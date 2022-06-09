في تحول مفاجئ للأحداث، يجد عشاق البيتكوين أنفسهم في سوق يسير في نفس اتجاه سوق الأسهم. عندما قدمت لنا البيتكوين فكرة التمويل اللامركزي، فهم الكثير منا أنها تعني أن السوق سيكون معزولًا قدر الإمكان عن المؤسسات المالية التقليدية. مع ما نراه اليوم، الكثير منا مرتبكون، وهذا مفهوم.

ما التضخم؟

قبل أن نتحدث عن كيفية تأثر سوق البيتكوين به، دعنا أولاً نحدد ماهية التضخم. التضخم هو ما نطلق عليه معدل ارتفاع الأسعار بمرور الوقت. بشكل عام، تتحدث النقاشات حول التضخم عن آثار التضخم من حيث ارتفاع تكلفة المعيشة أو في الزيادة العامة للأسعار للسلع والبضائع.

في حد ذاته، التضخم ليس بالضرورة أمرًا سيئًا. بمبالغ معينة، يمكن القول أنه يمكن أن يكون مفيدًا للاقتصاد. تبدأ المشكلة عندما يخرج التضخم عن السيطرة، مما قد يدفع السوق إلى حالة تضخم مفرط.

الآن ، يجب أن يكون التمويل اللامركزي محصنًا من هذه التغييرات لأنه يعمل على فكرة نظام منفصل تمامًا. على الرغم من ذلك، خلال الأسابيع القليلة الماضية، لاحظ الأشخاص تغيرًا جذريًا في قيمة البيتكوين – وهو التغيير الذي يتزامن مع التضخم السريع الذي شهدناه مع المؤسسات المالية التقليدية.

تأثير التضخم على سعر البيتكوين

إذن ما تأثير التضخم على سعر البيتكوين؟ ظاهريًا، يبدو أن البيتكوين تتجه بنفس الطريقة إلى ظروف سوق الأوراق المالية الحالي.

عندما أصبح البيتكوين أكثر انتشارًا على مدى العامين الماضيين، اشترت صناديق التحوط والمؤسسات المصرفية وأصحاب رؤوس الأموال كميات هائلة من البيتكوين كأداة استثمارية – راهنوا على أنه يمكنهم تحقيق ربح كبير من خلال ادخارها.

تذكر أنه نظرًا لأن البيتكوين تعد أحد الأصول الأكثر خطورة من الأسهم أو مبالغ التأمين، فإنه عادةً ما تكون أحد العناصر الأولى التي يتم بيعها عندما يكون هناك عدم يقين. في أواخر عام 2021، بدأت حيتان البيتكوين في بيع مدخراتها بسبب الخوف من التضخم من طباعة النقود المفرطة من التيسير الكمي (QE). ثم غمرت عملة البيتكوين السوق وأدت في النهاية إلى الخوف وعدم اليقين في المجتمع، مما تسبب للآخرين في الخوف الشديد من البيع وانخفاض السعر بشكل كبير. نشهد نفس السيناريو في وول ستريت، مع بيع الأسهم ذات المخاطر العالية إلى المتوسطة من قبل المستثمرين.

التأثير على مضاربي البيتكوين

ينبغي أن يكون مضاربي البيتكوين هم الطرف الأكثر تضررًا في هذا الموقف. مع تحرك السوق بالطريقة ذاتها، بدأ المضاربون في تحويل أموالهم إلى عملات مستقرة خوفًا من الانهيار.

إن ذلك مشابه لما ذكرناه سابقًا حول سعر البيتكوين. مع وجود عدم يقين يدور حول التضخم بشكل كبير، بدأ الأشخاص في بيع عملات البيتكوين الخاصة بهم، بتضخم كبير لدرجة أن قيمة البيتكوين تعكس هذه التغييرات. يؤثر المضاربون في المجتمع، ولأفعالهم فرصة كبيرة في التأثير على سلوك الآخرين.

التأثير على محافظ أجهزة البيتكوين ووحدات معالجة الرسومات الخاصة بالتعدين

مع ارتفاع الأسعار، لم يساعد نقص أشباه الموصلات بالتأكيد في التضخم الذي نشهده الآن. يتجلى ذلك في زيادة سعر محافظ أجهزة البيتكوين نظرًا لأن الإمدادات محدودة.

وكامتداد لمشكلة النقص التي نشهدها في محافظ الأجهزة، أصبحت المكونات التي يستخدمها عمال مناجم البيتكوين أكثر تكلفة ويصعب العثور عليها. من المؤكد أن النقص في وحدات معالجة الرسومات الخاصة بالتعدين سيعيق العمليات لعمال مناجم البيتكوين، لا سيما أولئك الجدد الذين لم يثبتوا وجودهم بعد.

التأثير على مستخدمي البيتكوين الفعليين

ما لن يتغير هو حقيقة أن الأشخاص ما زالوا يرسلون التحويلات باستخدام البيتكوين. بعد كل شيء، ستظل الأموال التي ترسلها كما هي بعد الرسوم. هذا يجعل التحويلات التي تتم معالجتها باستخدام البيتكوين الخيار الأفضل لأي شخص يرسل الأموال إلى الخارج وليس لديه حسابات مصرفية.

دعونا لا ننسى، هناك أيضًا من لا يزالون يتداولون البيتكوين من أجل لقمة العيش. لم يشهد حجم التداول على Paxful تقلبات حادة في الوقت الحالي، مما يوضح لنا أن المستخدمين لا يزالون يشاركون بنشاط في السوق. هذا هو عكس ما كنت تتوقعه إذا انهارت عملة البيتكوين – ففي النهاية، من السهل نشر الخوف وعدم اليقين أثناء الأسواق الهابطة.

حجم التداول الأسبوعي على Paxful (يونيو 2022)

المصدر: Coin Dance

يوجد شيء آخر يجب الإشارة إليه وهو أن الأشخاص لا يزالون يستخدمون البيتكوين كدرع حماية ضد التضخم. على الرغم من كل ما حدث في السوق، لا يزال مستخدمي البيتكوين يجدون البلوكتشين خيارًا أكثر أمانًا لتخزين أموالهم. سواء كان هناك تضخم أم لا، لا تزال عملة البيتكوين الواحدة تساوي نفس قيمتها في أذهان المؤمنين الحقيقيين بعملة البيتكوين.

ما الذي يفوتنا؟

قد لا يكون التضخم العامل الوحيد الذي يلعب دورًا في تحديد السعر الحالي لعملة البيتكوين. فبدلاً من ذلك، يمكن أن يكون واحدًا من بين العديد من العوامل التي تزامنت جميعها مع آثار مضاعفة.

إليك على سبيل المثال، الموجة الأخيرة من السياسات الحكومية التي تهدف إلى تنظيم البيتكوين وجميع العملات المشفرة الأخرى. لكل إعلان صادر عن وكالة حكومية، سيشهد السوق موجة نشاط حيث يقلق الأشخاص بشأن كيفية تأثير هذه السياسات على البلوكتشين.

يوجد سبب آخر محتمل وهو دورة هالفينج البيتكوين – على وجه التحديد، حيث أننا في الدورة في الوقت الحالي. من الناحية التاريخية، هناك سوق هابطة تستمر حتى عامين بين دورات خفض البيتكوين إلى النصف. كان الجمهور خلال هذه الفترة أقل اهتمامًا بعملة البيتكوين، ويميل السعر إلى التداول بشكل جانبي.

مخطط دورة هالفينج البيتكوين

المصدر: Coin Metrics

قد يكون السبب الآخر المحتمل للمشكلة هو موسم الضرائب. لاحَظ البعض أن قيمة البيتكوين تقدم أداءً دون المستوى خلال الجزء الأول من العام (على سبيل المثال، موسم الضرائب). قد يكمن أحد التفسيرات في أن هذا ناتج عن عدد المستخدمين الذين يبيعون الأصول لدفع ضرائبهم في موسم الضرائب.

تتركز النقطة المهمة في أنه من الصعب أن تكون نهائيًا للغاية في الوقت الحالي. رغم كل شيء، لا تزال البيتكوين نفسها عملة حديثة العهد. الأفضل في هذا الوقت هو التعلم قدر الإمكان عن ذلك والمشاركة في المجتمع، مع الحرص على إجراء أبحاثنا الخاصة.

البيتكوين باقية وستستمر

لقد قطعنا شوطًا طويلاً منذ أن تم تطوير البيتكوين لأول مرة، والانخفاضات التي يشهدها السوق حاليًا ليست قريبة مما كانت عليه في السابق. في الواقع، سترى أيضًا أن أدنى مستويات البيتكوين على الإطلاق (أي أدنى سعر يمكن أن تنخفض إليه) لا تزال تشهد اتجاهًا تصاعديًا. كل هذا يعني أن عملة البيتكوين لم تنهار.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على الهدوء طوال كل هذا يمثّل تحديًا في حد ذاته. في نهاية المطاف، يتعلق الأمر بالتأكد من أن أموالك في أمان، وأنها لن تفقد قيمتها. لا يمكن تجنب التضخم، على الأقل في الوقت الحالي – أفضل ما يمكننا القيام به هو المضي قدمًا. قد لا يكون التمويل اللامركزي كاملاً كما نرغب، لكنه أظهر لنا بالفعل ما هو ممكن عندما تقوم بتمكين المستخدمين من جميع أنحاء العالم.