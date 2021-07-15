App 下载量高达两百万

五月，Paxful 移动 App下载量已达到两百万。 我们正在不懈努力，争取尽快推出更多产品更新，敬请关注！

在 Paxful 上发送 Tron USDT (TRC-20)

Tron USDT 网络费用为 $0，让 USDT 提款更加经济。

下一次，当您从 Paxful 钱包发送 USDT 时，可以在 Ethereum USDT 和 Tron USDT 中做出选择。 请查看这篇博客了解全面信息。



公司账号申请新流程

现在，拥有公司的 Paxful 用户可以直接通过 Paxful 注册页面申请公司账号了。

Paxful Trading 机器人

现在，Paxful Trading 机器人让您可以通过 Telegram 直接在 Paxful 买卖加密货币，就像在 Paxful 网站或移动 App 上一样。

如果您已有 Telegram App，只需使用此链接即可开始交易。 如果您还没有 Telegram，只需下载 App 并创建账号即可开始。

作为卖家取消交易

现在，如果买家无回应，只要买家尚未查看或进入交易，卖家即可取消交易。 此功能仅在买家为出价所有者时适用。



PayPal 出价的安全保证金

账号未满 3 个月的所有用户都必须存入安全保证金，才能在市场的购买部分激活其 PayPal 出价。



TrustPilot 评价

现在，用户在 Paxful 上完成交易后将看到提示，请求其在 TrustPilot 上留下对交易体验的评价。 用户的反馈会帮助我们持续改进，因此请别忘记在您下次交易后留下评价哦。

Paxful 首页设计更新

现在，经常买卖加密货币的交易者可以轻松切换买卖出价，只需使用新的下拉菜单即可一键完成。

移动搜索改善

有了 Paxful 移动 App 的全新本地市场功能，用户可以更加快捷地搜索出价了。 此外，我们还改善了交易页面设计，让用户可以轻松浏览并跟踪自己的活跃交易和历史交易。

自动添加资深交易员和王牌交易员勋章

我们打造了一个全新工具，可以为符合 Paxful 交易员计划资格的用户自动添加勋章。 自此功能推出以来，已经有 1,096 位用户收到了资深交易员勋章，312 位用户收到了王牌交易员勋章。



现在，我们共有 2,500 多位资深交易员，570 多位王牌交易员！

您可以在这里进一步了解 Paxful 交易员计划。

Paxful 奖励计划

我们为交易员计划和伙伴召集令增加了全新权益和奖励，为您带来更好的体验。 此外，我们还添加了进度条，让您可以轻松看到自己需要满足哪些要求方可升级。

这个夏天我们将推出更多精彩的产品更新，敬请期待吧！