比特币的价值由供需决定。 如果需求量增加，则价格上涨；如果需求量减少，则价格下跌。 但由于比特币仍处于发展初期，变幻莫测，因此其趋势预测通常颇为困难，无法准确判断价格会上涨还是下跌。 然而，有些工具可以为我们提供恰当的价格趋势参考指标，帮助我们进行投资决策。
银行转帐在Paxful非常受欢迎，是平台第二大支付方式，与银行转账相关的交易量已在今年10月底达到2100万美元。 与其他比特币交易平台相比，Paxful为用户提供机会，只需低廉费用即可进行银行转账交易。诸多支付方式速度与便利程度各有不同，但都旨在为您提供便捷的比特币购买方式！
“了解您的客户（KYC）”的概念似乎和常规的身份验证（ID verification）没什么不同。实际上，KYC的意义远不止于此。Paxful合规与反欺诈团队会仔细检查平台的所有操作，以确保Paxful在安全方面始终处于行业最领先的地位。如果加密货币领域是一个国际象棋棋盘，那么合规就是这场棋局中的王后。本篇文章，我们特意邀请到Paxful首席合规官Lana Schwartzman，为大家揭开这个领域的神秘面纱，也谈谈为什么Paxful的KYC服务安全合理，真正符合用户的需求。
加密货币变幻不断，为整个世界带来彻底性改变。诸多支付方式为大众带来便利的同时，也存在一些风险。本篇博客就想谈谈用户在使用礼品卡交易时遇到的困难；也借此提醒各位如何避免被不法分子诈骗，共同维护平台的安全。
欢迎进入加密货币的世界。但是只要有互联网的地方，就有人可能会购买被盗取的电子邮件和密码数据库。 这些人也许不是跟踪狂，也不是黑客，可能只是想盗取您比特币的脚本小白。如何保护您的账户安全，请看本篇博客！
我们怀着激动的心情，向大家宣布——全新的Paxful 2.0已经正式上线啦！衷心感谢一直以来支持我们的忠实用户，也欢迎所有新用户加入这个大家庭。Paxful致力于提高信息传达的效率，产品使用的便利性，以及交易中的安全放心。快来了解Paxful 2.0到底有哪些更新吧！
Paxful致力于不断优化产品，以确保为用户带来更好的体验。最近，我们的产品和开发团队也在不懈地努力。为了使沟通更顺畅，现在可以在比特币转账时添加备注；为了解决困扰礼品卡商家已久的“水印问题”，现在通过验证的用户可以获得去水印图片……更多产品更新细节，请查看本篇博客！
夏日渐渐走远，Paxful的产品却热度不减。加密货币与数字支付的世界日新月异，近期Paxful也有诸多更新和新功能，诸如推出移动端的应用程序“Paxful钱包”，优化平台API展示交易对象的服务器，在联盟计划中添加更多高级功能等等，快来一起探索吧！
因为自成立以来，Paxful的使命就是让通过让更多人实现财务自由，获得更多可能性。今年，我们决定推出优化版的Paxful联盟计划。新的分级制度旨在让人们能够更轻松便捷赚取被动收入：每当您的直接推荐人在Paxful平台上完成一笔交易，您就可以获得该笔交易托管费的50%作为佣金；每当您的间接推荐人在Paxful平台上完成一笔交易，您可以获得托管费的10%。