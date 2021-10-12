等等…什么东西卖了多少钱？

您还记得吗？曾经一度，购买加密货币堪称网上最奇怪的潮流趋势。 这种潮流如今已成为过去。 当下，最为流行的奇怪行为是购买 NFT，即非同质化代币。

到底有多奇怪呢？ Twitter 的联合创始人兼首席执行官 Jack Dorsey 以 290 万美元的价格出售了他的第一条推文。 布鲁克林的一位电影制作人 Alexander M. Ramirez-Mallis 以约 420 美元的价格售出自己录制的长达 52 分钟的屁。 当然，价格不如 Jack Dorsey 的推文那么高，但有人花钱来买本身就已经非常荒谬了。

那么，什么是非同质化代币，为什么人们会荒唐斥资来购买它们呢？

NFT 的奇妙世界

要定义什么是非同质化代币，最简单的方法是先确定同质化的意思。 基本来说，同质化是资产的一种特征，令资产可以相互交换：我的 100 美元钞票与你的 100 美元钞票价值相同。 即使我们出于各种原因交易钞票，我们最终仍拥有相同数量的资金。 加密货币也是如此：我的 1 BTC 与你的 1 BTC 价值相同。 也就是说，法币和加密货币都是同质化的，1 BTC 永远等于 1 BTC，1 ETH 永远等于 1 ETH，诸如此类。 这就是可交易代币的精彩之处。

而 NFT 则令每个代币都独一无二，无法替代，因此改变了整个格局。 NFT 是区块链上的一对一加密资产，具有特殊的识别码和元数据，可以将它们彼此区分开来。 也就是说，我的非同质化代币和你的尽管看起来非常相似，但他们的价值可能永远不会相同。 NFT 是资产的数字表示，在某种程度上，就像数字护照一样，每个代币都包含一个不可转移的唯一代码，可与其他代码区分开来。 非同质化代币也是可扩展的。 也就是说，在某些情况下，您可以将两个 NFT 组合起来，“培育”第三个独特的非同质化代币。

就像比特币一样，非同质化代币中也包含所有权详细信息。 这使得代币持有者之间的识别和转移变得更加容易。 相对 NBA 或 Pokemon 交易卡等实物收藏品，NFT 的元数据和数字属性是人们对它颇为青睐的原因。 实物收藏品会出现很多假货，细节的精准度各有不同。 而数字收藏品则不同，人们可以使用其数据追踪到原始发行者，因此假货就无处遁形了。

此类代币是根据 ERC-721 标准开发的，该标准定义了游戏代币交易和分发所需的最小接口——所有权详细信息、安全性和元数据。 ERC-1155 标准进一步降低了 NFT 的交易和存储成本，将多种类型的非同质化代币批处理到一个合约中。

非同质化代币的关键特征

除了在本质上独一无二之外，还有一些特性令 NFT 与众不同：

不可破坏 – 所有数据都通过智能合约存储在区块链上，这意味着每个代币都不能移除、复制或销毁。

不可分割 – 比特币可以进行分割，并持有其中的一部分，而 NFT 则无法分割成更小的面额。 它们作为整体存在并进行交易。

不可互操作 – 非同质化代币完全存在于其创建的领域中。 例如，Blockchain Heroes 和 Gods Unchained 是数字交易卡牌游戏，您可以从数字包中获得 NFT 。 因为它们是不可互操作的，因此为 Blockchain Heroes 制作的卡片不能在 Gods Unchained 上玩。

不可改变的所有权 – 一旦您购买了某代币，那么实际所有者就是您本人，而不是制造该代币的个人或公司。 从 iTunes 商店购买音乐时，您实际上并没有购买这首歌，只是购买了收听的许可。 而 非同质化代币 则100%属于您本人，您可以交易或收藏。

可验证 – 像数字艺术品这样的代币可以追溯到原始创作者，也就是说，可以在没有第三方的情况下对作品进行验证。

过去和现在的 NFT 市场

在现如今的复兴之前，最著名的非同质化代币案例就是 Cryptokitties，这款游戏供您收藏和养育数字“小猫”。 每只小猫都是独一无二的，并且拥有自己的以太币价格。 他们可以繁殖并产生新的后代，后代的属性和价值与父母有所不同。 该游戏于 2017 年 11 月推出时规模很小，但很快赢得了粉丝群的青睐，他们花费约 2000 万美元购买、喂养或培育小猫。

目前，非同质化代币的市场以收藏品为中心：表情包、数字艺术作品、体育卡和稀有物品。 其中一个最好的案例就是 NBA Top Shot，您可以在该网站购买 NBA 比赛“时刻”。 排队购买数字包，打开，然后收藏或出售您获得的时刻。 实际上，某些时刻以高达数百万美元的价格售出。

尽管 NFT 的这些用途听起来微不足道，但随后的作用可能会引发重大的商业影响。

益处

尽管资产的数字表示和唯一标识的理念并不等同于 NFT，但与区块链技术和智能合约的加入结合在一起，就形成一股强大的变革力量。

非同质化代币最明显的益处之一是市场效率。 通过将实物资产转换为数字资产，流程得以简化并消除了中介。 例如，艺术家不再需要聘请经纪来销售自己的作品——他们可以通过区块链直接与受众联系。 大批量生产的产品也同样适用。 我们以一只水杯的 NFT 为例。 该实物的数字表示允许供应链上的不同参与者与其互动，并在整个过程中跟踪其来源、生产和销售。

这种代币的另一个益处是身份识别管理。 去机场的时候，护照要出示多少次？ 假设我们为个人护照创建一枚代币，每枚都具有各自的身份识别特征， 这样，出入境流程就得以简化。

非同质化代币还允许分割房地产等资产，从而实现投资民主化的潜力。 相对实体资产，将数字房地产资产分配给多个所有者要容易得多。 这种益处也可以扩展到房地产领域之外。 例如，画作也可以由多人拥有，对吧？ 将画作分割成 NFT，在您和共同所有人之间进行分配。

现在，让我们谈谈最令人激动的益处：创造新的市场和投资形式。 我们看到很多人正在进行各种投资——卡片、表情包、数字艺术作品等等。 投资者不再局限于股票和加密货币领域。 由于“投资者”一词的定义变得越来越宽泛，因此非传统意义的投资者无处不在，这是一件很美好的事情。

要真正实施 NFT 的潜在用途，显然需要适用法规的更改。 然而，以上事实表明，NFT 的概念颇具潜力。

价值来源

与任何市场上的大多数资产一样，供需是价格的关键驱动因素。 非同质化代币在本质上是稀缺的，而游戏玩家、收藏家和投资者的需求正是人们消费的原因。

非同质化代币也有可能为其所有者带来收益。 以 Decentraland 的游戏玩家为例，这是一个可供用户探索的虚拟土地平台。 一位用户决定购买 64 块土地，合并为一个庄园， 将其命名为“中本聪茶园的秘密”，由于位置理想、道路畅通，该地块以 80,000 美元的价格售出 – 很疯狂，对吧？

未来

非同质化代币是对相对简单的加密货币概念的升级。 我们现有的金融系统对不同的资产类型使用复杂的借贷和交易系统。 NFT 可以向这种基础设施的重塑迈进一大步。

如今，我们生活在收藏品的复兴时期，这种代币的真正力量开始显现， 而收藏家和游戏玩家的热情可能是此类代币价格飙升的原因。 尽管目前对某些人来说，这种现象似乎非常奇怪，但不可否认的是，需求是存在的，非同质化代币的美妙世界拥有广泛的成长空间。

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