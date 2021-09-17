现在，Paxful 的 700 多万全球用户可以在数秒内完成比特币转账了

全球领先的点对点金融科技平台 Paxful 今天宣布与 Lightning 网络开展全球整合。 现在，Paxful 的 700 多万用户可以借助 Lightning 网络的强大力量了。Lightning 网络是一个建立在比特币 (BTC) 网络之上的系统， 允许用户在数秒内完成比特币转账，同时享受更低费用。

此项新功能与 Paxful 平台无缝融合，让用户享受低于传统比特币交易的费用。 当用户使用 Paxful 钱包通过 Lightning 网络发送或接收比特币时，其比特币余额的使用方式与在比特币网络上转账的方式相同。 所有交易均在几秒钟内处理完毕，Paxful 用户可以使用 Lightning 网络与其他人进行交易，或支付商品或服务费用。

Paxful 首席执行官兼联合创始人 Ray Youssef 表示：“对于真正推动经济发展的人们来说，比特币无疑是最佳的金融选择。 但为了确保比特币的成功及其在全球范围内的应用，我们需要解决拓展性的问题。 对行业而言，实现比特币拓展性的最佳机会就是通过 Lightning 网络，让小额支付变得非常经济和快捷。 现在，用比特币买杯咖啡将会是非常容易实现的。 消费者、企业甚至银行都在寻找一种连接整个世界的方式，我们相信 Lightning 能够实现这一目标。 我们很荣幸能成为首批向用户提供这项技术的点对点平台之一。 这是一项旨在实现财务自由的真正服务。”

Paxful 的首席运营官兼联合创始人 Artur Schaback 称：“Lightning 网络进一步扩展了 Paxful 目前所做的工作。 比特币归根结底是一种交易手段。 现在，Paxful 的 700 万用户多了一种小额支付的交易选项，它比传统的比特币网络更经济、更快捷。 非常期待看到我们的用户充分利用 Lightning，相信比特币的用例将会因此不断增长。”

Lightning Labs 首席执行官兼联合创始人 Elizabeth Stark 表示：“比特币为世界各地的人们提供了公平的竞争环境，而新兴市场在比特币应用的方面处于领先地位。 Lightning Labs 不懈努力打造技术，旨在将比特币带给数十亿人群，而 Paxful 的整合是朝着这一目标迈出的一大步。 我们很高兴迎来数百万 Paxful 用户的加入，现在，他们可以使用 Lightning 实现全球范围内的即时发送，享受更低的交易费用。 换句话说，使用的人数将会大大上升！”

Paxful 成立于 2015 年，总部位于纽约，在爱沙尼亚、菲律宾和俄罗斯均设有办事处。 在过去的 12 个月中团队规模翻倍，增加到 400 多人。

关于 Paxful

Paxful 是一家点对点金融平台，让人们可以将买卖加密货币作为交易手段，进行支付、交易和汇款。 Paxful 由 Ray Youssef 和 A​​rtur Schaback 于 2015 年创立，其使命是确保人人享有财务机会，无论其身份如何，来自何方。 目前，Paxful 拥有 700 多万用户，通过近 400 种支付方式买卖比特币 (BTC)、以太币 (ETH) 和 泰达币 (USDT)。

Paxful 的联合创始人兼首席执行官 Ray Youssef 成立了 Built with Bitcoin 基金会，帮助人们获得教育和水资源。 迄今为止，该基金会已经建造了六所学校（其中两所位于卢旺达，两所位于肯尼亚，两所位于尼日利亚）。 Built with Bitcoin 基金会由 Paxful 和加密货币社群提供资金。

媒体联络：

Kristina Bannan，Paxful 公共关系副总监

[email protected]

关于 Lightning Labs

Lightning Labs 为开发人员构建最为简单的方法，将互联网数字货币与全球即时交易整合，同时实现与传统比特币交易相比较低的交易费用。</0 >