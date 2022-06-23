عندما تم تصميم البيتكوين(BTC) منذ حوالي 13 عامًا، لم يكن هناك عدد لا يحصى من العملات الرقمية وأنواع العملات المشفرة بعد—لم يكن هناك سوى البيتكوين. إذا ألقيت نظرة على الصناعة اليوم، فستجد الآن أكثر من 17600 عملة رقمية متاحة. إذا كان هذا الرقم يبدو كبيرًا للغاية، فسيسعدك معرفة أنه يمكن تصنيفها إلى أنواع مختلفة وفقًا لاستخداماتها واستعمالاتها.

إذا كنت مهتمًا بالتعمّق في هذا المجال وكنت مهتمًا بمعرفة عدد أنواع العملات المشفرة الموجودة، فإليك الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا من العملات الرقمية التي ستصادفك في السوق الآن.

الأنواع الأربعة الأكثر شيوعًا للعملات المشفرة في السوق اليوم

يتكون سوق العملات المشفرة من العملات الرقمية والأصول والأشياء والعملات المعدنية الميم أو المزحة. لنبدأ بالعملة الأكثر هيمنة—وهي العملة.

العملة

من المحتمل أن يكون هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من العملات المشفرة التي ستصادفها في السوق. العملة هي نوع من العملات المشفرة المصممة للاستخدام، تعد البيتكوين المثال الرائد لها. أنشأ ساتوشي ناكاموتو البيتكوين لتسهيل المدفوعات المباشرة وتحويلات الأموال، مما يلغي الحاجة إلى الجهات الخارجية والوسطاء.

كما أنه يمهد الطريق للأشخاص للوصول إلى الخدمات المالية دون تقديم معلومات سرية. لهذا السبب، تُعد العملات الرقمية مثل البيتكوين مناسبة لـ عمليات تحويل الأموال أو التحويلات المالية والمدفوعات. بينما من المعروف أيضًا أن العملات ذات طبيعة متقلبة للغاية، إلا أنها تعد متجرًا جيدًا للقيمة.

هذا هو السبب في أن العديد من الأشخاص في الدول التي تواجه تحديات اقتصادية صعبة يلجأون إلى البيتكوين كملاذ آمن لهم.

نظرًا للطبيعة المتقلبة للعملات الرقمية، يستخدمها العديد من الأشخاص أيضًا لتحقيق ربح عن طريق البيع والشراء والانخراط في أنشطة أخرى لكسب المال. تظهر الآلاف من عمليات التبادل والأسواق، مما يجعل من الأسهل الدخول في لعبة التداول على الفور.

هناك شيء آخر ملحوظ حول العملات هو أنها لا يتم إصدارها أو تنظيمها أو دعمها من قبل أي سلطة مركزية مثل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى. يتم إنشاؤها باستخدام نظام ليدجر الموزع أو البلوك تشين الذي يعمل على أجهزة كمبيوتر وبرامج متخصصة.

الأصل

إذا كنت تنوي إلقاء نظرة على تعريف كلمة “أصل” من منظور مالي، فستكتشف أن أي مورد يمثل قيمة ملكية يمكن تحويله إلى نقود. يتم تعريفه أيضًا على أنه أي شيء يمكن استخدامه لإنتاج قيمة اقتصادية إيجابية.

في عالم العملات المشفّرة، تعد العملات الثابتة أصولًا. وذلك لأن قيمة هذه العملات الرمزية مشتقة من قيمة أصل آخر. لنأخذ التيثر (USDT) كمثال. التيثر عبارة عن أصل رقمي مرتبط بنسبة 1 إلى 1 مع عملة ورقية مطابقة، مثل الدولار الأمريكي (USD). العملات الرمزية للتيثر مدعومة بنسبة 100٪ باحتياطيات مثل العملات التقليدية ومعادلات النقد والأصول المحتملة الأخرى لمنصتها.

يُطلق على أحد الأصول مثل التيثر اسم عملة ثابتة نظرًا لقدرتها على تقديم قيمة أو سعر ثابت. هذا هو السبب في أن العديد من متداولي العملات المشفرة والمستثمرين والهواة وممارسي الأعمال يتجهون إلى أصول مثل التيثر لحلول منخفضة التقلب في سوق العملات المشفرة.

العنصر

ربما يكون العنصر هو الأقل شيوعًا بين جميع أنواع العملات المشفرة في هذه القائمة. على الجانب الآخر، نحن على يقين من أنك قد صادفت الكثير من العملات المعدنية من هذا النوع في عالم العملات المشفّرة. تم تصميم نوع عنصر العملات المشفرة لدعم أو تمويل المشروعات الخاصة التي تطمح إلى تقديم حلول لمشكلات العالم.

تتضمن بعض الأمثلة على هذا النوع من العملات المشفّرة السياكوين (SC) والتيرا (LUNA) وديسنترلاند (MANA)، وغيرها. السياكوين هي عملة الخدمات الخاصة بالسيا—وهي منصة تخزين سحابية لا مركزية وموزعة قائمة على البلوك تشين. تم تصميم السيا “لإنشاء سوق لتخزين البيانات بحيث يكون أكثر قوة وبأسعار معقولة بشكل أفضل من موفري التخزين السحابي التقليديين”. ببساطة، يهدف إلى حل مشكلة التخزين السحابي المكلّف.

من ناحية أخرى، تم تصميم التيرا (LUNA) لتقريب التمويل اللامركزي (DeFi) من الجماهير. هناك مثال جيد آخر على العنصر هو مانا في الديسنترلاند. الديسنترلاند، وفقًا لموقعها على الويب، تعد أول عالم لامركزي بالكامل يتم التحكم فيه عبر اللامركزية منظمة مستقلة (DAO). يمكن استخدام مانا لدفع ثمن الأراضي والعناصر داخل اللعبة في الديسنترلاند، حيث يمكن للمستخدمين التواصل مع الآخرين، وتداول الأصول الرقمية، واستكشاف العالم الافتراضي.

عملة الميم أو المزحة

كما يوحي الاسم، فإن عملة الميم أو المزحة عبارة عن نوع من العملات المشفرة تم إنشائه بدون غرض أو هدف معين. استندت هذه العملات في الغالب إلى الميمات على الإنترنت أو النكات على وسائل التواصل الاجتماعي أو الشخصيات المضحكة عبر الإنترنت. بعض الأمثلة على هذا النوع من العملات المشفرة تشمل الدوجكوين (DOGE) والشيبا اينو (SHIB).

أحد أسباب تزايد شعبية عملات الميم هو الاهتمام الذي تحظى به من منتديات الإنترنت المختلفة، والتأييدات، والخوف من التفويت(FOMO). تحتوي عملات الميم أو المزحة أيضًا على عرض كبير—مثل SHIB بحد رمزي واحد كوادريليون—أو عرض غير محدود مثل DOGE. هذا هو السبب في أنه يمكنك شراء الآلاف أو حتى الملايين من عملات الميم أو المزحة بدولار واحد فقط.

ومع ذلك، فإن العديد من الهواة والخبراء في مجال العملات المشفرة يعتبرون عملات الميم أو المزحة بمثابة أصول محفوفة بالمخاطر. غالبًا ما يتم تحديد قيمة عملات الميم من خلال أنشطة المجتمع أو مشاركته، والتي يمكن أن تؤدي في النهاية إلى ضخ وتفريغ (التضخيم المصطنع لسعر السهم). بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنهار العملة أيضًا في أي وقت وتفقد قيمتها في النهاية.

بصرف النظر عن ذلك، فإن سحب البساط، وهو عبارة عن مخطط يتم فيه خداع المستخدمين لتقديم أو استثمار أموال في منتج احتيالي، وهو أمر سائد أيضًا مع عملات الميم أو المزحة. بسبب هذه المخاطر المحتملة، لا ينصح العديد من هواة العملات المشفرة بشراء عملات الميم أو المزحة. في الواقع، لا يشجع الكثير من الخبراء في المجال الاستثمار في مثل هذه العملات.

إذا كنت تبحث عن تجربة استخدام هذا النوع من العملات المعدنية، فإليك بعض الأفكار المفيدة التي قد ترغب في وضعها في الاعتبار قبل اتخاذ أي خطوة. تذكر أنه سيكون من الأفضل استثمار أموالك التي ربحتها في أحد الأصول التي لا تنطوي على الكثير من المخاطر وتتضمن العديد من مخططات الاحتيال المالي.

ما نوع العملة المشفرة التي ينبغي أن تستثمر فيها؟

هناك الكثير من الخيارات عندما يتعلق الأمر باختيار عملة مشفرة للاستثمار فيها. ظهرت الآلاف من العملات الجديدة في السوق، ومن المفهوم أنها يمكن أن تربك الأعضاء الجدد. وعلى الرغم من أن بعض هذه العملات الجديدة قد صنعت لنفسها اسمًا في المجال، فلا شيء تمت تجربته واختباره مثل البيتكوين.

مرارًا وتكرارًا، أثبتت أنها العملة المشفرة الرائدة—في تطوير حالات الاستخدام الحقيقي لإرسال الأموال واستلامها، والحفاظ على الثروة، والجهود الخيرية ، وغير ذلك. لم يقتصر الأمر على وجودها لفترة طويلة—مما يسمح لك بالوصول إلى مجتمعات الأشخاص الذين استخدموها لسنوات—ولكن اعتمادها كان ينمو بشكل ثابت طوال فترة وجودها.

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