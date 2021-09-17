您是否已做好准备，以闪电般的速度完成交易？

好消息：Paxful 平台携手 Lightning 网络。 Lightning 建立在比特币 (BTC) 区块链之上，允许您在几秒内以低廉的费用实现 BTC 转账。

该网络将与 Paxful 平台无缝衔接，同时将整合至 Paxful 钱包，让 Lightning 的使用体验与现有体验基本一致，但更加经济快捷，让您以更快速度进行交易，或为商品服务进行支付。

为详细探究这项合作，我们采访了 Paxful 首席执行官兼联合创始人 Ray Youssef 和 Lightning Labs 首席执行官兼联合创始人 Elizabeth Stark：

请向我们介绍一下 Lightning Labs，Lightning 网络的目标是什么，最显著的特点是什么。

Elizabeth: Lightning Labs 的目标是将比特币带给数十亿人。 我们正在构建技术，通过 Lightning 网络实现即时的高容量交易，从而令这一目标变得可能。 我们构建基础架构，开发人员打造终端用户应用程序，将其带给用户。

为什么在当下，将任何应用程序中的照片发送给世界各地的人们都非常容易，而发送资金或贵重物品却如此困难？ Lightning 让人们可以实现全球交易，并将其嵌入互联网，从而解决这一问题。 Lightning 是运行在比特币区块链之上的软件层，就好像比特币交易的去中心化 Visa 卡。

从本质来说，Lightning 支持两类应用：以前不可能实现的应用，例如互联网本地支付，以及之前接触不到的人群应用，例如我们今天在新兴市场看到的应用。

是什么促使您去挖掘 Lightning 的潜力？ Lightning 网络的哪些功能对于 Paxful 用户最有价值？

Ray: 可拓展性，可拓展性，可拓展性。 Lightning 网络是比特币小额支付最为经济的选择，它会将比特币作为交易手段，而不是一种投机资产，从而极大地拓展 Paxful 的工作。 Lightning 每秒能够处理 5 到 10 笔交易，同时有潜力在每秒内处理成千上万笔交易。 它满足了比特币交易的需求，同时还保持了较低的费用。 此外，Lightning 实现小额支付转账的能力将继续推动比特币被用作交易手段，从而可以大大提高比特币的应用。

为什么 Lightning 对新兴市场至关重要？ 对于更大范围的金融行业呢？

Ray：谈到新兴市场，在尼日利亚和肯尼亚等国家，我们看到人们将比特币用于汇款和支付等日常用途。 例如尼日利亚的一位 Paxful 伙伴 Joseph Ebuka 就用比特币来购买艺术品。 他的大部分收入都是以加密货币为形式的，因此对他而言，用比特币为商品和服务进行支付更方便。 然而，对 Ebuka 和很多其他人一样，比特币网络上的小额支付费用很高。 Lightning 则解决了这一问题。 在 Paxful，通过 Lightning 网络进行交易的费用成本很低，和其他方式相比几乎是免费的。 随着比特币现已成为日常交易的有力金融竞争者，这一点会在全球产生影响。

Elizabeth: 对于我们将比特币带给数十亿人群的目标而言，新兴市场至关重要。 它们是未来，在许多情况下，它们对技术的应用速度比发达国家更快。 例如，根据调查，32% 的尼日利亚人已经采用了比特币，该国 50% 的人口年龄在 18 岁或以下。 他们在比特币的未来方面处于世界领先地位。

金融服务的可获取性也是关键。 就在上周，萨尔瓦多推出了法定货币法，比特币已正式成为该国的一种货币形式。 在萨尔瓦多，只有 20-30% 的国民拥有银行账户，但更多人可以使用智能手机、可以使用比特币。

Lightning 也是帮助用户赚取比特币的关键，我们在东南亚和拉丁美洲看到 Stak 等应用，同时我们还看到很多游戏公司相继出现，让玩家可以在联赛中赚取收益。

最后，全球有很多人生活的环境存在通货膨胀、资本管制和其他金融障碍。 比特币为这些人开辟了一条出路，而 Lightning 使其更具可拓展性，让所有人均可获得。 它让世界各地的任何人都可以赚取、使用资金，不必担心通货膨胀、高昂的国际转移费用以及其他财富贬值。

Lightning 解决了什么问题？ Lightning 网络如何促进加密货币的应用？

Ray: 如果通过 Lightning 网络在 Paxful 上进行 10 美元的交易，交易费用（10 美分）比通过比特币网络的交易费用低 97% 以上。 也就是说，用户可以像在 Venmo 上一样发送比特币支付。 这样，Paxful 向成为比特币交易桥梁的目标又迈近了一步，当底层技术在用户体验中退居次要位置，产品体验变得完美无瑕时，比特币的应用将会实现飙升。

Elizabeth: 我们坚信不疑，要为真实的人解决真实的问题，而跨境交易的应用就非常棒。 今天，现有的解决方案让人们支付高达 10% 或更多的交易费用。 比特币提供了一种替代方案，而通过 Lightning 网络，交易可以即时完成，同时实现超低费用。

随着比特币和 Lightning 网络的应用，还会出现一种网络效应。 使用这项技术的人越多，这项技术的用处就越大，随着新兴市场的应用逐渐增加，我们已经看到这种效应正在发挥作用。

对于改变人们看待比特币的方式而言，这项技术有什么潜力？

Ray: 它将起到塑造行业的作用。 整体来说，比特币在全球被视为一种投机性资产。 我们需要对此作出改变。 比特币社区中很多人抱着长期持有（Hodl）的心态，但我们也需要包容比特币的其他用例，例如汇款、财富保值和支付。 Paxful 与 Lightning 网络的早期整合为行业带来了巨大的飞跃。 我们让小额支付变得可能，从而拓展比特币的应用，这将使所有人受益：用户、商家、企业、立法者和经济体。 它还将证明，比特币是一种可靠、经济的金融交易选择。 一些企业可能会对此持犹豫态度，但我们相信，它将对更广泛的行业产生更大的影响——不仅是当下，同时对未来也产生影响。

Elizabeth: 使用 Lightning 网络时，用户甚至不会知道自己使用的是比特币和 Lightning 网络，就像互联网用户不知道自己正在使用 TCP/IP 一样。 人们可以在互联网上的任何应用程序中实现无缝汇款，就像如今大家发送照片一样。 比特币可以成为支持互联网交易的协议，从跨境支付到嵌入在聊天应用程序中的支付，再到游戏，再到对艺术家和创作者的支持。

Lightning 可以让比特币无处不在，使其成为我们在互联网上交易的基础。 实际上，Lightning 使货币互联网成为可能。 尽管大多数用户可能对其毫不知情，但它依然会起作用。

该网络可以在未来解锁哪些机遇？

Ray: 比特币是金融的未来，行业需要参与进来。 比特币白皮书的核心内容是，让金融系统为大众服务——不是为富人服务，而是为普通人服务。 企业需要开始启用实现这一梦想的产品和服务。 我期待看到这样一个世界：各经济体努力满足中低层阶级的金融需求。 美国的移民 拥有可以负担的境外汇款选项，在通货膨胀时期，南美洲人可以将自己的财富轻松转移到数字货币中，非洲企业可以用比特币向工人支付大量工资。 Paxful 与 Lightning 网络的整合正是在推进这一使命，我们将坚定不移，直到实现梦想。

Elizabeth: 如今，全球有数十亿人无法使用信用卡，而 Lightning 网络上的比特币将会大大提高增加数字支付的使用。 我们将在全球范围内看到更为广泛的相互连接，人们将更加平等地使用货币体系，就像互联网为人们提供更多的信息和教育资源一样。 比特币和 Lightning 将在 10 年内实现互联网在信息方面的成就——使其更易于获取，更加民主化。