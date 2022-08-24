على مدار العقد الماضي، أثبتت البيتكوين (BTC) أنها استثمار مفيد لـ الكثير من الأشخاص. ومع ذلك، غالبًا ما ينصح بعض الأشخاص المتداولين المبتدئين باستخدام تقنيات الاستثمار التقليدية.

ما يفشل البعض في مراعاته هو كيفية تعديل هذه الاستراتيجيات لسوق البيتكوين، كما سنرى في القيمة السوقية الإجمالية.

أساسيات القيمة السوقية الإجمالية

تعريف القيمة السوقية الإجمالية في التمويل التقليدي هو القيمة الإجمالية للأسهم القائمة للشركة. هذا يعني أنه يصف قيمة الشركة من خلال الجمع بين قيمة كل سهم على حدة مع العدد الإجمالي للأسهم المتداولة.

ما القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة؟

لترجمة هذه الفكرة إلى عملة مشفرة، وتحديداً سوق البيتكوين، علينا ببساطة استبدال كلمة شركة بـ (بيتكوين). هذه المرة، تعمل القيمة السوقية الإجمالية على وصف القيمة الإجمالية للبيتكوين في سوق العملات المشفرة. لا تزال متشابهة إلى حد ما، أليس كذلك؟

تتغير هذه القيمة اعتمادًا على مدى قبول البيتكوين أو تأسيسه. تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين، اعتبارًا من 24 مارس 2022، 818،218،999،274 دولارًا أمريكيًا. حقيقة أنها مرتفع للغاية لا ينبغي أن تكون مفاجئة لأي شخص، لأنها تعد الأولى من نوعها. بالإضافة إلى ذلك، حقيقة أنه تم تعدين 18،925،000 من البيتكوين (اعتبارًا من 24 مارس 2022) من إجمالي 21،000،000 يوضح لنا مدى توفر العملة.

كيف يتم تحديد القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين؟

يتم تحديد القيمة السوقية الإجمالية باستخدام معادلة. في هذه المرحلة، قد تكون قلقًا من أن هذا لن يؤدي إلا إلى تعقيد الأمور بالنسبة لك — لحسن الحظ، الأمر بسيط جدًا. معادلة القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين هي كما يلي:

سعر العملة × عدد العملات المتداولة

تمنحك القيمة الناتجة القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين. نظرًا لأن من المفترض أن تكون البيتكوين عملة عامة لامركزية، فلن تجد مشكلة في الحصول على المعلومات أعلاه.

إنها معادلة بسيطة، لكنها مهمة لهواة البيتكوين. بهذه المعادلة، يمكن للمستخدمين بسهولة مراقبة وتحديد القيمة السوقية الإجمالية لعملة معينة، وهو أمر يمكن أن يساعد في التأثير على قرارات الاستثمار.

لماذا تحتاج إلى معرفة القيمة السوقية الإجمالية للبيتكوين؟

ليس سراً أن المقصود من البيتكوين هو أن يكون أكثر من مجرد أداة استثمار. على الرغم من ذلك، لا يزال من الشائع أن تسمع عن “استثمارات البيتكوين” وما شابه ذلك، فقط لأنها طريقة رائعة لكسب المال.

في سوق الأوراق المالية التقليدية، يمكن استخدام القيمة السوقية الإجمالية لتصنيف الاستثمارات المحتملة (على سبيل المثال، رأس مال صغير، رأس مال متوسط، رأس مال كبير). يمكن للمستثمرين الاستفادة من هذه المعلومات من خلال تنويع استثماراتهم على الفئات المختلفة، مما يسمح لهم بالاستفادة القصوى من وقتهم وأموالهم.

هذا هو المكان الذي تنتهي فيه أوجه التشابه بين نهاية القيم السوقية الإجمالية للسوق التقليدية وسوق البيتكوين. مع العملات الرقمية، تختلف الأهمية قليلاً لأن العملات المشفرة مثل البيتكوين لا تزال في بدايتها. وهذا يجعل من الصعب إجراء توقعات دقيقة للغاية، مما يجعل القيمة السوقية الإجمالية للعملة أقل أهمية في القرار النهائي.

على الرغم من أنه قد لا يكون مؤشرًا دقيقًا، إلا أن معرفة القيمة السوقية الإجمالية يمكن أن يُظهر للمتداولين إمكانية لعملة من حيث القيمة بمرور الوقت. على سبيل المثال، تعد العملات ذات رؤوس الأموال الكبيرة مثل البيتكوين استثمارات آمنة، وغالبًا ما يُنظر إليها على أنها استراتيجية متحفظة. من ناحية أخرى، تظهر العملات المعدنية ذات ذات رؤوس الأموال مخاطرة أكبر قليلاً ولكن بإمكانية نمو أكبر.

تطبيق معرفة القيمة السوقية الإجمالية للاستثمارات

كما ذكرنا من قبل، لا تزال عملة البيتكوين أقل من أن يتم توقعها بدقة. على عكس سوق الأسهم، حيث قد يكون مؤشرًا أكثر دقة لقيمة السهم، فإن القيمة السوقية الإجمالية في عالم العملات المشفرة تمنح المستخدمين فكرة عن مقدار المخاطر أو الأرباح التي يمكن أن يتوقعها المستخدم.

وهذا يجعلها مثالية للمستخدمين الذين يبحثون عن فرص استثمارية ولكن ليس لديهم دراية بالخيارات. من خلال تصنيف العملات المتاحة إلى فئات مخاطر مختلفة، يمكن للمتداولين اختيار كيفية توزيع استثماراتهم، وتعظيم الإمكانات لتحقيق الربح.

هذه الطريقة، التي تُسمى عادةً استراتيجية القيمة السوقية الإجمالية المرجحة، تتضمن توزيع استثماراتك على أجزاء تحددها القيمة السوقية الإجمالية للعملة. على سبيل المثال، إذا كنت ستشتري كلاً من البيتكوين والإيثريوم، فيمكنك وضع المزيد من استثماراتك في البيتكوين نظرًا لأنه يعد استثمار أكثر أمانًا. سيحتفظ الجزء الأصغر، الذي يختار الإيثريوم، بإمكانياته لكسب المال ولكنه سيقلل أيضًا من المخاطر التي تواجهها بعملة ذات تأسيس أقل.

كل هذا يعني أن القيمة السوقية الإجمالية للعملة هي أداة من المفيد امتلاكها، ولكنها ليست الأداة الوحيدة التي يجب أن تعتمد عليها بالكامل. حقيقة أن العملات المشفرة جديدة جدًا تحد من فعالية معرفة القيمة السوقية الإجمالية. لا تدع العملات تقرر نيابة عنك، ولكن لا تنس أن تأخذها في الاعتبار.

البحث قبل الاستثمار

الهدف الأساسي من الاستثمار هو تحقيق الربح، وكل هذه الأدوات والدوال هي ببساطة طُرق لجعل المهمة أسهل قليلاً بالنسبة لك. الشيء الأهم عندما يتعلق الأمر بالعملات المشفرة هو إجراء بحثك الخاص. إنها أفضل طريقة للتأكد من معرفتك بما تنوي القيام به.

في العملات المشفرة، الأمر كله يتعلق بمنح نفسك الأفضلية. إن معرفة كيفية عمل القيمة السوقية الإجمالية مجرد واحدة من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتضمن استثمارات مربحة. معرفة ما يجب فعله بهذه المعرفة هو شيء لا يمكنك تعلمه إلا من خلال مواكبة التطورات وبدء تداول العملات المشفرة بمجرد أن تكون مستعدًا.



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