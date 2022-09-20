في الربع الأخير من عام 2020، فوجئ مجتمع العملات المشفرة بإعلان PayPal نهاية العام لدعم العملات الرقمية المختلفة على منصتها. مع وجود ملايين المستخدمين في جميع أنحاء العالم، قد تكون هذه فرصة ممتازة لمجال العملة المشفرة لاكتساب انتشار حول العالم.

ولكن عندما يتعلق الأمر بملاءمة في استخدام العملات الرقمية، فما الذي يميز هذا العملاق المالي عن آلاف أسواق العملات المشفرة الأخرى؟ هل تُعد Paypal أفضل مكان لشراء البيتكوين أم يجب عليك شراء البيتكوين على Paxful بدلاً من ذلك؟ دعنا نتوقف عن التساؤل ونكتشف.

هل ينبغي أن أشتري عملة مشفرة على PayPal؟

هناك الكثير من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار عندما يتعلق الأمر بأموالك. لذلك إذا كنت تواجه صعوبة في التفكير فيما إذا كان يجب عليك شراء البيتكوين وبيعها أو الاحتفاظ بها مع هذا المحترف الجديد في السوق أو التمسك بأسواق العملات المشفرة المعروفة على نطاق واسع مثل Paxful، فإليك بعض المزايا والعيوب التي قد ترغب في النظر فيها.

لنبدأ بالجانب الإيجابي…

✔︎ إنشاء حساب مجاني. كما هو الحال مع محافظ الهاتف المحمول الأخرى، فإن الاشتراك في PayPal لن يكلفك أي شيء. ما عليك سوى تقديم جميع المعلومات التي تحتاج إليها، وإكمال بعض إجراءات التسجيل، وبذلك تكون جاهزًا تمامًا.

✔︎فهي تدعم العديد من العملات المشفرة. حاليًا، تدعم PayPal أربع عملات رقمية مختلفة وهي: البيتكوين (BTC) والبيتكوين كاش (BCH) والإيثريوم (ETH) واللايتكوين (LTC). هذه أخبار رائعة إذا كنت تخطط لتجربة العملات المشفرة المختلفة.

✔︎ يمكنك شراء العملات المشفرة بسهولة باستخدام حساب PayPal لديك. يمكنك شراء أجزاء من البيتكوين باستخدام PayPal Cash أو رصيد Cash Plus أو بطاقة الخصم أو الائتمان المرتبطة بحسابك على PayPal.

✔︎ ستتم إضافة أرباحك من بيع العملات المشفرة تلقائيًا إلى حساب PayPal لديك. يمكنك استخدام أرباحك مثل الأموال الاعتيادية أو إيداعها في بطاقة الخصم أو الحساب المصرفي المرتبط بحسابك على PayPal.

✔︎ يمكنك شراء أجزاء البيتكوين مقابل 1 دولار أمريكي. حتى مع ارتفاع أسعار العملات المشفرة، لن تحتاج إلى الآف الدولارات للبدء. ابدأ على نطاق صغير وواصل عملك حتى تصل إلى التداولات الأكبر.

✔︎ تُعد PayPal منصة معروفة وذات سمعة طيبة في تقديم الخدمات المالية. في الوقت الحاضر، تقدم خدمات لأكثر من 300 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم. إذا وسعت المنصة خدمات العملة المشفرة لديها على مستوى العالم، فيمكنها تقديم البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى لملايين المستخدمين في أي وقت من الأوقات.

قد تبدو هذه الميزات مبشرة، ولكن دعنا نتحقق مما هو موجود على الطرف الآخر من الصفقة قبل اتخاذ أي قرارات متهورة.

لماذا لا ينبغي أن أشتري عملة مشفرة على PayPal؟

✘ خدمات العملة المشفرة على PayPal مخصصة حصريًا للمستخدمين في الولايات المتحدة. حاليًا، يمكن فقط لمستخدمي PayPal في الولايات المتحدة (باستثناء هاواي) شراء العملات المشفرة وبيعها والاحتفاظ بها. لذلك إذا كنت تعيش خارج الحدود الأمريكية، فقد ترغب في البدء بمنصة العملات المشفرة المتاحة في بلدك.

✘ لا يمكنك استخدام العملة المشفرة لإرسال الأموال أو الدفع باستخدام PayPal. إن شراء وتحويل الأموال باستخدام رصيد العملة المشفرة غير مسموح به على المنصة حتى الآن. لاستخدام أموال العملة المشفرة لديك في المدفوعات، تحتاج إلى بيعها وتحويلها إلى دولار أمريكي على PayPal — وهذا مستوى إضافي من التعقيد، خاصة إذا كنت تستخدم العملة المشفرة بشكل منتظم.

✘ لديك ثلاث طرق فقط لشراء البيتكوين على PayPal. تشمل خياراتك PayPal Cash وPayPal Cash Plus وبطاقة خصم أو حساب مصرفي مرتبط بـ PayPal. إذا كنت مستخدمًا لأول مرة، فقد تحتاج إلى استكشاف المنصة أكثر قليلاً لتعلم الأمور الأساسية.

✘ لا يمكنك تحويل أموال العملة المشفرة لديك إلى محافظ أخرى. هذا هو أحد الاهتمامات الرئيسية للعديد من هواة العملة المشفرة. في الوقت الحالي، ستظل جميع العملات المشفرة التي تم شراؤها على PayPal موجودة على PayPal —وليس في محفظة العملة المشفرة لديك. في الوقت نفسه، لا يمكن نقل العملات المشفرة التي اشتريتها من خارج المنصة إلى محفظة PayPal لديك (نشعر ببعض الخصوصية هنا).

✘ إنها لا تدعم تداول المعاملات بين النظراء. على الأقل “ليس في الوقت الحالي”. لا يمكنك شراء العملات المشفرة من أصدقائك داخل وخارج منصة PayPal باستخدام رصيد العملة المشفرة لديك حتى الآن. كما ذكرنا سابقًا، تحتاج إلى بيع أصولك وتحويلها إلى دولار أمريكي على PayPal أولاً.

✘ لن يتم تقديم مفتاح خاص لك. نظرًا لأنك تشتري وتبيع وتخزن على منصة شديدة المركزية، فلن تدير مفاتيحك الخاصة. ما عليك سوى تسجيل الدخول إلى حسابك، ثم ستتمكن من الوصول إلى أموال البيتكوين لديك.

إذن هل يتعين عليك الشراء أم لا؟ هذا يعتمد عليك فقط. إذا كنت من مستخدمي PayPal المتمرسين المقيمين في الولايات المتحدة والذين يبحثون عن استخدام حسابك مباشرةً لشراء البيتكوين أو البيتكوين كاش أو اللايتكوين أو الإيثريوم، فقد تكون هذه بداية جيدة لك.

لماذا ينبغي عليّ شراء البيتكوين على Paxful؟

إذا كنت من هاواي أو أجزاء أخرى من العالم وترغب في ملكية حقيقية لعملة البيتكوين، فقد ترغب في شراء البيتكوين على Paxful. لا داعي للقلق بشأن مواجهة العيوب التي ذكرناها سابقًا – فقط تداول وسائل الراحة، مثل:

الحد الأدنى من الرسوم – تتيح لك Paxful شراء أجزاء من البيتكوين بأقل رسوم أو بدون رسوم!

– تتيح لك Paxful شراء أجزاء من البيتكوين بأقل رسوم أو بدون رسوم! التوفر – يمكنك شراء وبيع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى محليًا ودوليًا وسحب أموالك وقتما تشاء.

– يمكنك شراء وبيع البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى محليًا ودوليًا وسحب أموالك وقتما تشاء. السهولة – نظرًا لأن أسواق العملة المشفرة لا تنام أبدًا، فمن الأفضل أن يكون لديك محفظة بيتكوين حيث يمكنك التحقق من أموالك ببضع نقرات على هاتفك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تقدم Paxful أيضًا أكثر من 350 طريقة لشراء البيتكوين — وهذا يشمل أفضل طرق الدفع في بلدك.

– نظرًا لأن أسواق العملة المشفرة لا تنام أبدًا، فمن الأفضل أن يكون لديك محفظة بيتكوين حيث يمكنك التحقق من أموالك ببضع نقرات على هاتفك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. تقدم Paxful أيضًا — وهذا يشمل أفضل طرق الدفع في بلدك. الأمن والسلامة – في Paxful، يُطلب من جميع المستخدمين التحقق من حساباتهم وفقًا للوائح اعرف عميلك (KYC) لحمايتك أنت وأموالك من الأشخاص السيئين. هذا مهم بشكل خاص عندما تتعامل مع المتداولين في جميع أنحاء العالم.

– في Paxful، يُطلب من جميع المستخدمين التحقق من حساباتهم وفقًا للوائح اعرف عميلك (KYC) لحمايتك أنت وأموالك من الأشخاص السيئين. هذا مهم بشكل خاص عندما تتعامل مع المتداولين في جميع أنحاء العالم. المزيد من الفرص– مع استمرار توسع مجال العملة المشفرة، ستظهر المزيد والمزيد من الفرص المالية. توفر Paxful بيئة تداول حيث يمكنك استكشاف صفقات البيتكوين الرائعة من زملائك المتداولين وبناء علاقات دائمة داخل وخارج بلدك.

لا تقلق إذا لم تكن Paxful متاحة في منطقتك — ضع هذه الأشياء في الاعتبار عند استكشاف منصة البيتكوين المتاحة في منطقتك!

هل أنت مستعد لبدء رحلتك أو ربما مواصلة رحلتك في هذه الصناعة المتطورة؟ الأهم من ذلك، هل ستجرب الاحتمالات على منتجات العملة المشفرة التي تم طرحها حديثًا على PayPal أم ستستخدم Paxful لشراء البيتكوين باستخدام Paypal بدلاً من ذلك؟

*محتوى هذه المقالة للأغراض الإعلامية فقط. ا. يجب ألا تفسر أي معلومات أو مواد أخرى على أنها مشورة قانونية أو ضريبية أو استثمارية أو مالية أو غيرها.