بدأت تظهر العديد من الشركات والمنصات والمؤسسات الخاصة بالعملات المشفرة باستمرار في صناعة التمويل والتكنولوجيا، خاصة الآن بعد تزايد شعبية البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى واعتمادها. إذا كنت من بين الملايين من المتحمسين حول العالم الذين يرغبون في التعمّق قليلاً في فضاء العملات المشفرة، فإليك قائمة بأحداث البيتكوين ومؤتمرات العملات المشفرة في عام 2022 التي قد ترغب في المشاركة فيها.

تأكد من حفظ هذه الصفحة ووضع علامة على كل هذه الأحداث في التقويم لأنها ستساعدك بالتأكيد في رحلتك في العملات المشفرة. دعنا نبدأ!

أحداث ومؤتمرات العملات المشفرة لعام 2022

فبراير 2022

Paxful Events (طوال شهر فبراير)

تواصل مع زملائك من المتداولين المحترفين وعشاق البيتكوين في جميع أنحاء العالم وتعلم مزايا وعموم Paxful وتداول البيتكوين وفضاء العملات المشفرة بشكل عام من خلال ندوات عبر الإنترنت ومؤتمرات ولقاءات ومناقشات مفيدة. يمكنك العثور على هذه الأحداث المثيرة في الهند ونيجيريا والسلفادور وكولومبيا.

سيُعقد هذا الحدث الزاخر بالمعلومات في فندق ماريوت في كامبريدج، بوسطن، ماساتشوستس، ويمكن بثه إلى الحاضرين الافتراضيين عبر الإنترنت. تشمل الموضوعات التي ستتم مناقشتها تنظيم العملة المشفرة والويب 3 وأدوات الشمول المالي وثورة المدفوعات والتجارة الصغيرة وغير ذلك الكثير.



يعد AntiMeetup حدثًا فريدًا يمكنك من خلاله التعمّق أكثر في عالم العملات المشفرة من خلال طرح الأسئلة والحصول على إجابات من أفضل خبراء العملات المشفرة في المجال. سيُعقد في فندق جراند في لفيف، أوكرانيا.

مارس 2022

مهرجان FinTech الهند 2022 عبارة عن سلسلة من 10 تجارب صغيرة متنوعة في مدن مختلفة في جميع أنحاء الهند تُقام في الفترة من يوليو 2021 إلى فبراير 2022. ومن المقرر أن يتم تتويج فعاليات Mega هذا العام، في الفترة من 1 إلى 3 مارس في شكل رقمي وفي الفترة من 20 إلى 22 يوليو للأفراد.

يهدف هذا الحدث إلى إطلاق العنان لإمكانات التمويل والتكنولوجيا في الهند وعرض الفرص للمستثمرين وعشاق التكنولوجيا المالية في جميع أنحاء العالم لاستكشاف السوق الهندية.

سيعمل هذا الحدث الافتراضي المجاني الذي أطلقته جامعة هاريسبرج للعلوم والتكنولوجيا على استكشاف استراتيجيات الأعمال والاستثمار، ومستقبل التمويل، وريادة الأعمال في الألعاب، والتهديدات الإلكترونية، وغيرها من الموضوعات المثيرة في منظور بلوك تشين والعملات المشفرة.

MetaWeek هو حدث لمدة أسبوع مع مؤتمر أساسي لمدة يومين وفعاليات جانبية مفيدة ستُعقد في فندق ومركز مؤتمرات لو ميريديان دبي. سيغطي التفاصيل والحقائق حول ميتافيرس والتطبيقات المالية وغير المالية لتكنولوجيا بلوك تشين.

حدث دوري لمدة يومين يُعقد خصيصًا لمجتمع بلوك تشين والعملات المشفرة. يمكن للمشاركين الانضمام إما بشكل شخصي في زلوتي تاراسي أو زلوتا 59 أو وارسو أو بولندا أو عبر الإنترنت. ستتم الترجمة الفورية للعروض التقديمية عبر أكثر من 35 متحدثًا إلى البولندية والإنجليزية.

سيغطي هذا الحدث التقنيات الناشئة مثل بلوك تشين، وتقنية السجل الموزعة (DLT)، وإنترنت الأشياء (IoT). سيُعقد Global Tech Innovation Summit في فندق سوفيتل دبي، المسلة. وسيضم حالات استخدام للمؤسسات، ومذكرات رئيسية ملهمة، ومناقشات جماعية، ومحادثات تقنية، ومحادثات مشفرة، ومسابقات وجوائز، وغير ذلك الكثير.

يُعد GTR Africa 2022 الصادر عن Global Trade Review من بين أحداث الصناعة الرائدة في منطقة جنوب الصحراء الكبرى بإفريقيا. وسيُعقد المؤتمر في كيب تاون، جنوب إفريقيا، ويناقش الرؤى حول أحدث الاتجاهات والتطورات التي تؤثر على التداول والتصدير في إفريقيا وتمويل البنية التحتية.

عبارة عن حدث عبر الإنترنت لمدة يومين يتكون من ستة ندوات حصرية عبر الإنترنت مع 25 متحدثًا من خبراء المجال ويعد مثاليًا للأشخاص في السوق المالية. سيتناول الحدث أكثر القصص ابتكارًا من منتديات المدفوعات والاستثمار والبلوك تشين.

مؤتمر افتراضي لمدة يومين سيتضمن جلسات زاخرة بالمعلومات، ومذكرات رئيسية، ولوحات، ومحادثات مباشرة حول أحدث الاتجاهات والتطورات في مجال العملات المشفرة وتكنولوجيا بلوك تشين في إفريقيا وحول العالم. سيشارك في هذا الحدث كبار قادة الفكر والرواد في المجال العالمي ويعد مليئًا بفرص التواصل والمعارض.

قمة لندن المالية للذكاء الاصطناعي (AI) عبارة عن مؤتمر 3 في 1 يقدم مسارات حول الذكاء الاصطناعي في التمويل، والذكاء الاصطناعي في التكنولوجيا التنظيمية، والذكاء الاصطناعي في التأمين. يمكنك تحديد المسار الذي تريده والانضمام إليه إما بشكل شخصي في Venues 155 Bishopsgate Liverpool St. أو London EC2M 3YD أو عبر البث المباشر.

ستستكشف هذه القمة بعض الموضوعات الأكثر صلة في مجال التكنولوجيا المالية من خلال سلسلة من الجلسات التفاعلية وجدول الأعمال التطلعي. كما أنه سيتعمّق في أذهان خبراء الصناعة لإجراء تبادلات مفيدة حول مستقبل التمويل. سيُقام Finance Today Summit في فندق دبي مول.

القمة العالمية للبلوك تشين عبارة عن مؤتمر لمدة يومين يركز على العملات المشفرة، والتمويل اللامركزي، والعملات الرمزية غير القابلة للاستبدال (NFTs)، والميتافيرس و web 3.0 وتأثيرها الواسع النطاق على التجارة والثقافة والمجتمعات. سيُعقد في أتلانتس النخلة، دبي.

قمة لمدة يومين ستُعقد في مركز QEII بلندن، وستكون مليئة بالكلمات الرئيسية المُلهِمة، ومناقشات جماعية، ودراسات الحالة، والمحادثات المباشرة حول تحويل الأنظمة المصرفية وأنظمة الدفع.

يعد Virtual NFT Confex مناسبًا للفنانين والموسيقيين والمغنين والمشاهير ومحترفي التكنولوجيا وعشاق العملات المشفرة. سيناقش الحدث الحاضر والمستقبل للعملات الرمزية غير القابلة للاستبدال (NFT) وكيف يمكن استخدامها في المجالات والمنتجات المختلفة.

حدث تفاعلي عالمي بين الشركات (B2B) في مجال الفوركس والذي سيُعقد في ليماسول، قبرص، ويمكن بثه عبر الإنترنت. ستكون هناك مناقشات جماعية حول الأسواق المالية، والترخيص، والقوانين، واللوائح، ومستقبل النظام الشامل للمدفوعات، وتكامل العملات المشفرة في أسواق الفوركس والأسواق المالية، وغير ذلك الكثير.

أبريل 2022

سيشارك في هذا المؤتمر الذي يستمر يومين كبار خبراء المجال والهواة والعارضين. سيستكشف CryptoWorldCon عوالم بلوك تشين والعملات المشفرة والتعدين والتكنولوجيا والعقارات والتمويل وثورة التكنولوجيا الجديدة. سيُعقد في مركز جيمس إل نايت في ميامي، فلوريدا.

Supermoon Camp عبارة عن مؤتمر مدته 5 أيام حصريًا لمبتكرين وهواة البلوك تشين يهدف إلى زيادة الاعتماد الجماعي للعملات المشفرة. يطمح الحدث إلى زيادة الوعي بالتقنيات الناشئة وإلهام الحرية الاقتصادية من خلال المناقشات المليئة بالمحتوى والأحداث المثيرة. سيُعقد في فيلا فاخرة في ميامي.

يُطلق على هذا الحدث اسم “رحلة حج لمدة 4 أيام لأولئك الذين يسعون إلى مزيد من الحرية والسيادة الفردية”. سيُعقد Bitcoin 2022 في ميامي بيتش وسيشارك فيه كبار خبراء المجال وعشاق العملات المشفرة. سيتم تقسيم الحدث إلى يوم الصناعة، والمؤتمر الرئيسي، ومهرجان العملة القوية.

سيجمع هذا المؤتمر بين أبرز اللاعبين في الفن والأمان والألعاب والرفاهية والرياضة للكشف عن إمكانات NFT وقدرتها على تشكيل نماذج الأعمال في المستقبل. سيُعقد في Palais Brongniart (البورصة الفرنسية السابقة) في باريس، فرنسا.

تُعرف هذه القمة باسم النظام الشامل العالمي للبلوك تشين في باريس. وستجمع أذكى العقول في الصناعة، ومبدعي قواعد اللعبة، والمبدعين، والمنظمين، وقادة الأعمال، وكبار المستثمرين، وتستضيف جلسات زاخرة بالمعلومات ومبتكرة. سيُعقد في Palais Brongniart (البورصة الفرنسية السابقة) باريس، فرنسا.

حدث لمدة يومين سيُعقد في كرواتيا ويمكن بثه مباشرة عبر الإنترنت. سيناقش الميتافيرس و DeFi وثورة العملات المشفرة وغير ذلك الكثير. سيشارك في Blockdown 4.0 رئيس مجلس إدارة Akoin والمؤسس المشارك لـ Akon؛ عمدة ميامي فرانسيس سواريز؛ سيرجي نازاروف، أحد مؤسسي Chainlink؛ و غيرهم.

تم تصميم هذا الحدث ليكون تعاونًا شاملاً لمنظومة بدء التشغيل بأكملها. سيكون New York Fintech Week مليئًا بسلسلة من الأحداث التي تسلط الضوء على مختلف مبادرات التكنولوجيا المالية والمؤتمرات والاجتماعات المخصصة للمدعوين فقط. سيُعقد في نيويورك ويمكن بثه مباشرة عبر الإنترنت.

يعد هذا المؤتمر من بين أكبر أحداث بلوك تشين والعملات المشفرة والتعدين في جميع أنحاء العالم. سيُعقد في Music Media Dome في موسكو، روسيا، لمناقشة الموضوعات المتعلقة بتقنية البلوك تشين، والعملات المشفرة والرموز، والتعدين وخوارزميات الإجماع، والشركات الناشئة الناجحة في مجال العملات المشفرة.

مايو 2022

Blockchain Fest عبارة عن حدث أوروبي متنوع تفاعلي حول بلوك تشين، والتبادلات، والعملات المشفرة، وDeFi، وNFTs، والتعدين، والألعاب، والمقامرة، والمدفوعات عبر الإنترنت، والاستثمارات. عبارة عن مؤتمر لمدة يومين وسيُعقد في ليماسول، قبرص.

تتيح لك هذه القمة الحضور بشكل شخصي في دبي أو من خلال البث المباشر عبر الإنترنت. وتستكشف مدى تأثير التقنيات الهامة مثل السحابة والذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وإنترنت الأشياء و بلوك تشين على الأعمال. كما ستلقي نظرة متعمّقة في الاعتماد الحالي لهذه التقنيات في الشرق الأوسط والفوائد التي تقدمها.

سيُعقد هذا المعرض الذي يستمر يومين وموضوعه، “ربط نظام البلوك تشين الشامل”، في مركز مؤتمرات سانتا كلارا في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. تشمل الموضوعات المثيرة للاهتمام التي ستتم مناقشتها الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتقنيات إنترنت الأشياء والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والحوسبة المتطورة، وغيرها.

هذا حدث متنوع لمدة 3 أيام وسيعرض استخدام تقنية البلوك تشين لحماية البيئة، وتوفير هوية آمنة وذاتية السيادية، وأنظمة رعاية صحية متقدمة، وتعزيز النمو الاقتصادي. يمكنك الانضمام عبر الإنترنت أو بشكل شخصي في فندق The Mayflower في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة الأمريكية.

يونيو 2022

يعد من بين الأحداث المتنوعة الأكثر تفاعلية في جنوب شرق آسيا. يستكشف الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالبلوك تشين، والتبادلات، والعملات المشفرة، وDeFi، وNFTs، والتعدين، والألعاب، والمقامرة، والمدفوعات عبر الإنترنت، والاستثمارات. سيُعقد هذا المؤتمر لمدة يومين في مارينا باي ساندز، سنغافورة.

يُطلق على هذه القمة اسم “أول قمة حيادية من الناحية التكنولوجية في العالم تركز بشكل كامل على أوراكل”. وستتناول موضوعات مثل التطبيقات في DeFi، وNFT الديناميكية، وأصول العالم الحقيقي الرمزية، والتأمين البارامترى، والهوية اللامركزية، وغير ذلك الكثير. ستُعقد في برلين، ألمانيا، بحد أقصى 200 مشارك.

DeFi Summit عبارة عن مهرجان افتراضي يبدأ يومًا كاملاً يركز على NFTs. سيتبع ذلك يومين من المؤتمرات الزاخرة بالمعلومات، ويوم DeFi التجريبي الذي تم تقديمه بواسطة Lauchpool، و Decentraland After Party.

NFT NYC هو حدث العملة الرمزية السنوي الرائد غير القابل للاستبدال. سيكون حدث هذا العام مليئًا بجلسات التحدث الزاخرة بالمعلومات ويوم جوائز NFT ويوم Happy Hour والعروض التقديمية المباشرة.

يعد مؤتمر البلوك تشين الأوروبي واحدًا من أكثر أحداث بلوك تشين تأثيرًا في أوروبا. هذا العام، سيُعقد في برشلونة، إسبانيا، وسيضم أكثر من 100 متحدث عبر مجموعات مختلفة، ومذكرات رئيسية، وورش عمل، ومحادثات حول الوضع الحالي لتكنولوجيا بلوك تشين، والعملات المشفرة، وDeFi، وNFTs، وweb3.

يوليو 2022

سيُعقد NFT Expoverse في مركز مؤتمرات لوس أنجلوس في كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. عبارة عن حدث تعليمي لمدة 3 أيام يعرض الاعتماد الحتمي الشامل لتقنية بلوك تشين وتأثيرها في عالمنا.

سبتمبر 2022

عبارة عن حدث متنوع لمدة يومين سيُعقد في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض، مسقط، عمان. تسهل القمة الحوار بين الأطراف المعنية المتعددة من خلال الشبكات وفرص الأعمال، وتطور استراتيجيات السوق، وتشارك المعرفة والحلول في تشكيل مستقبل التكنولوجيا.

سيُعقد هذا المعرض لمدة يومين في مركز مؤتمرات RAI أمستردام في أمستردام، هولندا. سيجتمع كبار خبراء المجال والمتخصصين في المعرض تحت شعار “توصيل نظام البلوك تشين الشامل”، للتحدث عن الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والسحابة وتقنيات إنترنت الأشياء والحوسبة المتطورة والأمن السيبراني وغير ذلك الكثير.

سيركز هذا المنتدى الذي يستمر يومين على الضرائب الرقمية والتحولات المالية وتسعير التحويل والتكنولوجيا في مناطق مختلفة حول العالم وغير ذلك الكثير. سيُعقد في براغ، جمهورية التشيك، وسيشارك فيه مستشارون ومهنيون بارزون في هذه الصناعة.

يجمع هذا الحدث خبراء عالميين في مجال العملات المشفرة ورجال الأعمال والمطوّرين والمستثمرين والمتحمسين لخلق فرص تواصل لا مثيل لها. Token2049 هو حدث صناعي رائد يُعقد سنويًا في سنغافورة ولندن. هذا العام، سيكون الحدث في مارينا باي ساندز، سنغافورة.

أكتوبر 2022

ستعقد Big Data and AI World Singapore نسختها الخامسة في مارينا باي ساندز، سنغافورة. يربط هذا الحدث بين خبراء التكنولوجيا وقادة الأعمال بالشركات والحلول والخدمات لتحقيق نتائج أعمال فعّالة.

نوفمبر 2022

Decentralized 2022 (سيتم الإعلان عنه لاحقًا)

تنظم جامعة نيقوسيا هذا الحدث، وتعد أحد الرواد العالميين في تعليم وأبحاث البلوك تشين ومقدمين رائدين في درجة أكاديمية كاملة في العالم في تقنية البلوك تشين – ماجستير في العملات الرقمية. سيتم طرح المزيد من تحديثات الأحداث قريبًا، لذا احرص على مراجعة موقع الويب للحصول على مزيد من المعلومات.

هذا هو التقرير السنوي الاول للتحول المصرفي في إفريقيا (BTA) يهدف إلى تعزيز المشاركة في القضايا الناشئة عبر النظام المالي لإفريقيا. سيكون الحدث مليئًا بقادة المجال لتبادل الأفكار والمعرفة والخطط للمستقبل المالي للمنطقة.

ديسمبر 2022

هذا حدث افتراضي لمدة يومين يهدف إلى مواجهة التحديات الرئيسية في الصناعة، والكشف عن منتجات وتقنيات جديدة، ومشاركة أفضل الممارسات من الخبراء والمحترفين من خلال سلسلة من العروض التقديمية عالية المستوى، وحلقات النقاش التفاعلية، ودراسات الحالة القائمة على الحلول من خبراء في القطاع المالي في أوروبا.

هل أنت مستعد للتعمّق في عالم العملات المشفّرة؟

تزداد شعبية تقنية العملة المشفرة والبلوك تشين في مختلف الصناعات في جميع أنحاء العالم. لا عجب أن قائمة أحداث البيتكوين ومؤتمرات العملات المشفرة في عام 2022 تنمو بلا توقف. هذه ليست سوى بعض المنتديات ومؤتمرات القمة من بين العديد التي يمكنك الاطلاع عليها. إذا كنت قد قررت بالفعل الأحداث المفيدة التي ستحضرها، فتأكد من وضع علامة عليها في التقويم الخاص بك على الفور!