上周末，知名比特币公司LocalBitcoins宣布，将取消其网站上的所有现金出价。这个消息一公布，就震惊了全球的数字货币市场。在此，Paxful的团队向全球用户保证，在这里，现金仍然是非常重要的支付方式。

在发展中国家和新兴市场，现金仍然是最常用的货币形式。 Paxful的使命之一，就是支持那些市场的发展，同时确保平台继续保持“点对点交易”的初衷。即使是现在，全球仍然有数百万人很难换得其他货币，交易也严重依赖现金。Paxful非常重视金融的自由性，想要改变目前的现状，这也是为什么我们想让全球用户了解，为什么Paxful不会取消现金交易。

平台一直致力于帮助那些用现金购物、汇款、向亲友转账的人。随着数字货币受到更多监管，许多P2P平台可能会因为反洗钱、监管和安全问题禁止现金交易。为此，Paxful聘请了一流的法律和合规团队来确保平台合法合规，可以满足用户的各种需求。除此之外，团队还在该领域采取了各种缓性控制措施，以保护平台诸多用户，并确保系统尽力做到最安全。因此，无论外部环境如何，Paxful都将继续为世界各地银行服务不发达的地区和用户服务。

作为回馈，我们决定在六月，将所有选择面对面现金交易和现金邮寄进行交易的托管费减至0.5％。对于Paxful大家庭的每一员，我们都非常感谢您的坚持和信任。我们很开心截至目前，您在Paxful的旅程还算满意，希望未来我们也不会让您失望，Paxful将为点对点交易不懈努力。对于那些第一次使用Paxful的用户，无论您曾使用过LocalBitcoin，还是比特币交易的新手，我们非常欢迎您的加入。Paxful不会忘记比特币的本质，将和所有用户一同走向一个更包容更便利的金融世界。

前往Paxful的出价页面查看所有可用的现金出价。