتماد العملات المشفرة العالمي لعام 2021 – هناك تقرير يهدف إلى توفير “مقياس موضوعي للبلدان التي لديها أعلى مستويات اعتماد العملة المشفرة” – احتلت فيتنام المرتبة الأولى من بين 154 بلدًا بدرجة 1.0 من 1.0. للمقارنة، سجلت البلدان المجاورة مثل تايلاند والصين 0.17 و 0.16 على التوالي، وجاءت الولايات المتحدة بنتيجة 0.22. وجاءت الهند في المرتبة الثانية بنتيجة 0.37 – وهي بفارق كبير عن فيتنام.

تُظهر لنا دول مثل فيتنام أن البيتكوين أكثر من مجرد استثمار. احتل ترتيبها في هذا المؤشر عناوين الصحف لأنه كان من الواضح أنها ركزت على المواطنين العاديين (من خلال المقاييس والاستطلاعات على السلسلة) مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين الأكبر (الذين ستقودهم الولايات المتحدة).

لماذا يتزايد اعتماد البيتكوين في هذه البلدان

الآن بعد أن عرفنا من هم الأبطال الذين يقفون وراء تزايد اعتماد البيتكوين، لنلقي نظرة على بعض الأسباب لماذا> اعتمدوا مثل هذه التكنولوجيا.

بديلاً لعملة متعثرة

مرارًا وتكرارًا، أثبتت البيتكوين نفسها كمخزن للقيمة قابل للنمو، مما يجعلها مثالية للأشخاص الذين لا يريدون أن يفقدوا قيمة أموالهم. على سبيل المثال، إذا كنت تعيش في بلد يتزايد فيه معدل التضخم، فيمكن أن تساعدك العملات المشفرة مثل البيتكوين في الاحتفاظ بالقيمة.

بفضل البيتكوين ومنصات مثل Paxful، يمكنك بسهولة تحويل أموالك واستخدامها في معاملات العالم الحقيقي، وربما حتى مشاهدة أموالك تتزايد بمرور الوقت.

موثوقية المعاملات

نتيجة للاعتماد المتزايد في جميع أنحاء العالم، بدأ أعداد متزايدة من الشركات في قبول البيتكوين كوسيلة للدفع. في الوقت الحاضر، ليس من المستبعد التفكير في شراء فنجان قهوة بحرفية، ورحلات جوية إلى وجهة ما من اختيارك، وتذاكر حفلات لفنانك المفضل، وغير ذلك باستخدام البيتكوين.

هذا صحيح بشكل خاص مع منصات مثل Paxful، مما يتيح لك التعامل مع أكثر من 350 خيارًا للدفع. هل وجدت متجرًا تريد إنفاق البيتكوين فيه، لكنه لا يقبله تمامًا بعد؟ كل ما عليك فعله هو تحويل البيتكوين إلى أحد خيارات الدفع المتعددة المتاحة على Paxful واستخدامها للدفع. الجزء الأفضل هو أنك يمكن حتى أن تكسب من هذا التحويل.

بالإضافة إلى ذلك، مع إضافة ميزات مثل شبكة Lightning المتاحة الآن على بعض محافظ البيتكوين الأكثر شيوعًا، أصبحت عملية استخدام البيتكوين للمعاملات في العالم الحقيقي الآن أرخص وأكثر كفاءة.

مساعدة غير المتعاملين مع البنوك

تمر الأنظمة البنكية التقليدية بالعجائب لأي شخص يمكنه الوصول إليها. تكمن المشكلة هنا في أنه ليس لكل شخص نوع الوصول ذاته. وفقًا لدراسة أجريت في عام 2020، تم عزل أكثر من ملياري شخص في جميع أنحاء العالم عن هذه الخدمات. هذا يعني بشكل أساسي أنه سيتم استبعادهم تلقائيًا من المشاركة في المعاملات التي يتمتع بها العديد من الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

نظرًا لأنها لا مركزية بطبيعتها، تسمح البيتكوين لأي شخص بالمشاركة. كل ما تحتاجه هو اتصال ثابت بالإنترنت ومحفظة بيتكوين. على منصات مثل Paxful، يمكنك بدء التداول بمجرد إنشاء حساب (لا يتطلب سوى عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف). مع وجود أكثر من 350 خيارًا للدفع للاختيار من بينها، يمكنك شراء البيتكوين بكل ما لديك ثم بيعه لتحويله.

القدرة على كسب دخل إضافي

توفر البيتكوين، جنبًا إلى جنب مع حالات الاستخدام الحقيقي، للجميع عدة طرق لكسب دخل إضافي. هناك العديد من الاستراتيجيات للاختيار من بينها مثل استراتيجية HODL والتداول اليومي وغير ذلك – كل ما عليك فعله هو اختيار استراتيجية تناسب احتياجاتك، وستكون جاهزًا للانطلاق.

وخير مثال على ذلك هو اشتاق، أحد المستخدمين الذين ذكرناهم خلال حملة Be the Change. في عام 2020، كان يكافح بالكاد للعثور على وظيفة. بحلول الوقت الذي التقينا به في عام 2021، كان قد تداول بالفعل بأكثر من 300000 دولار أمريكي وأنشأ وكالته الخاصة للتسويق الرقمي.

مع Paxful، لديك الحرية في نقل أموالك كما تريد. يمكنك الشراء والبيع والتداول والربح والادخار، كل ذلك بنقرات قليلة فقط.

البلدان النامية: طليعة اعتماد البيتكوين

إن معرفة كيفية استخدام هذه البلدان للبيتكوين يوضح لنا مقدار ما يحتاجه بقية العالم للحاق بالركب. تُظهر لنا نيجيريا وكينيا والسلفادور وفيتنام في الوقت الفعلي أن عملة البيتكوين لم تعد مجرد وسيلة لتحقيق عوائد غير متوقعة على الاستثمارات. إنها أيضًا شيء يمكن أن يساعد ملايين الأشخاص حول العالم.

الآن يستخدم الأشخاص في هذه البلدان البيتكوين لإجراء معاملات أكثر كفاءة، والحفاظ على الثروة والتجارة الإلكترونية والتحويلات وغير ذلك، بينما لا يزال الكثيرون يعتقدون أن الأمر يتعلق بالسعر فقط. لهؤلاء الأشخاص، نقول: راقب بعناية وقم بتدوين الملاحظات لأنه لا يزال هناك الكثير لنتعلمه عن البيتكوين من أولئك الذين أدركوا إمكاناتها الكاملة.