毫无疑问，比特币 (BTC) 由于其高市场价值，自诞生以来始终是加密货币中的王者——它是史上第一个加密货币，其创建者至今仍是个谜。 这种局面为市场上的其他加密货币笼罩了一层阴影。 比特币的价格不断打破历史新高，但这对其市场地位并没有影响。 

然而，有一种加密货币似乎从重重阴影中渐渐脱颖而出，发展迅速。 让我们来深入探究市面上排名第二的加密货币——以太币 (ETH)，在撰写本文时，以太币的市值已超过1380亿美元。 

以太币的来源

在介绍以太币的运作方式之前，我们先来看看以太币是如何诞生的。 以太币的理念源自 Vitalik Buterin——一位19岁的计算机科学天才（俄罗斯裔加拿大人）。 起初，他在以程序员的身份接触比特币时，对区块链科技萌生了兴趣，并联合创办了比特币杂志。 然后，Buterin开始构想一个超越比特币金融用例的平台。 随后，他在2013年发布了一份白皮书，其中描述的内容即为最终的ETH和以太坊区块链。 

2014年，Buterin与其他ETH的联合创始人发起了一场众筹活动，出售以太币（以太坊代币），以实现他们的愿景。 他们最终筹集了逾1800万美元的资金，并在第二年正式上线发行。 自此之后，数百名开发人员相继加入该平台，平台迅速发展壮大，成为继比特币之后的第二大加密货币。 

什么是以太币？

这是一个开源的、去中心化的、基于区块链的软件平台。 从本质上来说，这是一个允许使用智能合约分布式应用程序 (DApp)的平台，消除了停机、欺诈或第三方干扰。 

智能合约是自动执行的合约，也就是说，买方和卖方的协议直接写入代码行。 这是ETH最受欢迎的功能之一，很多人都因此相信平台会发展长远。 从本质上讲，智能合约允许人们交易货币、股票、财产或几乎任何东西，不需要借助律师、公证人或第三方中介。 

这会大幅削减第三方的成本。 例如，您想要通过平台购买一支股票， ETH的妙处在于，它可以使整个流程自动化。 如果您未能履行自己的承诺，那么交易就不会完成——对卖家来说也是如此。 基本上来说，如果一方试图欺骗另一方，那么以太坊将取消交易。 这就是以太坊的主要用例，也是它在其他加密货币中脱颖而出的原因。

另一方面，分散式应用程序 (DApp)是运行在区块链或点对点网络上的数字应用程序，而不是运行在单个的、自助式的计算机上。 此外，由于它们是去中心化的，因此没有单一的权威来控制网络。 以太坊甚至为开发人员提供了一套全面的工具来构建这些DApp。 

例如，开发者可以使用ETH平台制作一个类似Twitter的应用程序并将其发布，让任何用户都可以发布消息。 由于它的去中心化特性，人们可以发布任何自己想发布的内容，没有人可以删除这些内容，包括应用程序的创建者。 

以太币vs比特币

Ethereum vs. Bitcoin

了解以上内容之后，您肯定想知道以太币与比特币有何不同。 如果两种加密货币都可以实现高成本效益的交易，那么它们之间的关键区别是什么? 

比特币 (BTC) 以太币 (ETH)
比特币主要以加密货币进行交易。 以太币提供多种交易方式，包括加密货币和智能合约。
比特币使用工作量的证明 (PoW) 安全协议，此系统需要其所有矿工使用高端计算机验证一个区块。 以太币使用权益证明 (PoS) 安全协议，使得共识系统完全虚拟化。 PoS不通过矿工，而是通过验证者将以太币锁定在系统中作为质押。 然后，如果验证者认为区块应该被添加至区块链，就会对其下注。 
比特币的平均区块时间约为10分钟。  以太币的平均区块时间是12秒，交易要快很多。 
当比特币矿工验证区块时，才会收到奖励。  以太坊平台不提供区块奖励。 矿工获得的是交易费用。 
比特币的供应上限（2100万）大部分已经被开采。  以太币的供应没有限制。 ETH没有硬性上限，其供应每年都在增加。 
比特币仅允许公开的、未经审查的或无许可交易。 以太坊允许许可和无许可交易。 

 

ETH 的未来

在过去的几年中，以太币的安全性得以提高，使其成为更加安全的交易手段。 ETH的最大优势在于，它不像BTC那样具有垄断性。 也就是说，当平台面临安全性或扩展性问题时，社区可以更加开放地进行改革。 

从平台的构建方式可以明显看出，开发者并不只是为了快速赚钱。 很多人立足长远，这给未来的发展带来了更多空间。 

目前，没有人真正知道ETH的未来走向，但有一点可以确定：我们已经加入这场旅程。 目前，以太币价格一直稳定在近1100美元。 但谁知道呢，也许ETH将在未来走向巅峰？