معهد الإدارة الحضرية لريادة الأعمال والعمل والتكنولوجيا المنظمة (معهد GUETTO) هو منظمة غير ربحية في البرازيل مُكرّسة لتعزيز المساواة بين الأعراق والأجناس عبر المؤسسات.

نحن متحمسون للغاية للإعلان عن الشراكة معهم وإطلاق AfroBit_lab، وهو عبارة عن مشروع من شأنه توسيع نطاق تعليم البيتكوين وتنمية المعرفة المالية لبعض المجتمعات الأكثر ضعفًا في البرازيل.

سيقوم مشروع AfroBit_lab باختيار 12 محترفًا عبر مجالات مثل التكنولوجيا والنشاط وريادة الأعمال للمشاركة في دورة مدتها 10 ساعات حول تكنولوجيا البيتكوين والمشاركة المجتمعية وتحليلات البيانات والتعليم المناهض للعنصرية. بعد إكمال الدورة، سيُعلّمون الدروس لأفراد المجتمع ويزودونهم بكل ما يحتاجون إليه للتعرف على البيتكوين واكتساب الحرية المالية التي حُرموا منها سابقًا.

تنضم هذه الشراكة الجديدة إلى قائمة المبادرات التي بدأناها لتوفير تعليم البيتكوين للمجتمعات من الشتات الأفريقي في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك ورش العمل في كينيا وغانا وأفريقيا الفرنكوفونية وجنوب إفريقيا وبوتسوانا ومركز تدريب PaxNaija في نيجيريا والرعاية لجولة الثورة المالية الرقمية في الولايات المتحدة.

جنبًا إلى جنب مع معهد GUETTO، نعتقد أنه يمكننا مضاعفة جهودنا لنبيّن للعالم كيف يمكن للبيتكوين حقًا تغيير الحياة وكيف سيقوم التعليم بتمهيد الطريق للاعتماد العالمي.

“يعد البيتكوين الطريق نحو الحرية المالية ولهذا السبب تلتزم Paxful بتعليم البيتكوين عبر أمريكا اللاتينية. سيُحدِث مشروع AfroBit_lab ثورة في كيفية وصول السكان السود في البرازيل إلى أدوات وموارد أكبر للنمو. نحن فخورون بشراكتنا مع معهد GUETTO لفتح السوق العالمية للأشخاص الحقيقيين الذين غالبًا ما يتخلفون عن الركب بسبب نظام التمويل التقليدي.” – راي يوسف، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Paxful

“قد يبدو التعامل مع البيتكوين بعيد المنال بالنسبة لمعظم السكان السود. هناك اعتقاد بأنه حتى بالنسبة لعامة الناس يصعب فهم العالم الرقمي، باستخدام العملات المشفرة والنموذج النقدي اللامركزي. غير أن هذا الوضع بدأ يتغير. لمدة 15 عامًا، كان عالم السوق المالية يتحول إلى الديمقراطية، بالتوازي مع خطوات واسعة في التكنولوجيا. ربح الكثير من الأشخاص المال، وواجه السكان السود عدة عقبات. إذا كان هذا الجمهور يريد التحول بين الأجيال والحرية المالية مع ربح أكبر، فمن الضروري تعلّم طرق جديدة للتعامل مع المال. هذا ما نريد تقديمه في شراكتنا مع Paxful لبناء AfroBit_lab.”– ألابي نونجارا، مدير السياسات العامة في معهد GUETTO