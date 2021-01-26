我们很高兴地宣布与PrimeXBT展开合作，PrimeXBT是一家基于比特币的差额交易平台，该平台囊括加密货币，外汇和其他多种商品货币资产。 此次合作让PrimeXBT用户通过Paxful上的350多种支付方式，直接用本地货币为其账号注资，同时，他们还可以使用多功能交易平台，畅享全新收益机会。

为庆祝合作的达成，Paxful和PrimeXBT将在合作首月期间推出精彩的促销活动，具体时间为1月27日至2月27日：

您在Prime XBT上的所有存款均可获得50％的奖励*。 通过 此链接 开设账号，使用“PAXFUL”作为促销代码，立即开始交易吧*！

活动将随机选出40名幸运获胜者（每周10名），其PrimeXBT账号将获得200美元资金 。 您只需关注 PrimeXBT Paxful 的Twitter帐户，告诉我们您用什么来购买加密货币，使用#PrimexbtPaxful为标签发帖，并标记一位朋友即可！ 获奖者将每周公布一次。

而Paxfu将向10位随机抽选的用户赠送总计1,500美元等值的比特币 。 使用PrimeXBT的 推介链接 创建一个Paxful账号，通过账号验证，并在合作首月内完成至少10美元等值交易即可**。

能与PrimeXBT这样的比特币差额交易巨头展开合作，我们深感自豪和激动，希望此次合作能为您带来全新的交易机会。

赠礼条款和条件

* 50％存款奖金

促销仅对通过 推荐链接 在Prime XBT上开设账号、并使用“Paxful”促销代码的Paxful用户有效。

奖金针对2022年1月27日下午11:59（美国东部时间）前存入PrimeXBT交易账户的所有存款提供；

此次存款奖金促销活动的最低存款金额为0.0001 BTC。 如果存入交易账号的存款少于最低存款额，则促销代码无效，且首次存款或任何后续存款均不会获得奖金；

账号上的奖金总额不可超过 1 BTC；

获得的奖金金额在您的交易账号中显示为“奖励(Reward)”；

奖金不可从交易账号中提取；

奖金将添加到您的账户净值中，因此可以用作未平仓头寸的额外抵押；

如果您将自有资金从交易账户提取到钱包中，所提供的全部奖金将自动删除。 只有当拥有足够差额，且您愿意在不获得奖金的情况下继续交易时，才可从您的交易账号中提取资金;

交易费用、隔夜融资费用和已结算的损益不影响奖金金额，将从交易账号余额中扣除或入账

启动奖金后，余额可能会因交易损失或费用产生而变为负数。 您可以继续使用负余额进行交易，只要不超过奖金金额且交易账号净值仍为正数即可；

如果由于交易损失和/或费用与佣金支付而导致负余额超过奖金，则奖金被视为已用完。 奖金将从账号中删除，账号余额将清零；

奖金将在其到期日从交易账号中删除。 如果删除奖金后，客户的交易账号余额为负数，则余额也将清零；

从交易账号中删除奖金将减少账号的净值，在有未平仓头寸的情况下可能导致差额不足和清算。 每位交易者都有责任维持足够的差额水平，以避免头寸清算。

** PAXFUL 1,500美元赠礼