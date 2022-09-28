ما أول شيء تفعله عندما تبدأ يومك؟ لا نعرف شيئًا عنك، ولكن الكثير منا يتفقد الهواتف. كم عدد الإعجابات التي حصل عليها منشوري أثناء نومي؟ ماذا يفعل الأصدقاء اليوم؟ ماذا عن بعض مقاطع الفيديو المضحكة على تيك توك قبل أن أبدأ روتين الصباح؟

في هذه المرحلة، من الآمن أن نقول إن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا كبيرًا في حياتنا اليومية. إنها الطريقة التي نتواصل بها مع أحبائنا أو معرفة أخبارنا أو حتى مجرد قتل الوقت. إذا لم يكن هناك شيء ما شائعًا على وسائل التواصل الاجتماعي فهل يحدث بالفعل؟ بغض النظر عن النكات، ربما تعلم أن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي يصل إلى آفاق جديدة، والآن، من الآمن أن نقول أنها قد تؤثر حتى في أسعار العملات المشفرة.

لقد بدأت من المنتديات التي ناقشت البدايات البسيطة للعملات المشفرة. الآن، تتصدر عناوين الأخبار على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي المفضلة لدينا. مع وصول العملات المشفرة الشائعة مثل البيتكوين(BTC) والإيثريوم (ETH) إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بشكل منتظم، ليس من الصعب على الإطلاق تصديق أن هذه العملات الرقمية رائجة.

علاقة معقدة بين وسائل التواصل الاجتماعي وعالم العملات المشفرة

قبل أن تنفجر وسائل التواصل الاجتماعي كما هي عليه اليوم، لم ير منشئو المحتوى الكثير في مقابل المحتوى الخاص بهم. بالطبع، ساهمت منصات التواصل الاجتماعي، لكن المبدعين أنفسهم لم يستفيدوا كثيرًا من عملهم الجاد وإبداعهم. كانت هذه الظروف هي التي جعلت العملات المشفرة جذابة للغاية لمنشئي المحتوى من قبل – فقد أعطتهم وسيلة أخرى للحصول على تعويض عن العمل الذي قاموا به.

الآن، دعنا ننتقل سريعًا إلى وقت تتمتع فيه وسائل التواصل الاجتماعي بقوة أكبر في مجتمعنا. اليوم، تُعد وسائل التواصل الاجتماعي سلاحًا ذا حدين يمكن أن يساعد أسعار العملات المشفرة أو يضر بها. تتمتع وسائل التواصل الاجتماعي بهذه القوة لأنها ترسم صورة العملات المشفرة للجماهير. إذا كانت الصورة مرضية، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، إذا كانت الصورة سلبية، فقد تؤدي إلى انخفاض الأسعار. بعبارة أخرى، تتمتع وسائل التواصل الاجتماعي بالقدرة على التحكم في مزاج المستثمرين. عندما تأخذ في الاعتبار تقلبات العملات المشفرة والاستخدام الكبير لمنصات مثل فيسبوك وإنستجرام وتويتر وتيك توك، يمكنك معرفة كيف يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تلعب دورًا مهمًا.

قوة الترند (الاتجاه الأكثر تداولاً)

في يوليو 2020، كان هناك ارتفاع غريب في سعر الدوجكوين (DOGE) بسبب كون تيك توك الاتجاه الأكثر تداولاً (الترند). قام مستخدم يُدعى jamezg97 بتحميل أحد أقدم مقاطع فيديو تيك توك لضخ الدوجكوين، مما أدى في النهاية إلى ارتفاع سعرها. لقد كانت بالتأكيد واحدة من أغرب تريندات العملات المشفرة لعام 2020، لكنها أظهرت بوضوح القوة الحقيقية لوسائل التواصل الاجتماعي في هذا المجال.

هناك مثال أحدث أتى من شركة تيسلا ومؤسسها إيلون ماسك. في أوائل فبراير 2021، أعلنت شركة Tesla، وهي شركة للسيارات الكهربائية والطاقة النظيفة، أنها اشترت ما قيمته 1.5 مليار دولار أمريكي من البيتكوين. وذكرت الشركة أن عملية الشراء هذه تهدف إلى إضافة “مزيد من المرونة لزيادة التنويع وتحقيق الحد الأقصى من العوائد المالية على أموالها. ذكرت أيضًا أنها ستقبل البيتكوين مقابل منتجاتها، مما يجعلها أول صانع سيارات كبير يفعل ذلك.

بعد حدوث ذلك، وصلت البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وكسرت علامة 44000 دولار أمريكي لأول مرة. لقد وصل الأمر إلى النقطة التي أضاف فيها إيلون ماسك عملة البيتكوين إلى سيرته الذاتية على تويتر، مما تسبب في جنون في السوق. كما نعلم جميعًا، وصل سعر البيتكوين في النهاية إلى مستوى 58000 دولار أمريكي (وهو أعلى مستوى على الإطلاق في ذلك الوقت) واستمر في صدمة الأشخاص في جميع أنحاء العالم…حتى تدخّل إيلون ماسك مرة أخرى.

في مرحلة ما، بسبب شرائه الكبير لعملة البيتكوين، كان إيلون ماسك أغنى شخص في العالم. ومع ذلك، في وقت كتابة هذا التقرير، لم يعد يحتفظ بهذه المكانة. ربما تتساءل: ماذا حدث؟ حسنًا، قام بالتغريد عن ارتفاع أسعار البيتكوين والإيثريوم، قائلاً إن أسعارهما “تبدو مرتفعة بالفعل”. انخفاض سعر البيتكوين بعد تغريدة واحدة.

That said, BTC & ETH do seem high lol — Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2021

لا يمكننا أن نفترض أن التغريدة هي السبب وراء انخفاض سعر البيتكوين بعد ذلك، ولكن في هذه المرحلة، قد يكون من الصعب تصديق أنها مجرد مصادفة.

تُعد مغامرات Dogecoin bonanza ومغامرات إيلون ماسك أمثلة رئيسية على كيفية تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في مزاج المستثمرين، وبالتالي التأثير في سعر العملة المشفرة. ربما تكون هناك عوامل أخرى، ولكن قد تكون وسائل التواصل الاجتماعي هي العامل الأكثر وضوحًا.

النقطة الجوهرية

في الأساس، ما نحاول قوله هو أن وسائل التواصل الاجتماعي قوية. ومع ذلك، علينا أن نضع في اعتبارنا أن هناك احتمال أن تكون التغريدات أو مقاطع الفيديو على تيك توك جزءًا من مخطط لرفع أسعار العملة المشفرة. ومع ذلك، فقد حان الوقت لأن نعترف بالقوة الحقيقية لوسائل التواصل الاجتماعي ونقبل أنه بغض النظر عن مدى جودة أو سوء المنشور، فإنه من المحتمل أن يؤثر في السوق.

مع ذلك، نعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي ستلعب دورًا كبيرًا في مرحلة نضج العملة المشفرة بسبب قوتها التعليمية. توجد الآن حسابات مخصصة فقط لتثقيف الأشخاص حول العجائب التي يمكن أن تجلبها العملة المشفرة إلى العالم. في مجال العملة المشفرة، التعليم هو النقطة الجوهرية. إن العدد الهائل من مجموعات وقنوات التواصل الاجتماعي المخصصة لهذا الأمر مذهل، ولا يمكننا الانتظار حتى نراه يتطور أكثر.

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