مع وصول العملات المشفرة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بشكل منتظم (نحن ننظر إليك، البيتكوين)، فمن المنطقي أن يشعر الأشخاص بالفضول بشأن مصدر هذه القيم. رغم أن البيتكوين (BTC) قد تتصدر غالبية العناوين الرئيسية، إلا أن هناك نجمًا صاعدًا نحتاج جميعًا إلى توجيه انتباهنا إليه وهو الإيثريوم (ETH).

في وقت كتابة هذا التقرير، كان سعر الإيثريوم أعلى بقليل من 1300 دولار أمريكي، واعتقدنا أنه قد يكون من المفيد النظر فيما يدور خلف الكواليس.

العوامل التي تحدد سعر العملة المشفرة

قبل أن ندخل في عوامل الإيثريوم ولماذا توجد قيمة الإيثريوم في مكانها، دعنا أولاً ننتقل إلى العوامل التي تؤثر في سعر العملات المشفرة بشكل عام.

العرض والطلب

لنبدأ بطريقة سهلة. قانون العرض والطلب هو نظرية اقتصادية طويلة الأمد تشرح العلاقة بين المشترين والبائعين لمورد ما.

ببساطة، إذا كان العرض من العملات المشفرة منخفضًا وكان الطلب مرتفعًا، فقد ترتفع الأسعار. إذا تم عكس الأدوار وكان الطلب منخفضًا وكان العرض مرتفعًا، فقد ينخفض السعر.

القواعد واللوائح

تنظر السلطات في جميع أنحاء العالم إلى العملة المشفرة بشكل مختلف، وقد تؤثر وجهة نظرها في هذا الأمر على أسعارها. إذا كانت وجهات النظر هذه مقيدة إلى حد ما، فقد ينخفض السعر. ومع ذلك، فهي تعمل أيضًا على الجانب الآخر من النطاق. إذا اتخذت السلطات نظرة إيجابية، فقد تكون حافزًا قويًا لارتفاع الأسعار.

الحالة الاقتصادية

العملات المشفرة مثل البيتكوين لديها القدرة على أن تكون مخازن كبيرة للقيمة للاقتصاد المتعثر. إذا بدأ الاقتصاد في الانهيار، فقد يتزاحم الأشخاص على الأصول الأخرى على أمل الحفاظ على ثرواتهم. هذا يعني أن قوة الاقتصادات في جميع أنحاء العالم يمكن أن تلعب دورًا مهمًا في تحديد سعر العملة المشفرة.

قوة وسائل الإعلام

تُعد وسائل الإعلام أداة قوية يمكنها إما المساعدة في العملات المشفرة أو إلحاق الضرر بها. بطريقة ما، يمكنها التحكم في الحالة المزاجية للمستثمرين. إذا رسمت الصحافة صورة مرضية للعملات المشفرة، فقد تجذب مستثمرين جدد. من ناحية أخرى، فإن التصوير السلبي للعملة المشفرة يمكن أن يخيف حتى المستثمر القوي عقليًا.

يمكن أن تؤثر وسائل الإعلام أيضًا على السعر من حيث التعليم. من خلال توفير معرفة بلا رأي حول العملة المشفرة، يمكن أن تؤثر في المتداول في أي من الاتجاهين. هناك شيء آخر يجب ملاحظته وهو أنه عندما يتجه سعر البيتكوين للارتفاع غالبًا ما يتأثر سعر العملات المشفرة الأخرى بشكل إيجابي.

العوامل التي تحدد سعر الإيثريوم

مع كل ما قيل، قد تسأل نفسك: “لماذا يرتفع سعر الإيثريوم الآن”؟

حقيقة الأمر هي أن الإيثريوم لا تشبه أي عملة مشفرة أخرى. نظرًا لأنه منتج مدعوم من قِبل المستخدم ومبني على نظام ليدجر (ledger)، يمكن للجميع رؤية السجل الكامل للمعاملات، مما يؤدي إلى إنشاء شفافية مستمرة. مع نمو الشبكات والداعمين، تبدأ عوامل تغيير الأسعار الجديدة في الظهور.

هارد فوركس

إذا كنت بحاجة إلى تجديد معلومات حول ماهية هارد فورك للإيثريوم، فهو في الأساس تحديث يجلب ميزات تقنية جديدة إلى بلوكتشين معين. يفصل هذا التحديث البلوكتشين الجديد عن القديم، مما يؤدي بشكل أساسي إلى إنشاء عملة مشفرة جديدة تمامًا.

يجب على كل شخص يمنح قوة المعالجة الخاصة به لأي شبكة أن يوافق على اتباع 100٪ من بروتوكولها حتى يعمل كل شيء بشكل صحيح. مع نمو المجموعة، قد يميل الأشخاص إلى الاختلاف حول كيفية إدارة الشبكة. نتيجة لذلك، قد يرفض الأفراد تحديث أنظمتهم والبقاء على البلوكتشين القديم. رغم أن العديد من مستخدمي البروتوكول القديم قد يتلاشوا بمرور الوقت، إلا أن الهارد فوركس لديها القدرة على إحداث تقلبات. لنفترض أن هناك تحديثًا يسمح للمعدّنين بدفع حظرالمزيد لمعالجة الكتل. قد يؤدي هذا النوع من التحديث إلى حدوث تضخم، وفي النهاية انخفاض في الأسعار.

مع تحول الإيثريوم مؤخرًا من نظام إثبات العمل إلى نظام إثبات الحصة، قد يضطر المستخدمون إلى الانتظار ورؤية كيفية أدائه للحصول على صورة أوضح لمستقبل الإيثريوم.

المضاربة

على غرار جميع العملات المشفرة الأخرى، لا ترتبط الإيثريوم بأي بنك مركزي. هذا يعني أن تقلبات الأسعار يمكن أن تتأثر بمضاربة المتداول.

بالإضافة إلى ذلك، تجلب مضاربة المتداول عوامل جديدة. على سبيل المثال، نظرًا لعدم وجود حد أقصى لعرض الإيثريوم، فقد يضطر الأشخاص إلى أخذ مخاطر التضخم ومصالح المستخدم في الاعتبار أيضًا.

ومع ذلك، نظرًا لأن الإيثريوم مرتبط مباشرة بمنصة الإيثريوم، فإن فائدتها مضمونة. فهي تسمح للأشخاص باستخدام ميزات فريدة مثل التطبيقات اللامركزية والعقود الذكية.

توقعات الإيثريوم

لقد فهمنا، يمكن أن تصبح هذه العوامل معقدة بعض الشيء في بعض الأحيان، وربما لم نقم بتسميتها جميعًا. قد تكون هناك عوامل أخرى أغفلناها. ومع ذلك، فهذه بعض العوامل الأكثر وضوحًا، وبالتالي لا يمكن تجاهلها.

أما بالنسبة لمستقبل الإيثريوم وما سيصل إليه السعر من هنا، فسنضطر فقط إلى الانتظار والمراقبة.

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