بالنسبة للكثيرين، فإن سعر العملات المشفرة لا صلة له، وذلك لأن نجاحها لا يتحدد بقيمتها ولكن بتأثيرها على حياة الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، بالنسبة للمتداولين، يمكن اعتبار العملات المشفرة استثمارًا رائعًا. تكمن الحيلة في معرفة ما ينبغي القيام به في الأوقات التي ينتشر فيها عدم اليقين في كل مكان. سواء كانت الأسعار في ازدياد أو انخفاض، يمكن أن تشكّل التقلبات تحديًا على الأعضاء الجدد في اتخاذ قرارات مستنيرة.

لحسن الحظ، توجد الآن أدوات يمكن أن تساعدك في اتخاذ القرارات، ومن بين هذه الأدوات مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة.

أساسيات مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة

مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة عبارة عن مقياس مصمم لتقييم المشاعر الحالية للأشخاص تجاه سوق العملات المشفرة. يمكن وصف الارتفاعات والانخفاضات في قيمة الأصل بأنها آثار زيادة الخوف أو الجشع في السوق. تعني زيادة الجشع ارتفاع الطلب، وزيادة أسعار البيتكوين. بدلاً من ذلك، ستظهر زيادة الخوف على أنها انخفاض في الطلب والقيمة، مما يجعل هذا الوقت هو الأنسب لشراء البيتكوين.

المصدر: https://alternative.me/

تعد قراءة مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة أمرًا بسيطًا. إذا اقترب المقياس من 80 أو أعلى (الجشع المفرط)، فهذا يعني أن الموقف تجاه العملات المشفرة إيجابي وأن السوق يشهد الكثير من عمليات الشراء الجشعة، مما يعني أن هذا هو الوقت المثالي للبيع. يزداد الخوف كلما انخفض الرقم، ويقترب من الصفر. يرى الكثيرون أن أوقات الخوف المفرط تعد الأوقات المثالية لشراء البيتكوين، وذلك بفضل انخفاض الطلب والأسعار المنخفضة المصاحبة لهذه الفترات.

المصدر: https://alternative.me/

ما المعادلة؟

يتضمن حساب مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة أخذ الاستبيانات ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي والاتجاهات للتوصل إلى قراءة درجة الحرارة للسوق. سيتم ترجيح كل مكون بشكل مناسب، مما يسمح بوصف أكثر دقة للوضع الحالي.

لنلقِ نظرة على كل من هذه العوامل:

التقلب (25%)

يقيس هذا تقلبات أسعار العملات المشفرة بمرور الوقت، حيث يتم أخذها كمتوسطات على مدى 30 و90 يومًا. تُستخدم هذه المتوسطات لمنح المستخدمين نظرة تفصيلية على التقلبات الحالية للسوق، بالإضافة إلى الحد الأقصى من التراجع والسلوك فيما يتعلق بمتوسط القيم. ترتبط الزيادة في التقلبات بزيادة الخوف في سوق العملات المشفرة.

زخم/حجم السوق (25%)

وبالمثل، سيتم استخدام متوسطي 30 و90 يومًا هنا لقياس زخم السوق. هنا، يتم الجمع بين زخم السوق وحجم السوق لوصف مدى صعود السوق أو جشعه في ذلك الوقت. قد تصف الزيادة في القيمة هنا زيادة في تقلب صعود السوق.

وسائل التواصل الاجتماعي (15%)

يستخدم هذا القسم في الغالب منشورات Twitter والمدعومة ببيانات من مواقع المنتديات مثل Reddit، ويقيس هذا القسم عدد المنشورات وعلامات التصنيف المحاطة بالبيتكوين والعملات المشفرة الأخرى. مشاركة المنشورات يتم أخذها في الاعتبار هنا أيضًا، حيث يُظهر ذلك مدى “سرعة” المجتمع في استيعاب ونشر كل هذه المعلومات. قد تصف زيادة النشر والمشاركة زيادة في جشع السوق.

استطلاعات الرأي (15%)

تعمل استطلاعات الرأي الأسبوعية على مساعدة المحللين في مراقبة السوق وفهمه. وبهذه الطريقة، يتم دمج الخبرة المباشرة للمتداولين مع الرؤى الخاصة بهم لإعطاء المحللين صورة دقيقة عن كيفية رؤية المجتمع للسوق. ستتحسن الدقة بالطبع مع زيادة عدد المشاركين في الاستطلاع.

الهيمنة (10%)

تقاس هيمنة العملة، في حالتنا البيتكوين، من خلال القيمة السوقية الإجمالية لها مقارنة بالعملات الأخرى. هنا، علينا النظر في كيفية اعتبار البيتكوين استثمارًا آمنًا في المجتمع.

ينقسم تحليل هذا القسم إلى شقين؛ قد تصف الزيادة في هيمنة البيتكوين سوقًا مخيفة نظرًا لوجود أموال أقل يتم تداولها في العملات البديلة. بدلاً من ذلك، قد يعمل انخفاض الهيمنة على إظهار جشع السوق، لأن الأشخاص مستعدون للمخاطرة أكثر في العملات البديلة.

الاتجاهات (10%)

بطبيعة الحال، سيكون للاتجاهات دور تلعبه في هذا المؤشر. تعد Google Trends أداة رائعة لذلك، حيث تعرض حجم البحث في الاستعلامات المتعلقة بالبيتكوين أو غيرها من العملات المشفرة. يتطلب القليل من التحديد هنا من خلال تحسين مصطلح البحث لديك إلى استعلامات مثل “زيادة سعر البيتكوين” و”تنبؤات أسعار الإيثريوم” وما شابه. يمكنك الحكم على الخوف والجشع في العملات المشفرة بناءً على الزيادات في مصطلح البحث المناسب.

أمثلة على الخوف المفرط والجشع في العملات المشفرة

الآن بعد أن قسّمنا العناصر المكونة للمؤشر، لنلقي نظرة على بعض الأمثلة الواقعية حول كيف يمكن للخوف المفرط أو الجشع أن يظهر في السوق. في ما يلي بعض الحالات التي نرى فيها تغييرًا جذريًا في قيمة البيتكوين مصحوبًا بأحداث ربما تسببت في زيادة الخوف أو الجشع.

الخوف المفرط

22 أغسطس 2019 – 5/100

سعر البيتكوين: $10,127.53 USD

متوسط سعر البيتكوين خلال هذه الفترة: $10,000 USD

بعد الزيادة المطردة في القيمة على مدى بضعة أشهر، تجاوزت البيتكوين علامة $ 12،000 USD وسط مخاوف تجارية ناجمة عن التعريفة الجمركية بنسبة 10٪ على السلع الصينية في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا لم يدم، حيث تراجعت قيمة البيتكوين بعد فترة وجيزة.

28 مارس 2020 – 8/100

سعر البيتكوين: $6,208.81 USD

نطاق المؤشر من 10 مارس إلى 17 أبريل – 9-16/100

متوسط سعر البيتكوين خلال هذه الفترة: $6,000-$7,000 USD

كان لظهور الوباء العالمي في عام 2020 تأثير هائل على قيمة البيتكوين. ستنخفض عملة البيتكوين في النهاية إلى أقل من $ 4،000 USD في ذلك الوقت، وتفقد نصف قيمتها في يومين فقط. ومن شأن الهبوط اللاحق في أسعار النفط أن يخيف الكثير من المستثمرين ويدفعهم إلى الحد من المخاطرة، مما يزيد الوضع سوءًا.

22 يونيو 2021 – 10/100

سعر البيتكوين: $31,655.20 USD

نطاق المؤشر من 22 مايو إلى 18 يوليو: 10-19/100

بعد الانهيار الهائل الذي بدأ في 12 مايو، قررت الحكومة الصينية حظر البيتكوين في بلدها – سيصبح التعدين والاحتفاظ والتداول غير قانوني. سيؤدي ذلك إلى خوف سوق البيتكوين الدولي من بيع ما لديه، مما يتسبب في انخفاض قيمة البيتكوين من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند $63, 569.81 USD في 14 أبريل إلى أقل من $29,789.94 USD في 21 يوليو

سيعلن إيلون ماسك أيضًا أن شركة Tesla لن تقبل بعملة البيتكوين بعد الآن، وهو تحول عن دعمها الأولي للعملة. هذا من شأنه أن يزيد من تعقيد المشكلة، مما يقلل أكثر من قيمة البيتكوين.

8 يناير 2022 – 10/100

سعر البيتكوين: $41,534.35 USD

يسبقه انهيار من $50,792.04 USD في 7 ديسمبر، في وقت مبكر من هذا العام، ستشهد عملة البيتكوين انخفاضًا قصيرًا بسبب الخوف من “شتاء العملات المشفرة”. دفع هذا الخوف الكثير من المستثمرين إلى إزالة استثماراتهم ذات المخاطر العالية لمصلحة الاستقرار. تبع ذلك انخفاض قدره $35,071.80 USD في 23 يناير.

الجشع المفرط

9 يوليو 2019 – 84/100

سعر البيتكوين: $12,304.35 USD

ستتزايد عملة البيتكوين في شعبيتها واعتمادها في هذا الوقت مع تجاوز العملة لأعلى مستوياتها على الإطلاق عدة مرات على مدى بضعة أشهر، لتصل إلى أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق منذ عام 2017. سيؤدي هذا الجشع المفرط إلى وصول عملة البيتكوين لأعلى مستوياتها على الإطلاق عند $12,000 USD.

11 أغسطس 2020 – 84/100

سعر البيتكوين: $11,391.01 USD

نطاق المؤشر من 31 يوليو إلى 3 سبتمبر – 75-84/100

: $10,000-$11,000 USD

قبل موجة الصعود من أكتوبر 2020 إلى يناير 2021، هبطت العملات الورقية ودخلت البيتكوين السوق الرئيسية. سيبدأ هذا في الارتفاع السريع، حيث شهد تشغيلًا من أكتوبر إلى يناير. سيجعل جشع السوق من الصعب على الأعضاء الجدد الاستثمار مع ارتفاع قيمة البيتكوين.

8 ديسمبر 2020 – 95/100

سعر البيتكوين: $18,549.09 USD

في منتصف موجة الصعود في عام 2020، من شأن صياح المستثمرين المؤسسيين أن يساعد عملة البيتكوين في أن تجد نفسها مركز جشع السوق مرة أخرى. بدءًا من $11,000 USD في أغسطس، ستجد نفسها متجاوزة $18,000 USD بحلول نهاية العام. ستكون الزيادات في القوة الشرائية والتضخم من العوامل الضخمة في زيادة الجشع.

31 ديسمبر 2020 – 95/100

سعر البيتكوين: $28,890.12 USD

نطاق المؤشر من 17 نوفمبر إلى 9 يناير: 86-95/100

متوسط سعر البيتكوين خلال هذه الفترة: $16,000-$40,000 USD

تم تسجيل أول أعلى ارتفاعات على الإطلاق في 10 يناير 2021 عند $40,256.35 USD

9 فبراير 2021 – 95/100

سعر البيتكوين: $46,527 USD

يتزامن هذا مع بداية موجة صعود أخرى بدأت في 7 فبراير 2021، تحسباً لانخفاض سعر البيتكوين إلى النصف الذي حدث بعد شهرين.

14 فبراير 2021 – 95/100

سعر البيتكوين: $47,215.52 USD

نطاق المؤشر من 7 فبراير إلى 22 فبراير: 86-95/100

نطاق الأسعار من 7 فبراير إلى 22 فبراير: $39,000-$56,000 USD

سيبدأ المزيد والمزيد من الأشخاص الاستثمار والتداول في عملة البيتكوين في هذا الوقت. من شأن الجشع الذي نراه في السوق في هذا الوقت أن يساعد في تعزيز البيتكوين بعد $50,000 USD في وقت ما، والعثور على الاستقرار بعد قليل من $47,000 USD.

20 أكتوبر 2021 – 84/100

سعر البيتكوين: $64,276.54 USD

ستعمل الشعبية المتزايدة للعملات الرمزية غير القابلة للاستبدال على دفع الأشخاص لمعرفة المزيد عن عالم العملات المشفرة، مما يؤدي إلى تحويل الانتباه إلى البيتكوين، وهو الأول من نوعه. تم الوصول لأعلى مستوى لها على الإطلاق في اليوم التالي عند $66,008.47 USD. تم الوصول لأعلى مستوى لعملة البيتكوين لاحقًا في 9 نوفمبر 2021 عند $67,553.95 USD

كيف تستثمر في العملات المشفرة مع وضع الخوف والجشع في الاعتبار

تخيل هذا: تدخل على الإنترنت يومًا ما وترى أن الكثير من أصدقائك على وسائل التواصل الاجتماعي يشترون البيتكوين بمعدل ينذر بالخطر. ونتيجة لذلك، تشعر أيضًا أنك بحاجة إلى شراء البيتكوين. بعد كل شيء، لا تريد أن تفوت الفرصة، أليس كذلك؟ الشيء التالي الذي تعرفه هو أن السوق يصحح نفسه بعد ذلك وينخفض الطلب على البيتكوين وقيمتها.

هذا ليس سوى مجرد مثال أساسي لكيفية تحمّل المشتريات بحماسة – وقد تجد أن عمليات التداول الاندفاعية ليست الخيار الأفضل بالنسبة لك.

يعد تداول البيتكوين باستخدام مؤشر الخوف والجشع مسألة بسيطة لمعرفة الخيارات التي المتوفرة لديك عند مواجهة ظروف معينة. عندما يزداد الجشع، فمن المحتمل أن تنخفض الأسعار قريبًا، لذلك قد يكون بيع البيتكوين الخيار الأفضل. والعكس صحيح، حيث يشير الخوف الشديد إلى أن الوقت مناسب للشراء.

ماذا يمكننا أن نتعلم من ذلك؟

الدرس الأساسي الذي يمكننا تعلمه من هذا هو مدى تأثير مشاعر الجمهور على قيمة العملات المشفرة. إنه نفس الدرس الذي تعلمناه من الأزمات الاقتصادية المختلفة التي مررنا بها خلال العقود القليلة الماضية؛ قد يجبر الخوف الأشخاص على التوقف عن الإنفاق، مما يؤدي إلى انخفاض قيم الأسهم، بينما يمكن أن يؤدي الجشع المفرط إلى فقاعات اقتصادية.

يعد مؤشر الخوف والجشع في العملات المشفرة أداة مفيدة لفهم مشاعر الجمهور، مما يساعدك على تجنب إجراء عمليات التداول بناءً على المشاعر الخالصة. في سوق يمكن أن يربك حتى المتداول الأكثر خبرة، لا شيء يضاهي المعلومات الجيدة.

*محتوى هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط؛ يجب ألا تفسر أي معلومات أو مواد أخرى على أنها مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها. ينبغي عليك إجراء تحقيقك المستقل من الحقائق والبيانات وقد ترغب في طلب المشورة المهنية قبل اتخاذ أي قرارات.