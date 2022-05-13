في العام الماضي، عقدنا شراكة مع مؤسسة حقوق الإنسان لتمويل زمالة كالا، وهو عبارة عن برنامج للعثور على المواهب النيجيرية المحلية وتنميتها. يسعدنا هذا العام أن نعلن أننا نتعاون معهم مرة أخرى لتسليط الضوء على التقاء طرق المال وحقوق الإنسان.

ستساعد تبرعاتنا في تمويل الصحافة المستقلة عبر إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. على وجه التحديد، ستذهب المنحة إلى Daily Maverick في جنوب إفريقيا، وEl Toque في كوبا، وDemocratic Voice في بورما—غرف الأخبار التي تُدار بشكل مستقل وذات سمعة عالية وتركز على جلب القصص المتنوعة والمحلية إلى الساحة العالمية.

من خلال هذه الشراكة والتبرع، ستكون هذه المنظمات قادرة بشكل حُر على تغطية كيفية تأثير البيتكوين والعملات الرقمية على حياة المجتمعات وسُبل العيش، وتأثير القيود الحكومية المستمرة على الحرية المالية، لا سيما بالنظر إلى الارتفاع المستقبلي للعملات الرقمية للبنك المركزي.

نعتقد أن هذه الشراكة ستقربنا خطوة نحو تعليم البيتكوين واعتماده. شاهدنا بأنفسنا كيف أن التعليم يبني الثقة وهذه بالضبط الطريقة التي سنصل بها بالبيتكوين إلى الجميع.

نخطط لتقديم تبرعات مستقبلية إلى مؤسسات إعلامية رائدة مستقلة أخرى لفتح المزيد من الفرص للمساعدة في استكشاف هذه المنطقة.

“يبدأ البيتكوين بنسبة 100% بالتعليم. تعد غرف الأخبار هذه صائغي الحقائق وقد اكتسبوا ثقة واحترام مجتمعاتهم المحلية. لديهم الآن القدرة على تحفيز تعليم البيتكوين واعتماده من خلال قصصهم. نحن فخورون للغاية بالتبرع لهذه المطبوعات المستقلة ومنحهم منصة لإبراز البيتكوين للجميع”. – راي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Paxful

في الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، نرى الحكومات تقمع الحرية المالية للأشخاص. سواء من خلال الحسابات المصرفية المجمدة أو تدهور قيمة العملة أو ضوابط رأس المال، تهدف الدول إلى السيطرة على شعوبها. ستسمح هذه المنح بمزيد من التقارير المستقلة عن هذا الاتجاه، بالإضافة إلى نظرة أعمق على كيفية استخدام الأشخاص للبيتكوين والعملات الثابتة للهروب”.-أليكس جلادستين، كبير مسؤولي الإستراتيجيات في مؤسسة حقوق الإنسان