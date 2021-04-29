Paxful为高级交易者提供高级待遇，因此，我们更新了Power Trader勋章政策，降低了相关要求，同时带来更多权益！

有了这枚全新勋章，您可以享受以下权益：



⭐ 在Paxful上彰显您的信誉

您的个人资料将显示全新勋章，让其他用户知道您是市场上的优秀交易者。

⭐ 率先尝试我们的精彩新功能

在众多用户中率先使用Paxful的全新产品，让我们知道您的看法。

⭐ 将您的出价列入市场精选

将您的出价显示于列表顶端，让潜在交易者可以首先看到。

⭐ 优先享受客户支持团队的帮助

需要解决问题？ 我们的团队将立即着手处理，尽快为您解决问题。

⭐ 在您的地区推广自己的出售出价

针对您的社群创建精彩的出售出价，有机会列入当地的精选出价，成为您所在区域的头号交易者。

⭐ 保留Power Trader的所有精彩权益

已经是Paxful的Power Trader了？ 别担心，您将保留所有最佳权益：立即争议、礼品卡出价无需保证金，以及更高的差额限额。 您的勋章也将被自动更新。

期待在您的个人资料上看到全新的闪耀勋章吗？ 请注意以下几点要求：

✅ 通过账号验证（身份验证+地址验证）

✅ 最近90天内至少完成250笔成功交易

✅ 良好的行为分数*

✅ 遵守我们的服务条款

准备好成为Power Trader了吗？ 您所需要的就是 进行交易。 您在平台上进行的交易越多，获得的权益就越好。 请在Paxful上继续保持交易，同时敬请关注最新消息：我们将推出全新的奖励计划，为您带来更加精彩的专属更新。

*良好的行为分数基于Paxful对用户在市场上行为的内部评估指标