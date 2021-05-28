比特币 (BTC)在社交媒体和各个市场名声鹊起，其中的原因有很多。 这种主流数字资产除了价格飙升和一些全球金融巨头的大额市场投资外，还因比特币减半事件为媒体争相报道。 比特币减半究竟是什么，是如何运作的呢？ 让我们一起探讨比特币减半的常见问题答案。

比特币减半是什么？

比特币减半是加密货币领域中最令人期待的事件之一。 为了帮助您加深理解，让我们快速了解一下获取这种主流数字货币的过程。 比特币采矿是矿工通过使用专门的采矿设备作为虚拟工具，挖入比特币的数字洞穴，并获取 BTC 的过程。

比特币矿工必须解决网络中极为复杂的数学方程式，才能完成添加到比特币区块链中的“区块”。 一个区块是指存储或保留 1 MB比特币交易的文件。 随着越来越的交易得到验证，比特币网络的规模也逐渐增加。

在解决这些难题或成功验证交易（通常需要10分钟）后，矿工将获得比特币作为奖励。 而在比特币减半的过程中，每开采 210,000 个区块（大约每四年），矿工获得的奖励将会减半。

比特币减半如何运作？

每开采 210,000 个区块，比特币减半就会发生。 在比特币的早期，矿工每验证一个区块会获得 50 BTC。 2012 年，随着比特币开采数量的增加，50 BTC 的奖励经过减半，矿工开采每个区块可获得 25 BTC 。 2016 年，第二组 210,000 个区块开采完毕后，奖励再次减半，变为 12.5 BTC。 最近一次比特币减半发生在 2020 年五月，第三组 210,000 个区块开采完毕，奖励再次减半，现在为每个区块 6.25 BTC。

来源：corporatefinanceinstitute.com

比特币减半对 BTC 的价格有何影响？

比特币减半对其价格有不同的影响。 以下是之前的减半对比特币市价的影响。

首次减半 (2012) – 首次比特币减半发生在 2012 年 11 月 28 日。 在第一组 210,000 个区块开采完毕后，每个区块的奖励从 50 BTC 减少至 25 BTC。 减半之前，比特币的出售价格为每个比特币 12 美元。 一年后，其市场出售价格超过 960 美元。

第二次减半 (2016) – 当 420,000 个区块开采完毕后，第二次减半发生了。 2016 年 7 月 9 日，比特币矿工针对每个区块可获得 12.5 BTC 奖励。 在第二次减半之前，比特币的出售价格约为 665 美元，一年后，其价格飙升至 2,550 美元。

第三次减半 (2020) – 2020 年的比特币减半 发生在 5 月 11 日。 当第三组 210,000 个区块开采完毕后，矿工的奖励再次减半为每个区块 6.25 BTC。 2020 年最后一天，比特币的出售价格飙升至逾 29,000 美元（去年的最高点）。

第四次减半 (2024) – 下一次比特币减半 预计将在 2024 年，开采区块达到 840,000 个之后发生。 届时，针对每个区块矿工将获得 3.125 BTC 的奖励。

此过程将会持续进行，直到 2100 万枚 BTC 全部开采完毕，一些加密货币爱好者表示，这个过程将持续到 2140 年。 但谁知道呢？

为什么会出现比特币减半？

在了解比特币减半如何运作之后，您可能会想：“对于在比特币的数字洞穴里努力工作的矿工而言，这似乎有些不公平吧？” 如果您是比特币的狂热爱好者和用户，您可能已经知道，比特币的神秘匿名开发者中本聪在创建比特币时，为其设定了 2100 万枚的供应上限。

在撰写本文时，BTC 总供应量的 88.83％ 已经生产完毕。 也就是说，仅剩下 230 万枚 BTC 可供开采。 然而，已经开采的 1,860 万 BTC 并不一定都在当今的市场上流通。 事实上，《纽约时报》的一篇报道提到，约 20% 或价值数十亿美元的比特币存放在已经丢失或无法打开的钱包中。

当 2100 万比特币全部开采后，矿工将无法再收到区块奖励， 只能从其确认的每笔交易中赚取费用。 尽管随着比特币减半，矿工的奖励也随之降低，但与此同时，由于有限的供应，比特币也变得更加稀缺，比特币的单价也随着时间的推移持续飙升。 比特币价格的飙升也激励着矿工继续挖矿。

比特币减半的影响是什么？

比特币减半有很多种影响，从比特币的市价到矿工的奖励，再到交易者对市场走势的印象。 以下是一些显著的积极影响与消极影响。

⚒️ 对于矿工

比特币采矿被认为是获取一手比特币的最有效途径之一。 但从另一个角度来看，采矿业务可能需要非常高昂的运营成本，具体取决于单独采矿或是加入矿池。 无论哪种方式，您都需要高性能的采矿设备和专业软件，经过繁琐而昂贵的过程来获取比特币。

对于部分矿工而言，采矿奖励骤降可能会导致利润降低。 由于他们为功能强大的采矿机投入了大量资金，因此降低后的区块奖励可能无法支付其采矿运营费用。 但一定要注意，由于比特币的高波动性，并非每位矿工都面临相同的状况。

📊 对于交易者

尽快有些矿工可能并不喜欢比特币减半，但比特币爱好者、交易者和投资者却都翘首期盼着减半的到来。 为什么呢？ 这是因为，在加密货币领域的这一时期，矿工生成的货币数量减少了。 也就是说，如果市场需求增加，而获得的比特币数量有限，这就为比特币价格的飙升铺平了道路。 比特币的更高需求和有限供应可以为交易者带来更多的市场机会，以更高的价格出售。

尽管从首次到最近一次比特币减半，我们都见证了这种价格趋势，但请务必谨记，这种高波动性资产可能会快速升值或贬值，具体要取决于市场走势。

📈 对于比特币的价格

我们之前提到，比特币减半可能会推高其市场价格。 然而，这种情况并不一定总会发生，我们也无法完全确定其价格会有多高。 高价可能会出现在减半后几天、几个月或几年，期间也可能会出现价格下降。

此外，在减半之后，会不会有更多圈外人开始对加密货币感兴趣？ 还会有另一轮牛市吗？ 市场上会出现新交易者吗？ 这些只是人们会想到的一部分问题，但话说回来，我们也只能静观比特币的价格发展趋势。

您可以从比特币减半中赚取额外的现金吗？

比特币因其价格的巨幅波动而著称。 因此无论是否减半，要从中赚钱都是有可能的。 如果您对加密货币交易感兴趣，可以试着关注一周或一个月的比特币价格变动，决定何时为购买或出售的最佳时间。

只需始终记得，在从事任何交易活动之前，您需要一个可靠的加密货币钱包和平台。 如果您想尝试比特币交易，可以在 Paxful 创建一个账号并开始交易。 您还将获得一个免费的比特币钱包，用来随时随地管理、跟踪自己的资金，很简单，对吗？

比特币减半到底是好是坏？

从前面讨论的内容中我们了解到，比特币减半对其市场价格、矿工、交易者和投资者的影响各不相同，积极影响和消极影响都存在。 比特币的价格与其他资产和贵重商品一样，由供需决定。 但是，对于约每四年奖励减半一次的矿工而言，采矿可能不如减半前（每区块的奖励为 50 BTC）那样有吸引力。

但是，比特币问世十余年后，其日益普及和全球范围内的应用无疑进一步推高了它的价格。 那么减半到底是好是坏呢？ 我们将答案交到您的手中。

*本文内容仅供参考。 本文观点不作为金融、投资或任何其他建议，也不代表Paxful的意见。