经过一年的等待，我们终于迎来了东京奥林匹克运动会！ 对于热爱体育运动的加密货币爱好者来说，用比特币 (BTC) 赠礼来庆祝这场期待已久的活动最好不过了。

欢迎参加 Paxful 的 #Olympics2021 赠礼活动，活动时间为 2021 年 7 月 23 日凌晨 12:00（美国东部标准时间）至 2021 年 8 月 4 日晚上 11:59（美国东部标准时间），您将有机会获得价值 50 美元的比特币。 参与方式非常简单。 请在我们的社交媒体上：

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我们将于 2021 年 8 月 9 日公布三位幸运获奖者，并通过 Facebook、Twitter 或 Instagram 上的与他们联络，告知如何领取奖品。

让我们共同庆贺吧！

*派发的 BTC 数量按派发时适用的汇率计算，由 Paxful 自行决定。

*Paxful的员工、高级管理人员和董事，及其各自的母公司、子公司、部门、附属公司、供应商，印刷商、发行商和广告、促销机构（及其各自的IRS受赡养人、直系亲属[父母、子女、兄弟姐妹和配偶]）以及居住于同一个家庭（无论是否有亲缘）的个人无资格参加或获胜。