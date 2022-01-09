تأسست Paxful عام 2015، ونمت لتصبح واحدة من أسواق البيتكوين الرائدة للمعاملات بين النظراء في العالم. مع 9 ملايين مستخدم وأكثر من 350 خيار دفع متاح على المنصة، ليس لدينا سوى مهمة واحدة بسيطة: توفير الوصول المالي لأي شخص في أي وقت ومن أي مكان.

إذا كنت تتطلع إلى تحقيق هذه القفزة أخيرًا والحصول على أول عملة بيتكوين، فأنت في المكان الصحيح. لمساعدتك على البدء، قمنا بتجميع الدليل النهائي حول كيفية استخدام Paxful من أجلك – لنبدأ الآن.

كيف يعمل Paxful؟

مع أكثر من 350 طريقة دفع متاحة على Paxful، يمكنك شراء وبيع البيتكوين مقابل كل شيء تريده بشكل أساسي. سنوصلك بواحد من آلاف المتداولين الموثوق بهم المتاحين، كل ما عليك فعله هو الدفع له باستخدام طريقة الدفع المفضلة لديه، ووضع علامة على التداول كـ “تم الدفع”، وسيهتم بالباقي.

هل أنت مستعد للبدء؟ دعنا ننشئ حسابك.

إنشاء حساب

تتمثل أول محطة في رحلتك على Paxful في إنشاء حساب. هذا هو المكان الذي تقرر فيه ما إذا كنت مستعدًا لأخذ هذه الخطوة والدخول إلى عالم البيتكوين.

إذا كنت تعتقد أنك جاهز، فافتح متصفح الويب، وانتقل إلى الصفحة الرئيسية، وانقر فوق زر تسجيل الاشتراك في الجزء الأيسر العلوي من الصفحة.

من الآن، يمكنك إنشاء حسابك إما باستخدام رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني. إذا كنت تبدأ رحلتك في Paxful كإحالة من صديق، فتأكد من النقر فوق لدي رمز إحالة لتلقي جميع مزايا البدء كإحالة Paxful.

بمجرد إنشاء حسابك، ستحصل على محفظة Paxful مجانية وستكون جاهزًا للبدء. تأكد أيضًا من توثيق رقم الهاتف والهوية للتداول بحدود أعلى وفتح المزيد من المزايا.

شراء أول عملة بيتكوين لك

الآن بعد أن حصلت على جميع الأدوات التي تحتاجها للبدء، هل أنت مستعد لشراء أول عملة بيتكوين لك؟ قد يبدو الأمر مرعبًا بعض الشيء في البداية ولكن ثق بنا، فالأمر أسهل كثيرًا مما تعتقد. يتمثل الشيء الأفضل في شراء البيتكوين على Paxful في أنه لديك أكثر من 350 طريقة للدفع، ولا يتحمل المشتري أي رسوم، ويمكنك البدء بأقل مبلغ ممكن كـ 10 دولارات أمريكية.

إليك كيفية البدء:

انتقل إلى الصفحة الرئيسية

حدد البيتكوين باعتباره العملة المشفرة التي تريد شرائها، واختر من بين أكثر من 350 طريقة دفع متاحة، وقم اختياريًا بإدخال المبلغ الذي تريد إنفاقه. من هنا، انقر فوق العثور على عروض.

اختيار عرض

بمجرد انتقالك إلى صفحة العروض، حان الوقت للعثور على عرض يناسب احتياجاتك ويفضل أن يكون من متداول ذو سُمعة حسنة.

إليك بعض الأشياء التي يجب أن تكون على اطلاع عليها:

السعر – يظهر كنسبة مئوية مع سهم بجانبها إما يشير لأعلى أو لأسفل، وهذا هو مبلغ ما تشتريه من البيتكوين مقارنة بسعر السوق الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا معرفة مبلغ عملات البيتكوين التي تحصل عليها بالدولار بالاطلاع على قيمة الدولار الأمريكي بجانب السعر.



– يظهر كنسبة مئوية مع سهم بجانبها إما يشير لأعلى أو لأسفل، وهذا هو مبلغ ما تشتريه من البيتكوين مقارنة بسعر السوق الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك أيضًا معرفة مبلغ عملات البيتكوين التي تحصل عليها بالدولار بالاطلاع على قيمة الدولار الأمريكي بجانب السعر. حدود العرض – تظهر كنطاق، يشير هذا إلى مدى رغبة المتداولين في البيع، لذا تأكد من أن المبلغ الذي تريد إنفاقه يتناسب مع هذا النطاق.



– تظهر كنطاق، يشير هذا إلى مدى رغبة المتداولين في البيع، لذا تأكد من أن المبلغ الذي تريد إنفاقه يتناسب مع هذا النطاق. وصف العرض – يظهر تحت طريقة الدفع، يمنحك وصف العرض فكرة موجزة عن الكيفية التي يرغب بها هؤلاء البائعون في الدفع لهم. تأكد من أن طريقة الدفع المفضلة لديك تطابق طريقتهم حتى تتم عملية التداول بسلاسة.



– يظهر تحت طريقة الدفع، يمنحك وصف العرض فكرة موجزة عن الكيفية التي يرغب بها هؤلاء البائعون في الدفع لهم. تأكد من أن طريقة الدفع المفضلة لديك تطابق طريقتهم حتى تتم عملية التداول بسلاسة. درجة الملاحظات – تظهر على شكل رمز إبهام أخضر وتصنيف رقمي، تعطيك درجة ملاحظات كل متداول فكرة موجزة عن مدى سُمعته. إذا كنت تريد التعمق أكثر في ملف التعريف الخاص به، فيمكنك النقر فوق اسمه للاطلاع على الملاحظات من تداولاته السابقة.



– تظهر على شكل رمز إبهام أخضر وتصنيف رقمي، تعطيك درجة ملاحظات كل متداول فكرة موجزة عن مدى سُمعته. إذا كنت تريد التعمق أكثر في ملف التعريف الخاص به، فيمكنك النقر فوق اسمه للاطلاع على الملاحظات من تداولاته السابقة. توافر البائع – قبل بدء أي عملية تداول، تأكد من توافر البائع. إذا كان غير نشط، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تكتمل عملية التداول. يمكنك التحقق من ذلك من خلال معرفة آخر اتصال له بالإنترنت، كما هو موضح أسفل درجة الملاحظات.



– قبل بدء أي عملية تداول، تأكد من توافر البائع. إذا كان غير نشط، فقد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تكتمل عملية التداول. يمكنك التحقق من ذلك من خلال معرفة آخر اتصال له بالإنترنت، كما هو موضح أسفل درجة الملاحظات. الشارات – سنقوم بتثبيت العروض من بعض المتداولين الأكثر ثقة لدينا في الأعلى، لذا ابحث عن شارة مميز أو موثوق به على عروضهم. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تصفية صفحة العرض لإظهار المتداولين الموثوق بهم فقط من خلال تشغيل العروض التي تم توثيقها بواسطة Paxful فقط.



بدء عملية تداول

بمجرد العثور على عرض يعجبك، انقر فوق زر شراء للحصول على نظرة عامة كاملة عن العرض. إذا كان كل شيء يبدو جيدًا من طرفك، فيمكنك إدخال المبلغ الذي تريد دفعه والنقر فوق شراء الآن.



عندما تبدأ عملية التداول، قم بتحية شريكك التداول بلطف ويجب أن يرسل لك مجموعة محددة من التعليمات لاتباعها. تأكد من اتباعها بعناية حتى تسير عملية التداول بسلاسة قدر الإمكان.



بعد إرسال المدفوعات، تذكر وضع علامة تم الدفع على عملية التداول. سيؤدي هذا إلى نقل التحكم إلى البائع، لذا امنحه بضع دقائق لتأكيد الدفع. بمجرد تأكيد ذلك، سيقوم بتحرير البيتكوين من الضمان إلى محفظة Paxful الخاصة بك.



ومن ثم، اكتملت عملية التداول وما عليك سوى تقديم ملاحظات لشريك التداول!

شراء بيتكوين ببطاقات الهدايا

تعد بطاقات الهدايا واحدة من أكثر خيارات الدفع شيوعًا على Paxful. يوجد أكثر من مائة علامة تجارية متاحة لبطاقات الهدايا ومن خلالها، يمكن لغير المتعاملين مع البنوك المشاركة في المعاملات التي تم رفضها سابقًا. يمكن للأشخاص بدء التجارة عبر الإنترنت باستخدام بطاقات الهدايا وتحقيق دخل إضافي.

لتحقيق فاعلية أكثر لأولئك الذين يرغبون في تداول بطاقات الهدايا، أنشأنا ميزة تسمى Gift Card Hub – متجرك الشامل الذي يضم بطاقة هدايا لجميع الأشياء. هنا، يمكنك إدراج بطاقات الهدايا أو شراء بطاقات مخفضة باستخدام البيتكوين وسنقوم بكامل العمل نيابة عنك. تتم العملية برمتها تلقائيًا بحيث يمكنك إدراج بطاقة الهدايا والاسترخاء ثم الرجوع للحصول على بعض عملات البيتكوين الجديدة بالكامل في محفظتك.

إنشاء عروض

يعد إنشاء العروض طريقة تتيح لك التداول وفقًا لشروطك الخاصة. يمكنك إنشاء عروض شراء للوصول إلى الأشخاص الذين يريدون بيع البيتكوين أو إنشاء عروض بيع للأشخاص الذين يريدون شراء البيتكوين.

لإنشاء عرضك الخاص، انتقل إلى الصفحة الرئيسية وانقر فوق إنشاء عرض في الأعلى. من هنا، قم بتعيين تفضيلاتك الأولية: العملة المشفرة التي تختارها، ونوع العرض الذي ترغب في إنشائه، وطريقة الدفع المفضلة لديك.

في الخطوات التالية، ستتمكن من تخصيص العرض كما يحلو لك. فيما يلي تفصيل لكل حقل:

سعر السوق مقابل السعر الثابت – سيتيح لك هذا الخيار تحديد ما إذا كنت تريد ربط سعر العرض بناءً على السوق أو تريده بسعر ثابت.

– سيتيح لك هذا الخيار تحديد ما إذا كنت تريد ربط سعر العرض بناءً على السوق أو تريده بسعر ثابت. حدود تداول العرض – يشير هذا النطاق إلى مدى تطلعك للتداول.

– يشير هذا النطاق إلى مدى تطلعك للتداول. هامش العرض – تشير هذه النسبة المئوية إلى المبلغ الذي ستكسبه أثناء التداول.

– تشير هذه النسبة المئوية إلى المبلغ الذي ستكسبه أثناء التداول. حد وقت العرض – يشير هذا الحد الزمني إلى المدة التي يتعين على شريك التداول إكمالها للدفع قبل انتهاء صلاحية عملية التداول.

– يشير هذا الحد الزمني إلى المدة التي يتعين على شريك التداول إكمالها للدفع قبل انتهاء صلاحية عملية التداول. علامات العرض – اختر ما يصل إلى ثلاث علامات لوصف عرضك بسرعة. يمكنك النقر فوق الاطلاع على جميع العلامات المتوفرة للاختيار من قائمة أو بدء الكتابة في حقل الإدخال.

– اختر ما يصل إلى ثلاث علامات لوصف عرضك بسرعة. يمكنك النقر فوق للاختيار من قائمة أو بدء الكتابة في حقل الإدخال. تسمية العرض – تشير هذه العبارة المكونة من 25 حرفًا إلى نقطة بيع العرض – ماذا يمكن أن تقول في 25 حرفًا لجعل المتداولين يختارون عرضك على الآخرين؟

– تشير هذه العبارة المكونة من 25 حرفًا إلى نقطة بيع العرض – ماذا يمكن أن تقول في 25 حرفًا لجعل المتداولين يختارون عرضك على الآخرين؟ شروط العرض – هذا وصف قصير للمتداول يراه على صفحة العرض الفردية التي توضح له كيف يحتاج إلى الدفع وما الذي يجعل عرضك مميزًا. احرص على إبقاء هذا واضحًا وموجزًا قدر الإمكان.

– هذا وصف قصير للمتداول يراه على صفحة العرض الفردية التي توضح له كيف يحتاج إلى الدفع وما الذي يجعل عرضك مميزًا. احرص على إبقاء هذا واضحًا وموجزًا قدر الإمكان. تعليمات التداول – هذه نسخة أكثر تفصيلاً من شروط العرض. في هذه التعليمات، تأكد من تحديد بأكبر قدر ممكن من التفاصيل، كل ما تحتاجه عندما يتعلق الأمر بالدفع لشريك التداول.

– هذه نسخة أكثر تفصيلاً من شروط العرض. في هذه التعليمات، تأكد من تحديد بأكبر قدر ممكن من التفاصيل، كل ما تحتاجه عندما يتعلق الأمر بالدفع لشريك التداول. القيود – التوثيق، والبلد المستهدف، والرؤية، والحد الأدنى من التداولات المطلوبة، وحد المستخدمين الجدد، والقيود حسب البلدان، ومستخدمي البروكسي / VPN، وساعات العمل، جميعها طرق يمكنك من خلالها تقييد رؤية العرض وإمكانية الوصول إليه. يمكنك تخصيص هذه الإعدادات كما يحلو لك بناءً على نوع المتداول الذي تريد التعامل معه.

بعد إعداد كل هذه الخيارات، يمكنك النقر فوق إنشاء عرض وسيتم إدراج عرضك – كل ما تبقى هو أن يختار أحد الأشخاص عرضك. كما يمكن أن يكون لديك عروض متعددة نشطة في نفس الوقت، مما يتيح لك شراء وبيع البيتكوين في الوقت ذاته.

البقاء بأمان أثناء شراء البيتكوين

إذا كنت تتساءل: هل Paxful آمن؟ الإجابة نعم، شراء وبيع البيتكوين على Paxful آمن تمامًا. نحن نبذل قصارى جهدنا للتأكد من أنك في بيئة تداول آمنة، وتمكين ميزات الأمان مثل خدمات الضمان، وأدوات تحليل بلوك تشين الحديثة، وغير ذلك. ومع ذلك، يمكنك أيضًا القيام بدورك للتأكد من أن أموالك آمنة في Paxful. فيما يلي بعض النصائح العامة:

لا تتداول خارج الضمان مطلقًا

يتعارض التداول خارج الضمان مع شروط خدمة Paxful ويزيل الحماية التي يضمنها لك وسطاء Paxful. إذا واجهت شخصًا ما حاول بدء عملية التدوال خارج الضمان، فأبلِغ عنه على الفور.



يتعارض التداول خارج الضمان مع شروط خدمة Paxful ويزيل الحماية التي يضمنها لك وسطاء Paxful. إذا واجهت شخصًا ما حاول بدء عملية التدوال خارج الضمان، فأبلِغ عنه على الفور. لا تشارك أي معلومات شخصية مطلقًا

قد يؤدي الإفصاح عن جهة اتصالك أو معلوماتك الشخصية إلى قيام الأشخاص بمحاولة خداعك خارج موقع Paxful أو انتحال شخصيتك للوصول إلى حساباتك.



قد يؤدي الإفصاح عن جهة اتصالك أو معلوماتك الشخصية إلى قيام الأشخاص بمحاولة خداعك خارج موقع Paxful أو انتحال شخصيتك للوصول إلى حساباتك. اعرف كيفية التعرف على وسطاء Paxful الرسميين

سيكون لوسطاء Paxful فقاعات دردشة وتوقيعات محددة لإعلامك بأننا هنا للمساعدة. إذا كنت تريد معرفة أنك تتعامل مع وسيط Paxful، فابحث عن فقاعة دردشة أرجوانية بشارة وسيط Paxful في أسفل الجانب الأيمن.

تمكين المصادقة الثنائية (2FA)

إن تمكين المصادقة الثنائية (2FA) لجميع الوظائف في حسابك يضيف طبقة إضافية من الحماية. هذا يعني أنك ستحتاج إلى تسجيل الخروج من أي معاملات يتم إجراؤها. تأكد من تشغيل هذه الميزة في أقرب وقت ممكن.



إن تمكين المصادقة الثنائية (2FA) لجميع الوظائف في حسابك يضيف طبقة إضافية من الحماية. هذا يعني أنك ستحتاج إلى تسجيل الخروج من أي معاملات يتم إجراؤها. تأكد من تشغيل هذه الميزة في أقرب وقت ممكن. تعيين أسئلة الأمان

بمجرد إنشاء حسابك، يجب عليك إعداد أسئلة الأمان على الفور. إذا لم تكن قد قمت بذلك بعد، فيمكنك دائمًا الرجوع إلى إعدادات الحساب وإعدادها. تذكر أن تختار الأسئلة والإجابات التي تعرفها أنت وحدك وتأكد من أنه يمكنك تذكّرها بسهولة!



بمجرد إنشاء حسابك، يجب عليك إعداد أسئلة الأمان على الفور. إذا لم تكن قد قمت بذلك بعد، فيمكنك دائمًا الرجوع إلى إعدادات الحساب وإعدادها. تذكر أن تختار الأسئلة والإجابات التي تعرفها أنت وحدك وتأكد من أنه يمكنك تذكّرها بسهولة! ابحث عن المتداولين الموثوق بهم

إذا كنت قد بدأت للتو، فإن إحدى أفضل الطرق لفهم الأمور هي البحث تحديدًا عن المتداولين الموثوق بهم على المنصة. كما ذكرنا سابقًا، يمكنك القيام بذلك عن طريق تشغيل التبديل العروض التي تم توثيقها بواسطة Paxful فقط عندما تبحث عن عرض.



إذا كنت قد بدأت للتو، فإن إحدى أفضل الطرق لفهم الأمور هي البحث تحديدًا عن المتداولين الموثوق بهم على المنصة. كما ذكرنا سابقًا، يمكنك القيام بذلك عن طريق تشغيل التبديل عندما تبحث عن عرض. احتفظ بإيصالات واضحة

على الرغم من أنه لا توجد بالضرورة إيصالات ورقية بعد شراء وبيع البيتكوين على Paxful، إلا أن أخذ صور عن الشاشة واضحة لمعاملتك يمكن أن يقدم أدلة جيدة على الشراء. في حالة وجود نزاع، فإن وجود هذه الأشياء سيساعد قضيتك بشكل كبير.



على الرغم من أنه لا توجد بالضرورة إيصالات ورقية بعد شراء وبيع البيتكوين على Paxful، إلا أن أخذ صور عن الشاشة واضحة لمعاملتك يمكن أن يقدم أدلة جيدة على الشراء. في حالة وجود نزاع، فإن وجود هذه الأشياء سيساعد قضيتك بشكل كبير. كن مهذبًا مع شركاء التداول

بمجرد بدء التداول وظهور نافذة الدردشة الحية، تأكد من الحفاظ على آداب الدردشة الصحيحة مع شريك التداول – اللطف والاحتراف والدخول مباشرة في صلب الموضوع. سيضمن القيام بذلك أن تسير عملية التداول بسلاسة وكفاءة قدر الإمكان.

هل أنت مستعد للبدء؟

الآن بعد أن اطّلعت على دليل المبتدئين الشامل للتداول على Paxful، نعتقد أنك على استعداد للبدء! انتقل إلى صفحة الويب وابحث عن العرض الذي يعجبك، واشترِ البيتكوين اليوم!