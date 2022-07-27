اعتاد صديقي محمد أن يكون حامل حقيبة، لكنه كان يخاف من التفويت واشترى المزيد من البيتكوين. الآن، إنه حوت كبير يقوم باستراتيجية HODL لهذا القمر.

…هذا كثير لاستيعابه في جملتين فقط. إذا كنت جديدًا في البيتكوين وعالم العملات المشفرة، فإننا نتفهم ما إذا كانت العبارة لم يكن لها معنى أي بالنسبة لك – لم تكن منطقية أيضًا بالنسبة لنا في البداية.

وبغض النظر عن النكات، فإن البدء في شراء البيتكوين وبيعه شيء واحد، ولكن التفاعل مع مجتمع بالكامل قام بإنشاء قاموس كامل بلغة عامية أمر آخر. إذا كنت تتطلع إلى الدخول في المحادثة والبدء في التحدث باللغة، فهناك الكثير لتتعلمه. لحسن الحظ، قمنا بتجميع قائمة تضم نحو أكثر اللغات العامية شيوعًا المستخدمة اليوم.

1. FOMO

اختصار لـ الخوف من التفويت، يمكن استخدام FOMO في الحياة اليومية. يشير إلى الشعور بالإلحاح لشراء البيتكوين عندما يتحدث الآخرون عن ذلك.

2. Shill

يشير Shilling إلى الترويج لعملة مشفرة لتحقيق المنفعة الشخصية للفرد. على الرغم من أن المصطلح لم يتم إنشائه في العملات المشفرة، إلا أن استخدامه في المجال أصبح شائعًا على نطاق واسع.

من المحتمل أن يكون الأشخاص الذين يطبقون مصطلح shill هم أولئك الذين استثمروا في عملة مشفرة معينة لا تعمل كما كانوا يأملون، ويحاولون إقناع الآخرين بشرائها حتى يرتفع السعر. بشكل أساسي، كل هذا لتحقيق مكاسب شخصية.

3. FUD

اختصار لـ الخوف وعدم اليقين والشك، يشير مصطلح FUD إلى الوقت الذي ينشر فيه الأشخاص مشاعر سلبية حول البيتكوين.

4. HODL

استراتيجية HODL (الاحتفاظ بالعملة لفترة أطول) هي اللغة العامية الأكثر شيوعًا في البيتكوين. تشير إلى الاحتفاظ بالبيتكوين، على الرغم من تقلب السعر. نشأ استخدامها بسبب خطأ مطبعي، حيث كان المستخدم ينوي كتابة “Hold” وأخطأ في كتابته – ربما بسبب الحماس الزائد. تم تحويلها بعد ذلك إلى اختصار، حيث تم إرفاق العبارة تمسك بها طوال حياتك بعد حدوث الخطأ المطبعي.

5. Rekt

يشير مصطلح Rekt إلى الشعور بالضيق عندما يتعرض شخص ما لخسائر كبيرة من العملات المشفرة التي انخفضت قيمتها.

يأتي المصطلح من كلمة محطم، والتي تُستخدم غالبًا في الألعاب عندما يُدمّر اللاعب تمامًا. لذلك عندما يخسر شخص ما مبلغًا كبيرًا من المال على عملة مشفرة، فإنه يحصل على rekt.

6. الذهاب إلى القمر

يشير مصطلح الذهاب إلى القمر إلى الاعتقاد بأن سعر البيتكوين سيشهد ارتفاعًا كبيرًا في المستقبل.

إذا قلت أن البيتكوين ذاهب إلى القمر، فهذا يعني أنك تعتقد أن استثمارك سيؤتي ثماره جيدًا في المستقبل.

7. Whale

whale هو شخص يمتلك مبلغ كبير – عادة 5٪ أو أكثر من إجمالي المعروض – من العملة المشفرة.

8. Pump and dump

يشير مصطلح pump and dump إلى تكتيك تستخدمه مجموعة من مستخدمي العملات المشفرة للتلاعب بمعنويات السوق.

يعني الضخ بشكل فعال أنه يتم ضخ العملة المشفرة بناءً على معلومات مزيفة أو مضللة وعندما ترتفع الأسعار بسبب زيادة معنويات المستثمرين، ستقوم المجموعة بتفريغ جميع عملاتهم النقدية عن طريق بيعها – والتي بدورها، تتسبب في انخفاض السعر مرة أخرى.

9. Bagholder

يشير مصطلح bagholder إلى شخص ما يحتفظ بعملة مشفرة انخفضت أسعارها – حتى عندما وصلت إلى النقطة التي أصبحت فيها عديمة القيمة.

إنه مشابه لتفكير المكتنزين: سيحتفظ حاملي الحقائب بأموالهم – حتى لو كانت عديمة القيمة – من أجل “يوم ممطر”

10. Sats

اختصار لـ “ساتوشي”، تعد sats أصغر وحدة في البيتكوين. واحد ساتوشي يعادل 0.00000001 بيتكوين.

11. No-coiner

no-coiner هو الشخص الذي يعتقد أن البيتكوين إما سيفشل مستقبلاً أو سيكون له قيمة ضئيلة في المستقبل. وبسبب هذا الاعتقاد، فإنه لا يحتفظ بأي عملات معدنية بنفسه.

12. Vaporware

يشير Vaporware إلى مشروع برمجي، بما في ذلك العملة المشفرة، والذي لم يتم تطويره فعليًا. عادة ما يتم تسويقها والترويج لها لدرجة أن الجميع يتحدث عنها، لكنها ببساطة لا تكتمل أبدًا.

13. Cryptosis

يشير مصطلح Cryptosis إلى التعطش الذي لا ينتهي لمعرفة العملات المشفرة. على الرغم من أنه يبدو وكأنه مرض، فلا داعي للقلق – فهو لا يمثل تهديدًا على الحياة. ومع ذلك، ستشمل الأعراض البحث في المنتديات، وإجبار أصدقائك على إجراء مناقشات حول العملة المشفرة، وتقليل المخاطر بشكل عام عند التداول.

14. ICO (العرض الأولي للعملة)

العرض الأولي للعملة أو ICO هو العملة المشفرة المكافئة لـ عرض أولي عام (IPO) مما يعني جمع الأموال من خلال بيع الأوراق المالية أو الأسهم للجمهور لأول مرة.

في الأساس، يشير إلى مشروع جمع الأموال لشركة العملات المشفرة. سيحددون ما يدور حوله، الفريق الذي يقف وراءه، ويطلبون استثمارات للمساعدة في بنائه. وكمكافأة، سيقدمون عملات رمزية جديدة – قد يكون لبعضها فائدة في المشروع، بينما سيمثل البعض الآخر حصة في الشركة.

15. Market cap

مصطلح Market cap، يعد اختصارًا للقيمة السوقية الإجمالية، يشير إلى القيمة الإجمالية لعملة مشفرة معينة. يتم حسابها بضرب السعر الحالي للعملة في العرض المتداول.

في وقت كتابة هذا التقرير (15 مارس 2022)، بلغت القيمة السوقية الإجمالية الحالية للبيتكوين 732061633831 دولارًا أمريكيًا.

16. KYC

اختصار لـ اعرف عميلك أو اعرف زبونك، يشير KYC إلى التحقق من هوية المستخدم. ستعمل معظم بورصات العملات المشفرة على تنفيذ هذا النوع من القواعد ليس فقط للتحقق من هوية المتداول، ولكن أيضًا للامتثال للوائح والحفاظ على أمان أسواقهم.

17. NFTs (العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال)

العملات الرمزية غير القابلة للاستبدال أو NFTs عبارة عن أصول مشفرة فريدة 1 من 1 تحتوي على رموز تعريف خاصة مضمنة فيها. تأتي بالعديد من الأشكال والأحجام — والتغريدات والأعمال الفنية الرقمية والصوت وغير ذلك.

18. WAGMI/NGMI

WAGMI اختصار لـ سنقوم به سويًا. غالبًا ما يتم استخدامه في مجتمع العملات المشفرة لبناء الثقة وتشجيع الجميع على عدم فقدان الأمل.

من ناحية أخرى، NGMI اختصار لـ لن نقوم به. يشير إلى الشعور بأنك اتخذت قرارًا سيئًا وأن استثمارك لن ينجح.

يتم استخدام كلا المصطلحين في عالم العملات المشفرة ولكنهما أكثر انتشارًا في مساحة NFT – تحديدًا مجموعات Twitter وDiscord.

19. Diamond hands/paper hands

على غرار HODL، تشير diamond hands إلى الاحتفاظ بالبيتكوين حتى عندما يكون هناك الكثير من الضغط للبيع.

تشير Paper hands إلى المستثمرين الذين يبيعون استثماراتهم في وقت مبكر جدًا – غالبًا لأنهم يخافون من المخاطر ويكونون عرضة للذعر.

20. Bullish/bearish

الصعود والهبوط كلاهما يمثل نمطًا في السوق. على الرغم من أنها تم تطبيقها بشكل أساسي على أسواق الأسهم التقليدية في البداية، إلا أنها وجدت طريقها إلى مجال العملات المشفرة.

سيظهر سوق الصعود اتجاهات صعودية في السعر، بينما يقدم سوق الهبوط اتجاهات هبوطية.

21. الشراء في الانخفاض (BTD)

الشراء في الانخفاض أو BTD يعني شراء أصل بعد انخفاض سعره. الاعتقاد وراء ذلك هو نفسه عندما تقنع نفسك بشراء شيء ما للبيع في المركز التجاري.

يمثل الشراء في الانخفاض شراء البيتكوين بأسعار منخفضة، على أمل أن ترتفع مرة أخرى في المستقبل.

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عامية جديدة تجد طريقها إلى الإنترنت كل يوم. بالنسبة إلى مجال حديث وحيوي، يمكنك توقع المزيد لتجد طريقه إلى المجتمعات عبر الإنترنت. لا حاجة إلى “الخوف من التفويت” على الرغم من أنه حتى أفضل متداول يبدأ من الصفر.

تم النشر في الأصل في 16 سبتمبر 2020 وتم التحديث في 24 مارس 2022