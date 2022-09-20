في كل مكان تقريبًا في العالم، يُعد الاحتيال مشكلة تواجهها الشركات من جميع الأحجام. لا يهم ما إذا كان العمل التجاري مزدهرًا أو كان الاقتصاد قويًا — فهناك للأسف، أناس أشرار يحاولون إفساد يوم شخص آخر بممارسة الاحتيال.

هنا في Paxful، تأتي سلامتك وأمن أموالك في مقدمة أولوياتنا، ولهذا السبب نريدك أن تعرف ما نفعله في مكافحة الاحتيال.

تلتزم Paxful بالقوانين واللوائح

في الماضي، كان يشار إلى مجال البيتكوين باسم “الغرب المتوحش”. رغم أن البعض قد يجادل بأنه لا يزال بنفس القدر من التوحش، فقد تطور المجال بالفعل على مدار السنوات القليلة الماضية. تم وضع المزيد من القواعد واللوائح الخاصة بالبيتكوين مما يجعلها مجالا أكثر أمانًا وملاءمة للجميع.

كمنصة في هذا المجال، نريد أن نضمن للجميع التزامنا بجميع القوانين واللوائح المعمول بها. لهذا السبب لدينا سياسة مكافحة غسيل الأموال الصارمةوسبب عدم قدرتنا على خدمة بلدان معينة. لدينا فريق امتثال على مستوى عالمي يتأكد من أننا، كمنصة مالية، نلعب دورنا في جعل مجال العملات المشفرة أكثر أمنًا وأمانًا.

ما نفعله للحفاظ على أمان المنصة

في أقرب وقت ممكن، سنحاول تحديد الأشخاص السيئين وسحق أي خطط لديهم. يمكننا القيام بذلك عن طريق إيقافأو قفلأو تجميد أو حظرأو تعليق الحسابات، مما يتيح لنا منع جميع الأشخاص السيئين من الوصول إلى أي مستخدمين جديرين بالثقة على المنصة. تختلف كل هذه القيود المفروضة على الحساب اختلافًا كبيرًا حسب الموقف.

الحسابات المعلقة

عندما نعلق حسابًا، فإننا نقيد المستخدم من الوصول إلى حساباته الشخصية، مما يعني أنه كان هناك انتهاك واضح لشروط الخدمة (ToS) لدينا ونعتبر الحساب خطيرًا. تأكد من قراءة شروط الخدمة بعناية وتداول بمسؤولية لأن إجراء تعليق الحساب لا رجوع فيه.

الحسابات المقفلة

من ناحية أخرى، إذا كان الحساب مغلقًا، فهذا يُعد إجراءً أمنيًا مؤقتًا. قد يكون ذلك بسبب قيام المستخدم بتسجيل الدخول من موقع جديد أو لأننا اكتشفنا نشاطًا مريبًا. في هذه الحالة، نقوم بقفل الحساب المعني حتى نتمكن من تأكيد ملكيته وهويته. إذا تم قفل حسابك، فتحقق من بريدك الإلكتروني بحثًا عن أي رسائل منا وابحث عن رابط يمكنك النقر فوقه لإلغاء قفل حسابك.

الحسابات المجمدة

عندما يتم تجميد أحد الحسابات فهذا يعني أن المعاملات مثل شراء أو بيع أو سحب الأموال غير متاحة مؤقتًا للمستخدم. إذا تم تجميد حسابك وترغب في معرفة كيفية إلغاء تجميد حسابك، فتحقق من بريدك الإلكتروني للحصول على مزيد من المعلومات ثم اتصل بنا لمعرفة الخطوات التالية.

الحسابات المحظورة

إذا تم حظر الحساب، فسيتم حظره بشكل دائم من الشراء والبيع مرة أخرى على المنصة. ومع ذلك، سيتمكن صاحب الحساب من إجراء سحب لمرة واحدة لجميع الأموال الموجودة في المحفظة وإرسالها إلى أي عنوان محفظة يختاره. تمامًا مثل الحساب المعلق، لا يمكن إلغاء حظر الحساب المحظور، لذلك إذا كنت تتساءل عن كيفية استرداد حساب Paxful محظور، فلا يمكنك ذلك.

تم تعليق الحسابات

على غرار ما يحدث عندما يتم تجميد الحسابات، فإن الحساب الذي تم تعليقه يكون مقيدًا فيما يمكنه القيام به، على الأقل لفترة من الوقت. بمجرد انتهاء هذه الفترة، سيحتاج صاحب الحساب إلى تأكيد هويته قبل أن يتمكن من الوصول مرة أخرى.

معًا، تساعد قيود الحساب هذه في جعل المنصة مكانًا أكثر أمانًا للجميع عن طريق إبعاد جميع الأشخاص السيئين.

الحفاظ على بيئة تداول آمنة

من خلال وضع قيود على الحسابات التي نعتبرها مشبوهة، فإننا نحمي مستخدمينا الجديرين بالثقة من الأشخاص السيئين على المنصة. هؤلاء هم الأشخاص الذين يستخدمون حسابات Paxful متعددة و هويات مزيفة و حسابات من بلدان على قائمة حظر مكتب مراقبة الأصول الأجنبيةو الأشخاص الذين يسيئون استخدام مجموعة متنوعة من خيارات الدفع لدينا بشكل غير أخلاقي.

كما ذكرنا سابقًا، تُعد مكافحة الاحتيال مشكلة تواجهها جميع الشركات، بما في ذلك Paxful. ساعدنا في تقييد هذه الحسابات الخطيرة والحفاظ على أمان المنصة من خلال إخبارنا إذا صادفت مستخدمًا:

بيع العملات المشفرة ثم الطلب منك إلغاء التداول بعد إتمام الدفع

طلب التداول خارج حساب الضمان عن طريق التواصل من خلال تطبيقات المراسلة الأخرى

إلغاء الدفع أو الاحتيال بالاسترداد بعد معالجة الدفع

الاحتفاظ بعملاتك المشفرة في حساب الضمان دون وجود أي نية لإتمام التداول

تداول ببطاقة هدايا واحدة عدة مرات أو تداول بطاقات الهدايا التي تم استخدامها بالفعل

خداعك أو إجبارك على تحرير العملة المشفرة فورًا من حساب الضمان دون إتمام التداول

بالإبلاغ عنهم على الفور، يمكننا تقييد حساباتهم حتى تظل المنصة آمنة.

القيام بدورك

في مجمل كفاح Paxful للاحتيال، كنا نكافح بشدة ونستخدم كل مورد في وسعنا لضمان سلامتك. لن نتوقف أبدًا عن الكفاح من أجل ذلك، لكن هذا لا يعني أنه لا يمكنك القيام بدورك أيضًا.

إذا رأيت شخصًا ينتهك شروط الخدمة، فيرجى الاتصال بنا أو الإبلاغ عنه على الفور. بالإضافة إلى ذلك، نود أن نسمع تعليقاتك واقتراحاتك حول كيفية جعل المنصة أكثر أمانًا، لذلك لا تتردد في التواصل معنا وإخبارنا بذلك.

إن مكافحة الاحتيال أمرٌ صعب، لكنه بعيد كل البعد عن كونه غير قابل للفوز. ما دمنا يقظين ومتفقين، فلا داعي أن يساورنا الشك في أننا سنفوز في هذه المعركة. لنجعل معًا العملات المشفرة آمنة للجميع.