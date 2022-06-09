لقد كان عقدًا رائعًا بالنسبة إلى البيتكوين، حيث يقبل المزيد والمزيد من الأشخاص استخدامها ويؤمنون بهدفها المتمثل في الشمول والتمكين المالي. ما يجب أن نتذكره بشأن البيتكوين، على الرغم من ذلك، هو أنه يوجد حد لعرضها ومعدل لاقترابنا من هذا الحد. حقق مطوروها هذا من خلال تعريفنا بـ تنصيف البيتكوين، أو ما يُعرف باسم “التنصيف” في بعض الدوائر.

ما تنصيف البيتكوين؟

يتم تعدين عملة البيتكوين الجديدة ومكافأتها للأشخاص الذين يتحققون من المعاملات على بلوكتشين البيتكوين. يتم تقليل مبلغ البيتكوين الذي تم تعدينه بمقدار النصف بعد 210000 معاملة (تقريبًا كل أربع سنوات)، ومن هنا جاء الاسم.

عندما تم تقديم البيتكوين لأول مرة، كان عمال المناجم قادرين على المطالبة بمكافأة 50 عملة بيتكوين لكل كتلة ساعدوا في التحقق منها. في عام 2012، تم تخفيض المكافأة إلى 25 عملة بيتكوين و12.5 عملة بيتكوين في 2016 و6.25 عملة بيتكوين في 2020. سيؤدي تنصيف البيتكوين في عام 2024 إلى خفض المكافأة إلى 3.125 عملة بيتكوين فقط لكل كتلة من المعاملات المضافة. ستستمر دورة تنصيف البيتكوين هذه حتى نصل إلى حد 21 مليون عملة بيتكوين.

تأثير صاعد على السوق

سنرى نمطًا يظهر مع كل عملية تنصيف للبيتكوين. في عام 2016، كانت قيمة البيتكوين عند 665 دولارًا أمريكيًا قبل التنصيف، لتصل إلى 2250 دولارًا أمريكيًا بعد عام. سيحدث التنصيف عام 2020 في وقت سابق من العام، في مايو. بحلول نهاية العام نفسه، ستصل عملة البيتكوين إلى سعر 29000 دولار أمريكي – وهو أعلى سعر ستصل إليه في ذلك العام. في هذه المرحلة، من الآمن أن نفترض أن موجة صعود تتبع كل دورة تنصيف للبيتكوين.

المصدر: Bitcoin Magazine

لماذا تتبع موجات الصعود كل دورة؟ تم إنشاء البيتكوين بناءً على قانون العرض والطلب. يتم تقليل المعروض من البيتكوين الجديد تدريجيًا مع كل دورة تنصيف للبيتكوين. انخفاض العرض يعني بشكل عام ارتفاع الأسعار.

يبدو أيضًا أن هناك الكثير من الضجيج قبل تاريخ تنصيف البيتكوين المحدد. أظهرت بيانات Google Trends أن عدد الأشخاص الذين يبحثون عن “تنصيف البيتكوين” قد ارتفع بشكل كبير مما أدى إلى دورة تنصيف البيتكوين لعام 2020:

اجمع بين انخفاض العرض والطلب على مستوى قياسي، وقد يكون لديك الوصفة المثالية لارتفاع أسعار البيتكوين على الإطلاق.

الجزء الهابط من الدورة

في حين أنه من الجيد التفكير في دورة تنصيف البيتكوين كطريقة فورية لضخ قيمة البيتكوين، علينا أن نضع في اعتبارنا أنها مؤقتة فقط. دائمًا ما يصحح السوق نفسه عندما يهدأ جنون الشراء.

المصدر: Cointelegraph

تظهر البيانات التاريخية أن الظروف الهابطة التي يمكن أن تستمر حوالي 12 شهرًا تتبع بعد موجة صعود. عادةً ما تكون قيمة البيتكوين أقل بكثير، حيث تبدأ فقط في الصعود مرة أخرى قبل بضعة أشهر من دورة تنصيف البيتكوين التالية.

ما الذي يخبرنا به هذا عن السوق الحالي؟ ببساطة، يبدو أننا على حق في أنه من المفترض أن نكون كذلك. مع اقتراب العامين المقبلين من تنصيف البيتكوين، فليس من المستغرب أن يسير السوق بنفس الطريقة التي كان يسير بها في الماضي.

لماذا أصبحت دورة تنصيف البيتكوين الحالية أكثر هبوطًا من ذي قبل؟

يعمل مؤشر الخوف والجشع في البيتكوين كمقياس حرارة اجتماعي يمكننا استخدامه لقياس حالة التفكير للمجتمع. سيظهر الجشع الأعلى على شكل نوبات شراء، في حين أن الخوف الشديد قد يدفع المستخدمين إلى التخلص من أصولهم.

سيُظهر لنا المؤشر حاليًا قراءة لـ الخوف المفرط. هذا ليس مفاجئًا مع كل الأحاديث التي ربما رأيناها في المنتديات وكيف يتصرف بعض المضاربين. قد يؤدي الخوف وعدم اليقين والشك (FUD) في هذه العوامل إلى جعل دورة تنصيف البيتكوين الحالية أكثر هبوطًا.

الإفراط في طباعة النقود

في الآونة الأخيرة، أتيحت لنا الفرصة لمناقشة التيسير الكمي وكيف يؤثر على سوق البيتكوين. في حين أن الهدف قد يكون تحقيق التوازن وتنشيط الاقتصاد، إلا أن الأخبار التي تفيد بأن التيسير الكمي يقترب من نهايته أدت إلى قلق المضاربين في السوق.

رفع أسعار الفائدة الأمريكية

بالإضافة إلى النقطة السابقة، دعا الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر بكثير مما توقعه الأشخاص. يكمن الهدف هنا في تقليل النقد المتولد من التيسير الكمي، حيث لا يطلب المسؤولون زيادة أسرع في الأسعار فقط ولكن يطلبون أيضًا سعر فائدة أعلى.

مع ارتفاع أسعار الفائدة، سيكون اقتراض الأموال اليوم أكثر صعوبة وسيتعين على أصحاب المنازل ذات الرهون العقارية المتغيرة دفع المزيد مقابل قروضهم.

التضخم

معدلات التضخم العالمية الناتجة عن الوفرة النقدية المفرطة قد تكون عاملاً هنا أيضًا. في مايو 2022، سيتسارع معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، إلى 8.6%، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981. ويظهر ذلك جليًا في ارتفاع أسعار الطاقة (34.6٪) والغذاء (10.1٪) والمأوى (5.5٪).

ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة يعني أن القوة الشرائية للجمهور قد تضاءلت. بالنسبة للأشخاص العاديين مثلنا، سيتم إنفاق الأموال التي لدينا على الضروريات بينما يتم إنفاق نقود أقل على استثمارات مثل البيتكوين أو الأسهم.

فشل العملة الثابتة UST

بصفتها عملة ثابتة، كان المقصود من التيرا تزويد المستخدمين بعملة مشفرة يمكنهم استخدامها لتخزين أموالهم دون الخوف من التقلبات. في تحول مفاجئ للأحداث، انخفضت قيمة عملة التيرا الثابتة إلى ما يقرب من 0 دولار أمريكي هذا العام.

هناك شيء واحد يجب ملاحظته هنا وهو أن التيرا تستخدم نموذجًا خوارزميًا ثابتًا للعملات، على عكس التيثر، التي تدعم رموزها بعملات ورقية تحتفظ بها البنوك الحقيقية.

مما زاد من تعقيد الأمور، كانت التيرا تستحوذ على ما قيمته مليارات الدولارات من البيتكوين وتسببت في قلق المستثمرين من أن المشروع سيبيع احتياطياته ويغرق السوق بعملة البيتكوين. أضف إلى ذلك حقيقة أن انهيار التيرا أدى إلى تناقص بعض الثقة في العملات المشفرة، وانخفض سعر البيتكوين في ذلك الوقت.

إلى أين نكمل من هنا؟

المزاج الحالي في السوق، ولأسباب مفهومة، على حافة الهاوية إلى حد ما. لقد رأينا ذلك معروضًا على مؤشر الخوف والجشع ونسمع ذلك من جميع الرافضين – ما فشل كلاهما في مراعاته على الرغم من الأنماط التي كان السوق يتبعها.

باستثناء الأحداث الرئيسية، ستتجه البيتكوين بشكل جانبي حتى التنصيف التالي في عام 2024. لكن لا داعي للقلق، هناك بصيص من الأمل في نهاية النفق. من المحتمل أن تحدث موجة صعود أخرى إذا أخذنا دورات تنصيف البيتكوين السابقة بعين الاعتبار.

ما ينبغي ملاحظته في ذلك الوقت هو ألّا نستثمر سوى في ما يمكننا تحمّل خسارته، وأن هناك دائمًا مخاطرة كلما استثمرنا. لن يفيدنا دخول السوق لمجرد أننا نرى سعرًا منخفضًا. تتمثل الطرقة الأفضل للقيام بأي شيء في التأكد من أننا على دراية جيدة بالمنتج والسوق الذي نحاول دخوله. لحسن الحظ، فإن شعبية البلوكتشين تعني أن هناك الكثير من الموارد التي يمكن أن تساعد المبتدئين.

كعملة، لدينا الكثير لنتعلمه عن البيتكوين. لا تكفي ثلاثة عشر عامًا حتى تنمو العملة، يوجد ما هو أكثر بالنسبة لنا لنتعلم كل ما في وسعنا عنها. لحسن الحظ، مما رأيناه في الماضي، لم تنتهِ عملة البيتكوين بعد.

من كونها مجرد أداة استثمارية، أصبحت عملة البيتكوين واحدة من أكثر الخيارات العملية للأشخاص الذين لديهم وصول محدود إلى المؤسسات المالية التقليدية. لقد تم استخدامها لجمع التبرعات والتحويلات، وفي السنوات الأخيرة، استُخدمت لإجراء معاملات بسيطة مثل شراء فنجان من القهوة. ومن البديهي أن البيتكوين في طريقها لتحقيق إمكاناتها، كل ما يتبقى هو كيف يمكن أن نستفيد منها نحن، في السوق.

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