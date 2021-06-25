近几个月来，加密货币的费用始终是人们的热议话题。 为了帮助用户降低发送费用，Paxful 平台增加了 Tron USDT (TRC-20) 选项。

现在，如果您想从 Paxful 钱包向外部钱包提取 USDT，可以选择 Tron USDT (TRC-20) 和 Ethereum USDT (ERC-20) 两种方式。

由于 Tron USDT 和 Ethereum USDT 使用不同的区块链，因此其费用也有所不同。 Tron USDT 交易的费用通常要低得多，令 USDT 的发送成本更加低廉。 我们建议所有用户核实您的外部钱包是否支持 Tron USDT (TRC-20)，并在支持的情况下使用*。

下次如果您希望从 Paxful 钱包发送 USDT，可以在 Ethereum USDT 和 Tron USDT 中做出选择。 和往常一样，您在发出之前可以看到交易相关的费用。

*实用提示：Ethereum USDT 地址以 “0x” 开头，而 Tron USDT 地址则以 “T” 开头。 在点击发送之前，请务必检查您发送 USDT 的地址。

请注意：我们支持以 Tron 为基础的 USDT，不支持 Tron (TRX)。