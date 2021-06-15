隆重推出全新Paxful奖励计划！ 解锁全新平台权益，通过为平台邀请新用户赚取更多比特币，当您加入交易者和伙伴计划时，畅享丰厚奖励。
|Paxful奖励计划
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|伙伴
|交易精英
|大使
|交易专家
|合作人
💪 升级您的加密货币交易之旅
通过加入交易者计划，您可以在升级的同时享受精彩的平台权益。
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|交易精英
|交易专家
|获得新勋章，让其他交易者知道您是可信用户
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|优先享受客户支持
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|率先使用新功能
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|能够立即发起争议
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|您的出价有资格成为市场上的精选出价
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|出售出价推广
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|礼品卡出价无需保证金
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|较高的差额限额
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|拥有专属客户经理
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|定制化费用
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成为交易者计划的成员，您将可以享受精彩权益，并进一步提升您的交易体验。 最精彩的部分是？ 您只需进行交易即可。
🤝 成为伙伴，做得更多，赚得更多
伙伴计划让您扩大自己的加密货币网络，在为Paxful招纳用户的同时收益升级。 它包括三个级别：伙伴、大使和合作人。
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|伙伴
|大使
|合作人
|获得新勋章，让其他交易者知道您是可信用户
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|针对每位推荐人赚取5美元等值比特币
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|提升自己的联盟收入
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|优先享受客户支持
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|参加专属赠礼活动
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|您的出价有资格成为市场上的精选出价
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|获得Paxful品牌商品
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|率先使用新功能
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|拥有专属客户经理
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|每月赚取150美元等值比特币
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接受挑战
您是否已做好准备，迈向您交易生涯的新高度？ 申请成为伙伴，引领您自己的加密货币社群，释放内心的创业精神，同时增加更多现金收入。
想要在交易的同时解锁更多精彩奖励？ 请查看以下要求，立即加入Paxful交易者计划吧。
达到以下要求，即可获得交易精英勋章：
- Paxful账号通过身份和地址验证
- 最近90天内至少完成250笔成功交易
- 良好的行为分数*
- 账号不可处于被限制、冻结或封禁状态
达到以下要求，即可获得交易专家勋章：
- Paxful账号通过身份和地址验证
- 最近90天内至少完成1,000笔成功交易
- 良好的行为分数*
- 账号不可处于被限制、冻结或封禁状态
同时，我们也会自动招募信誉良好且符合所有要求的交易者。 请注意，要符合Paxful奖励计划的资格，请务必遵守Paxful的服务条款。
两个计划都想参加？ 快来探索Paxful奖励计划，立即启动并发展您的加密货币交易旅程吧。 祝您好运！
*Paxful的良好行为包括诚信交易、立即释放加密货币的次数、保持在Paxful上交易等等。 您可以参考我们的服务条款，了解Paxful市场接受哪些行为。