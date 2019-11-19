加密货币变幻不断，为整个世界带来彻底性改变。 之前无法使用金融服务的人们现已加入这一全新系统，开始享受金融服务。 我们的使命是为无银行用户、银行服务不发达的地区和用户提供金融服务，但达成这一使命并非易事。

比如，礼品卡这种支付方式就可能存在风险。

我们知道，平台上有使用礼品卡进行交易的用户。 近来，越来越多的用户在使用这种支付方式时遇到困难。 为什么呢？ 目前，我们是唯一一家依旧支持礼品卡支付的点对点比特币交易平台， 由于礼品卡处理起来比较麻烦，且几乎不可能提供准确的帐户余额，因此所有其他平台均已停止接受这种支付方式。 在Paxful，我们不懈努力，坚持为无银行用户提供礼品卡服务。 我们知道，很多非洲的无银行用户正是通过这种方式来获取比特币，而最初，我们创建公司正是为了服务这一人群，如今，我们依然不离不弃。

然而，总有不法分子企图利用诚实用户，这与我们的心愿背道而驰。 为避免诈骗，维护平台的安全标准，我们在处理礼品卡时严格坚守准则。 请您务必遵守这些规则，这不仅是为了保护您的自身安全，一旦出现争议时，也会帮助您取得优势。

敬请牢记以下几点：

请保留购买证据， 这点适用于实物卡和电子编码。



为什么？购买证据用来证明您是礼品卡的持有人。 如果您不是持有人，我们就无法知晓礼品卡在交入您手中之前经过几手交易，也无法知晓整体流程的合法性。 如果您是礼品卡的持有人，在交易对方出现可疑行为时，您就会占据优势。 在出现争议时，我们会要求您提供以下文件：

一张礼品卡原件的照片，并将这笔Paxful交易的在线聊天记录清晰展示于背景中

支付发票原件的完整照片（请勿裁剪发票中的任何部分）

对于电子编码，请准备支付发票原件以及您银行对账单的视频录像，作为购买的证明。

与第三方客户支持之间的沟通证明

不允许礼品卡中介活动。 中介活动是指从交易中购买礼品卡，然后在Paxful上再次出售该礼品卡的行为。 如果我们发现您从事中介活动，您的帐户将被限制。

为什么？如果您不是礼品卡的原始持有人，证明争议礼品卡的有效性就变得非常困难。 如果您在从事礼品卡中介行为，我们就无法知晓在礼品卡交入消费者手中之前，您在中介业务线中处于什么位置。 此外，您也很难知晓礼品卡是否已经被他人兑换。

除此之外，经常会有人倒卖无法在本国/地区无法兑换的礼品卡， 这样一来，我们就更加难以猜测卡片究竟由谁兑换。 为规避这种现象，我们做出了一次尝试，期待可以一次性解决这一问题：对使用在本国/地区无法兑换的礼品卡进行交易的用户进行限制。 然而，人们开始使用VPN，因此限制帐户已无法解决这一问题。

3. 礼品卡争议可能需要三周方可解决。

为什么？由于出现大量不良交易（采用使用过的礼品卡编码），导致礼品卡争议的处理有所延迟。 我们拥有50余人的支持团队，为所有用户维持安全的交易体验。 敬请务必提供证据、遵循调解人的说明、在交易在线聊天中及时响应，以便争议及时解决。

比特币卖家会占据很大优势。

为什么？对于 iTunes 或 Google Play 等电子编码而言，证明礼品卡的有效性非常困难，在兑换之前无法核实卡中的余额。 任何交易的完整性均应通过资产所有权进行验证， 而可以提供给比特币卖家的证据，例如截图等，很容易被礼品卡的持有人篡改。

礼品卡公司拒绝向我们透露任何信息， 这使情况变得非常困难，我们甚至尝试过在非洲限制礼品卡支付。 但这种尝试的效果不尽如人意，欺诈率反而增加三倍，诚实的用户被限制，而骗子只需使用VPN即可越过封锁。 其他点对点比特币服务平台则彻底限制了礼品卡交易，这是阻止礼品卡诈骗者大量涌入的唯一途径。 然而，礼品卡是无银行用户加入比特币经济的方式之一，我们不愿放弃这一支付选项，因为我们的使命始终如一：为无银行用户、银行服务不发达的地区和用户提供服务。