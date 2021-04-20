毫无疑问，比特币 (BTC) 由于其高市场价值，自诞生以来始终是加密货币中的王者——它是史上第一个加密货币，其创建者至今仍是个谜。 这种局面为市场上的其他加密货币笼罩了一层阴影。 比特币的价格不断打破历史新高，但这对其市场地位并没有影响。

然而，有一种加密货币似乎从重重阴影中渐渐脱颖而出，发展迅速。 让我们来深入探究市面上排名第二的加密货币——以太币 (ETH)，在撰写本文时，以太币的市值已超过1380亿美元。

以太币的来源

在介绍以太币的运作方式之前，我们先来看看以太币是如何诞生的。 以太币的理念源自 Vitalik Buterin——一位19岁的计算机科学天才（俄罗斯裔加拿大人）。 起初，他在以程序员的身份接触比特币时，对区块链科技萌生了兴趣，并联合创办了比特币杂志。 然后，Buterin开始构想一个超越比特币金融用例的平台。 随后，他在2013年发布了一份白皮书，其中描述的内容即为最终的ETH和以太坊区块链。

2014年，Buterin与其他ETH的联合创始人发起了一场众筹活动，出售以太币（以太坊代币），以实现他们的愿景。 他们最终筹集了逾1800万美元的资金，并在第二年正式上线发行。 自此之后，数百名开发人员相继加入该平台，平台迅速发展壮大，成为继比特币之后的第二大加密货币。

什么是以太币？

这是一个开源的、去中心化的、基于区块链的软件平台。 从本质上来说，这是一个允许使用智能合约和分布式应用程序 (DApp)的平台，消除了停机、欺诈或第三方干扰。

智能合约是自动执行的合约，也就是说，买方和卖方的协议直接写入代码行。 这是ETH最受欢迎的功能之一，很多人都因此相信平台会发展长远。 从本质上讲，智能合约允许人们交易货币、股票、财产或几乎任何东西，不需要借助律师、公证人或第三方中介。

这会大幅削减第三方的成本。 例如，您想要通过平台购买一支股票， ETH的妙处在于，它可以使整个流程自动化。 如果您未能履行自己的承诺，那么交易就不会完成——对卖家来说也是如此。 基本上来说，如果一方试图欺骗另一方，那么以太坊将取消交易。 这就是以太坊的主要用例，也是它在其他加密货币中脱颖而出的原因。

另一方面，分散式应用程序 (DApp)是运行在区块链或点对点网络上的数字应用程序，而不是运行在单个的、自助式的计算机上。 此外，由于它们是去中心化的，因此没有单一的权威来控制网络。 以太坊甚至为开发人员提供了一套全面的工具来构建这些DApp。

例如，开发者可以使用ETH平台制作一个类似Twitter的应用程序并将其发布，让任何用户都可以发布消息。 由于它的去中心化特性，人们可以发布任何自己想发布的内容，没有人可以删除这些内容，包括应用程序的创建者。

以太币vs比特币

了解以上内容之后，您肯定想知道以太币与比特币有何不同。 如果两种加密货币都可以实现高成本效益的交易，那么它们之间的关键区别是什么?

比特币 (BTC) 以太币 (ETH) 比特币 主要 以加密货币进行交易。 以太币 提供多种交易方式， 包括 加密货币和智能合约。 比特币使用 工作量的证明 (PoW) 安全协议，此系统需要其 所有 矿工使用高端计算机验证一个区块。 以太币 使用 权益证明 (PoS) 安全协议，使得共识系统完全虚拟化。 PoS不通过矿工，而是通过验证者将以太币锁定在系统中作为质押。 然后，如果验证者认为区块应该被添加至区块链，就会对其下注。 比特币的平均区块时间约为10分钟。 以太币的平均区块时间是12秒，交易要快 很多 。 当比特币矿工验证区块时，才会收到奖励。 以太坊 平台不提供区块奖励。 矿工获得的是交易费用。 比特币的供应上限（2100万）大部分已经被开采。 以太币 的供应没有限制。 ETH没有硬性上限，其供应每年都在增加。 比特币仅允许公开的、未经审查的或无许可交易。 以太坊 允许许可和无许可交易。

ETH 的未来

在过去的几年中，以太币的安全性得以提高，使其成为更加安全的交易手段。 ETH的最大优势在于，它不像BTC那样具有垄断性。 也就是说，当平台面临安全性或扩展性问题时，社区可以更加开放地进行改革。

从平台的构建方式可以明显看出，开发者并不只是为了快速赚钱。 很多人立足长远，这给未来的发展带来了更多空间。

目前，没有人真正知道ETH的未来走向，但有一点可以确定：我们已经加入这场旅程。 目前，以太币价格一直稳定在近1100美元。 但谁知道呢，也许ETH将在未来走向巅峰？