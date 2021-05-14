除了比特币之外，以太币 (ETH) 是市场价值增长最快的数字资产之一，越来越多的人们渴望了解它的功能。 然而，除了在线交易之外，您也可以通过以太坊采矿，从这种数字货币中赚取收入。 在深入了解之前，我们先来回顾一下什么是以太坊。
以太坊是一种“技术”概念
简而言之，以太坊是全球多个加密货币、数字应用程序和支付服务背后的一种强大技术。 以太坊通过其去中心化网络，为任何地方的任何人提供各种机会，只要他们连接至互联网即可。
其强大的网络拥有自己的数字货币，称为以太币 (ETH)，而获取这些货币的过程正是我们要重点介绍的。 如果您还没有进行过技术方面的研究，可以阅读这篇什么是以太坊的文章，帮助您入门。
进行以太坊采矿之前
采矿需要进行大量的谨慎规划。 在介绍如何运行以太坊采矿业务之前，让我们先来讲解您需要了解和注意的事项。
🖥️ 设备成本
加密货币采矿需要解决复杂的数学问题，这个过程需要专门的设备。 打造矿机需要使用高负载计算机，并配备专为加密货币采矿设计的软件和硬件。 这些设备价格不菲，具体价格取决于其可以执行的功能。 稍后我们会帮助您了解这些设备的成本。
⚡ 能耗
全天候破解极复杂代码的加密货币矿机会消耗大量电力。 这种高耗能矿机每年可耗电逾100太瓦时 (TWh)——此数字远远高于某些国家的年耗电量。
❄️ 气候情况
矿机几乎从不间断地进行非常复杂的数字操作，正如其他设备一样，很容易出现过热问题。 气候较为凉爽的国家有助于矿机降温，减少电力消耗成本，避免其他可能出现的过热问题。
📍 采矿场位置
采矿场需要很大空间，可容纳数台高功率计算机。 风扇和矿机的冷却也会产生过多噪音，因此在住宅区建矿场并不理想。 寻找其他加密货币采矿的场所可令您避免噪音投诉的烦恼，防止因此带来的运行关闭。
⚖️ 加密货币的合法性
尽管加密货币的应用处于上升趋势，但某些机构、国家/地区和司法管辖区仍对此类资产及其功能持怀疑态度。 因此在您开始从事任何与加密货币相关的活动之前，请务必了解所在国家/地区的立场。
入手
现在，让我们为您讲解实际的操作步骤，以及您在以太坊采矿操作中需要的一系列工具。
第一步：获取一个加密货币钱包
您将在这个钱包中存储、管理并追踪自己的 ETH 资金。 加密货币钱包是一种特殊的存储方式，您还可以用它来发送和接收数字货币。 由于涉及到您的资金，因此请务必获取安全可靠的钱包。 市面上有各种不同的加密货币钱包，请根据自己的采矿和存储需求寻找最合适的。 最为安全的选项包括 Ledger Nano S 和 Trezor One。
第二步：挑选采矿硬件
以太坊采矿硬件通常称为以太坊矿机。 这些强大的机器专门为 ETH 采矿设计，但有些技术发烧友将其用于游戏和其他台式电脑活动。 选择合适的采矿硬件可以降低生产费用，从而为您带来更多收益。
ETH 矿机由电源、冷却系统、主板和显卡组成，通常由铝制外壳存放。 矿机分为两种类型：
- CPU 矿机 – 中央处理器 (CPU) 矿机曾经是最受新手欢迎的 ETH 采矿硬件。 为什么呢？ 它成本较低，易于使用。 但与此同时，它的采矿效果也不是最佳的。 其过程可能需要数月甚至数年方可完成，因此 CPU 矿机并非当今加密货币矿机的首选。
- GPU 矿机：图形处理器 (GPU) 矿机比 CPU 采矿硬件功能强大，因此更加昂贵。 有多昂贵？ 大多数 GPU 采矿硬件的零售价在600美元到4000美元之间。
以下是采矿硬件列表（排名不分先后）：
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- AMD 5700 XT
- AMD RX Vega 64
- AMD RX 580 (8GB)
- Nvidia RTX 3090
- Nvidia RTX 3080
- Nvidia GTX 1060
- Nvidia GTX 1080 Ti
有些矿工使用另一种强大的硬件类型：以太坊 ASIC（特殊应用集成电路）矿机。 ASIC 矿机也非常昂贵，但更受欢迎，适合比特币采矿操作。 如果您要定制或升级硬件，也可以寻找其他主板。 这些设备具有不同的特性和功能级别，因此最好加以研究对比，了解哪种设备最适合您的采矿业务需求。
此外，由于矿机会在使用中变得很热，因此我们建议使用优质的冷却系统。 如果您想为矿机增加额外的通风，可以在网络市场平台或您喜欢的技术商店中寻找冷却设备。
第三步：挑选采矿软件
购买硬件后，下一步就是寻找信誉良好的采矿软件。 决定在 ETH 的数字洞穴中使用哪种虚拟采矿工具，这一点和选择采矿硬件同样至关重要。 采矿软件是一种程序，允许您使用 GPU 为资源进行以太坊采矿，解决复杂的数学问题。
以下是市场上最受欢迎的采矿软件清单，供您参考：
- WinETH：如果您需要一个简单易用、可以自动更新的软件，那么 WinETH 是最佳选择之一。 您可以在带有 Nvidia 或 AMD 显卡的 Windows 设备上使用。 此软件还具备“后台采矿模式”，您可以选择仅在计算机空闲时进行 ETH 采矿。
- Claymore：可在 Windows 和 Linux 设备上使用，Claymore 以太坊矿机为您提供双重采矿选项，您可以同时开采以太币和另一种类型的加密货币。
- ETHmine：这是另一种与 Windows 操作系统兼容的软件。 此软件配有联盟计划，提供不同的奖金率和功能，例如“每分钟收益”和“每天收益”。
- MinerGate：此采矿软件由加密货币爱好者于 2014 年打造设计，非常受 Mac 用户欢迎。 它还提供全天候客户支持服务，并支持10种数字货币，包括 ETH、Ethereum Classic (ETC)、Monero (XMR)、Monero-Classic (XMC)、比特币黄金 (BTG)、莱特币 (LTC)、Zcash (ZEC)、Bytecoin (BCN)、AEON 和 Grin，对于希望开采多种加密货币的矿工来说是完美选择。
- CGMiner：该软件使用 C++ 编程语言打造，被誉为最方便、最易于使用的程序之一。 CGMiner 允许您使用不同的矿池和多个设备，受到众多加密货币采矿新手的青睐。
第四步：选择采矿策略
准备好采矿硬件和软件后，现在就该决定如何运行以太坊采矿业务了。 您想独自采矿还是与其他加密货币爱好者合作？ 此外，哪种方式利润更为丰厚：单机采矿还是矿池？
⛏️ 单机采矿
有很多乐趣可以独自享受， 但加密货币采矿却不是如此。 独自经营矿场听起来收益颇为丰厚，因为您无需与别人分享奖励，这一点的确如此。 但与此同时，成本也可能非常高昂，因此并不现实。
想象一下，您独自一人与100人组成的团队竞争，要在5分钟内完成1000块拼图。 听上去很疯狂，对不对？ 事实也的确如此。 如果没有得到足够的帮助，您很快就会失去渺茫的机会，无法成为第一个解决难题的人。
而单机采矿就是这样。 单机采矿时，您将与加密货币行业中成千上万的以太坊矿工竞争，这里指的是在大型采矿设施中运营的集团和公司。 解决复杂的数学难题需要许多采矿资源提供大量的计算能力——要在采矿设备中运行100多张显卡，才能实现这一目标。
除了建立单机采矿业务的昂贵成本外，您还要关注将来的维护费用，这对个人来说将是沉重的负担。
⚒️ 矿池
当您加入矿池时，您将与其他 ETH 矿工共同合作，并分享奖励。 由于很多人共同努力寻找区块或解决极为复杂的数学问题，因此获得奖励的机会也增加了。
这是加密货币采矿最快、最简单的入手方式。 但在加入矿池之前，您需要考虑以下因素：
- 矿池规模：有些矿池只有几个成员，而有些则成员很多。 对于新手而言，您可以加入规模较大的加密货币矿池。 虽然这样可能不会立即收获大额奖励，但肯定会在一天或一周内得到报酬。
- 矿池费：运营矿池成本高昂，因此每个矿池都会向矿工收取费用。 此费用基于百分比，会自动从您的奖励中扣除——无需手动计算和支付。 可靠的矿池费用通常在1％到3％之间，具体取决于您所开采的加密货币。
- 支付门槛：您至少要开采此数额方可获得奖励。 如果您希望获得支付的频率较高，应该选择支付门槛较低的矿池。
如果您有意加入矿池，请查看这份活跃的以太坊矿池列表，选择最适合您和您设备的矿池。
您也可以在网上找到更多矿池，不要被以上列表限制哦！
开始采矿
如果您想建立以太坊采矿业务，这些只是您需要考虑的一些基本事项。 请注意，您获得的奖励取决于您使用的采矿操作类型。 您可以使用以太坊采矿计算器来计算自己的收入。 此计算器会要求您提供一些技术信息，因此您需要探索并深入挖掘采矿的复杂细节，乍一看可能令人生畏，但您一定会迅速掌握的。
另外还请记得，采矿并不是获得 ETH、通过 ETH 赚钱的唯一途径。 如果您仍在等待入手 ETH 采矿的“最佳时机”，可以在 Paxful 等市场平台尝试一下加密货币交易。 只需创建账号，从全球数百万加密货币交易者中挑选最佳的以太币交易，即可使用您喜欢的支付方式开始买卖。
请探索这些选项，了解如何充分利用以太坊的巨大机遇。 祝您好运！