يُعدّ السعر المرتفع ومعدل الاعتماد السريع، أحد الأسباب العديدة التي تجعل من بيتكوينتتمتع بشعبية كبيرة لدى الكثير من عشاق العملات المشفّرة والمستثمرين. وبغضّ النظر عن الأشخاص من عالم المال والتكنولوجيا، فإن قراصنة الإنترنت يعملون أيضاً وعلى مدار الساعة، للحصول على واحدة من أكثر العملات الرقمية تداولًا في العالم. إذا كنت تبحث عن طرق لحماية عملاتك المشفّرة من الهجمات المحتملة عبر الإنترنت، فإن تخزين أموالك في محفظات بيتكوين، قد يكون أحد أفضل الحلول لديك. دعنا نبدأ بالأساسيات التي تحتاج معرفتها.

جهاز محفظة بيتكوين باختصار

تندرج أجهزة محفظات بيتكوين تحت ما يُعرف بفئة محفظات التشفير الباردة. هذا النوع من المحفظات الرقمية، عبارة عن جهاز مادي يمكن الوصول إليه بدون اتصال بالإنترنت، مما يجعله أحد أكثر الخيارات أماناً في السوق. لإعداد جهاز محفظة لبيتكوين والعملات المشفّرة الأخرى، عليك أن تضع هذه المكوّنات الثلاثة المهمّة في الاعتبار:

العنوان العام : يعمل هذا كاسم مستخدم لمحفظة التشفير الخاصّة بك.

: يعمل هذا كاسم مستخدم لمحفظة التشفير الخاصّة بك. المفاتيح الخاصّة : هي كلمة المرور التي تحتاجها للوصول إلى محفظتك. لاحظ أنه يجب عليك فقط معرفة هذه المعلومات.

: هي كلمة المرور التي تحتاجها للوصول إلى محفظتك. لاحظ أنه يجب فقط معرفة هذه المعلومات. عبارة أولية: هذه قائمة من 12 إلى 24 كلمة يمكنك استخدامها لاسترداد محفظتك إذا أضعت كلمة المرور أو نسيتها أو فقدتها.

اليوم، هناك الكثير من العلامات التجارية لأجهزة محفظات بيتكوين لتختار منها، ولكن أيها بالفعل تلك التي يجب أن تحصل عليها؟

أفضل أجهزة محفظات بيتكوين

إليك ببعض من أفضل أجهزة محفظات بيتكوين، بدون ترتيب معيّن.

السعر: 119 دولار أمريكي الإيجابيات:

يمكن تخزين ما يصل إلى 100 تطبيق

يقدم خيارات اتصال متعددة

يدعم العديد من العملات المشفّرة

السلبيات:

ميزة البلوتوث المدمجة، قد تجعل الجهاز عرضة للقرصنة

أكثر ما يناسب:

المستخدمون الذين يملكون أنواعاً متعددة وكميات ضخمة من العملات المشفّرة

يتم إنتاج هذا النوع من أجهزة محفظات بيتكوين، بواسطة واحدة من أشهر العلامات التجارية التقنية في مجال التشفير. يسمح لك سجلّ “Nano X” باستخدامات أكثد تعدداً لعملاتك المشفّرة. وبالإضافة إلى تخزين بيتكوين الخاصّة بك بشكل آمن، يمكنك أيضاً شراء وبيع وإدارة وتتبع حركة عملاتك من هاتفك الذكي أو جهاز الكمبيوتر الشخصي من خلال “Ledger Live” ومنصات شركاء الشركة. حالياً، يدعم 27 عملة وأكثر من 1500 أصل رقمي مثل بيتكوين (BTC)، إيثريوم (ETH)، الريبل (XRP) و (Stellar (XLM على سبيل المثال لا الحصر. يمكنك استخدامه مع أجهزة Windows، macOS، Linux، بالإضافة إلى iOS و Android على الأجهزة المحمولة. كما يأتي مع شريط USB من النوع C وبلوتوث، مما يجعل توصيلات الجهاز أسهل وأسرع. ومع كل ذلك، يمكنك أيضاً تحميل ما يصل إلى 100 تطبيق، اعتماداً على احتياجات التخزين والأمان لديك.

السعر: 181 دولار أمريكي الإيجابيات:

يدعم العديد من التطبيقات والبرامج

يدعم العديد من العملات المشفّرة

السلبيات:

غالي الثمن

شاشة لمس صغيرة

غير متوفّر على أجهزة iOS و Windows

أكثر ما يناسب:

المبتدئين الذين يبحثون عن جهاز آمن سهل الاستخدام

يشبه جهاز Trezor Model T إلى حد كبير المحفظة الأولى في هذه القائمة. يحتوي أيضاً على شريط USB من النوع C، والذي يمكنك استخدامه للاتصال بجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي. يحتوي أيضاً على شريط USB من النوع C، والذي يمكنك استخدامه للاتصال بجهاز كمبيوتر أو هاتف ذكي. يدعم أكثر من 1200 عملة مشفّرة، بما في ذلك بيتكوين (BTC)، إيثريوم (ETC)، لايتكوين (LTC)، إيثريوم كلاسيك (ETC)، داش (DASH)، بيتكوين كاش (BCH)، و Zcash ZEC وغيرها الكثير. كما أنه يدعم تطبيقات وبرامج مختلفة، مثل: Password Manager Secure Socket Shell (SSH) GNU Privacy Guard (GPG) Universal 2nd-Factor (U2F) وغيرها لتتمكّن من إدارة هويتك الرقمية وعملاتك المشفّرة بأمان. يتميز جهاز Trezor Model T بشاشة لمس تجعله مثالياً للمبتدئين. ويحتوي أيضاً على مدخل بطاقة MicroSD حيث يمكنك تشفير رمزك السري لحماية جهازك من الهجمات المحتملة. تدعم أجهزة محفظات بيتكوين أجهزة Windows و macOS و Linux والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام Android، لكنها غير موجودة على هواتف iOS و Windows حتى الآن.

السعر: 59 دولار أمريكي الإيجابيات:

سعر منخفض

يدعم العديد من العملات المشفّرة

السلبيات:

يمكن تخزين ما يصل إلى 6 تطبيقات

لا توجد ميزة اتصال لاسلكي

تخزين محدود

أكثر ما يناسب:

المستخدمون الذين يبحثون عن جهاز آمن للغاية بتكلفة أقل

هذا هو أحد النماذج الأكثر مبيعاً لأجهزة محفظات بيتكوين في الأسواق. إنه مشابه جداً لأحدث طراز من Ledger Nano X، من حيث بعض ميزات الأمان. ومع ذلك، يمكن لجهاز Ledger Nano S تخزين ما يصل إلى ستة تطبيقات فقط، بحسب حجم التطبيق. يمكنه أيضاً إدارة 27 عملة مشفّرة، بما في ذلك: BTC، ETH، XRP، BCH، XLM، وغيرها، بالإضافة إلى توكن ERC20 عبر تطبيق Ledger Live. ومثل Ledger Nano X، فهو متوافق أيضاً مع أجهزة Windows و macOS و Linux. تحتاج فقط إلى مجموعة أدوات أثناء التنقل (OTG) لتوصيل جهاز Nano S بأجهزة Android وأجهزة الكمبيوتر.

السعر: 133 دولار أمريكي الإيجابيات:

يدعم العديد من العملات المشفّرة

ميزة اللمس الخاصّة بالسّعة

السلبيات:

يمكن أن تفقد مستشعرات اللمس الحساسية والدقة مع مرور الوقت

غير متوفر على أجهزة iOS

أكثر ما يناسب:

المستخدمون الذين يبحثون عن أجهرة تخزين بيتكوين فقط

يُطلق على هذا الجهاز المصمم في سويسرا لقب واحدٍ من أفضل أجهزة المحفظات المشفّرة للمبتدئين. يستخدم مستشعرات تعمل باللمس بالسّعة للتفاعل مع الجهاز واستخدامه. يحتوي BitBox02 أيضاً على ميزة النسخ الاحتياطي والاستعادة السهلة، والتي تستخدم بطاقة microSD لإدارة النسخ الاحتياطي على الفور من الجهاز. كما يوفر خياراً لعرض 24 كلمة استرداد أو عبارة أولية. وهو يدعم BTC و ETH و LTC وتوكن ERC-20 مثل (LINK) Chainlink و(DAI) DAI و (Tether (USDT وغيرها. يحتوي BitBox02 أيضاً على دعم U2F وشريحة آمنة تحمي جهازك وأموالك من محاولات التلاعب. وهو متوافق مع أجهزة Windows و macOS و Linux و Android. ومن المثير للاهتمام، أن BitBox يحتوي على إصدارين: الإصدار المتعدد الذي يدعم العديد من العملات المشفّرة والإصدار الخاص بعملة بيتكوين فقط. حالياً، يتم بيع كلا الجهازين بنفس السعر، لذا فالأمر عائد لك لتقرير ما إذا كان عليك التركيز على عملة مشفّرة واحدة أو أكثر.

السعر: 49 دولار أمريكي الإيجابيات:

يدعم العديد من العملات المشفّرة

أرخص جهاز في القائمة

شاشة لمس كبيرة

السلبيات:

يمكن أن تنخفض حساسية شاشة اللمس ودقتها مع مرور الوقت

أكثر ما يناسب:

المستخدمون الذين يبحثون عن سعة تخزين أرخص مع ميزات النسخ الاحتياطي والاسترداد السهلة

تعتبر أجهزة محافظ بيتكوين KeepKey أرخص جهاز لدينا في هذه القائمة. يوفّر لك ميزات فريدة مثل: النسخ الاحتياطي، الاسترداد المباشر، العرض الأنيق والبسيط للمعلومات والتعاملات السهلة وغيرها. تحتوي أجهزة KeepKey على ميزة إنشاء جملة استرداد مكوّنة من 12 كلمة أثناء التهيئة، والتي يمكن استخدامها لاستعادة مفاتيحك الخاصة. كما تتميز بتصميم أنيق وشاشة كبيرة، لسهولة التنقل والاستخدام. يمكنك الاحتفاظ بأكثر من 40 عملة مشفّرة وإرسالها واستلامها والتي يدعمها KeepKey. يتضمّن ذلك BTC و ETH و BCH و Dash و LTC وغيرها الكثير. كما يسمح لك بتخصيص سرعات المعاملات وإنشاء عناوين محفظات غير محدودة على جهاز واحد.

قبل أن تختار محفظة أجهزة

بينما تقلل أجهزة المحفظات من المخاطر التقنية المحتملة الموجودة في بعض التبادلات والمحفظات عبر الإنترنت، من المهم ملاحظة أن هذا النوع من الأجهزة لا يزال غير آمن بنسبة 100%، خاصةً لأنه يعتمد على نوع أنشطة التشفير الخاصة بك. قبل اختيار أجهزة المحفظات التي ستحصل عليها مقابل عملات مشفّرة تعبت في الحصول عليها، لا تنس أن تتحقق من تاريخ مزوّد الشركة. نحن نتحدث عن أموالك هنا، لذا، فإنك تحتاج إلى الحصول على أجهزة محفظات من مزوّد موثوق. تحتاج أيضاً إلى إلقاء نظرة على ميزات الأمان الخاصة به وتوافر دعم العملاء إذا كان لديك أي استفسارات عاجلة حول جهازك. أخيراً، من الأفضل اختيار نوع يسهل الوصول إليه ويسهل عليك استخدامه. هذه ليست إلا عدد قليل من أجهزة محفظات بيتكوين العديدة المتوفّرة التي لا تقتصر على قائمتنا هذه. انظر بعناية إلى ميزات كل جهاز واختر أفضل ما يناسب احتياجات التخزين الخاصّة بك. بمجرّد أن يكون لديك جهاز محفظة، اقرأ دليلنا عن كيفية نقل العملات من المحفظة الإلكترونية إلى أجهزة المحفظات. ما هي أجهزة المحفظات الأخرى التي يجب أن نضعها في هذه القائمة؟ شاركونا آرائكم في التعليقات!