当您忘记把最重要的东西放在哪里，是不是很让人恼火？ 手机、钱包、眼镜，甚至像出生证明这样的东西，等等等等。 除了有形物品外，还有一样东西我们希望您永远不要忘记： 比特币钱包的密码。 “最糟糕的结果是什么？” 好吧，虽然很难说出口，但有可能，您再也无法看到自己的旧比特币钱包和钱包里的资金。
但是，如果您不幸成为“帮我找到比特币钱包俱乐部”（不用查，这是我们乱编的）的成员，我们会竭尽全力帮助您走出那个令人绝望的小组，让您与丢失的加密货币重聚。 但在此之前，让我们先来讨论一下，不要为找回丢失的比特币钱包做哪些事。
人们在寻找比特币时做过的傻事
有很多原因会导致人们将比特币钱包或密钥放错地方——设备被盗、硬件的技术问题，或主人的健忘、粗心或疏忽。 不管原因是什么，希望您不要为找回比特币钱包做这些事。
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投身有毒的垃圾填埋场
好吧，“投身”这个词未免有点夸张了，但有毒的垃圾场确实是真的。 2013年，英国 IT 员工 James Howell 不小心将自己的硬盘丢到南威尔士纽波特垃圾填埋场的垃圾桶中。 那么他“不小心”丢掉了多少呢？ 7,500 BTC——以撰写本文时的比特币价格计算，他丢掉的金额超过了2.4亿美元。
当然，Howell 绝望地在35万吨的垃圾中苦苦寻找那个硬盘。 但令他沮丧的是，纽波特市议会不允许他这样做，因为填埋场不对公众开放，擅闯被视为刑事犯罪。 真的是很令人悲伤的消息。
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请编码天才来破解BTC保险库
2017年，Wired 杂志前任编辑 Mark Frauenfelder 雇佣了一名15岁的“编码天才”，来破解他的比特币保险库，因为写着他密码的橙色纸条突然不见了。 这名少年向 Frauenfelder 发送了一段视频，在视频中说明了如何入侵其电脑并显示密码，随后获得了价值3700美元的比特币。
奇迹出现了，操作成功了！ Frauenfelder 称，他按照这位少年的指示，复制了一个文本字符串。 “PIN码立即出现了。 数月以来，那种碾压灵魂的焦虑感就像大石块一样压着我的肩膀，现在这种感觉瞬间消失了。” 真是个救世英雄啊。
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使用催眠疗法
我们知道，忘记自己创建的密码是多么令人沮丧，尤其是当密码用于访问您辛苦赚得的资金时。 因此在比特币早期，一些忘记密码的投资者决定接受催眠疗法。 来自南卡罗莱纳州的催眠师 James Miller 想出了这个点子，帮助人们回忆自己的密码，并找到丢失的存储设备。
这种帮助人们“访问旧记忆，或找到尘封物品”的服务，价格是 1 BTC 外加找回金额的5%”。 2017年的一篇文章称，他的价格是“灵活的”，但我们不确定，现在他的服务费用是否依然如此。
在人们想要找回自己迫切需要的东西时，是多么富有创造力和执着心，对此您可能会感到十分震惊。 有句话叫做“非常时刻需要非常措施。” 但是现在，您并不需要进入混沌状态来恢复密码。
如何以正确的方式找回丢失的比特币
我们来切入正题。 以下实用技巧会帮助您找回丢失的比特币钱包。
1. 回顾自己的操作步骤
你可能需要快速回顾一下过去，回忆起您需要的信息。 这包括您使用的比特币钱包类型、与您的比特币账号相关联的邮箱地址或其他联络细节、安全问题的答案、一份可能的密码清单，以及您可能会创建的PIN码。
市面上有各种类型的加密货币钱包，加密货币或密钥的找回方式也随之不同。
- 网页钱包 – 由于这种类型的比特币钱包需要连接互联网，您可以检查自己的浏览历史，寻找网页钱包供应商的网站痕迹。
- 手机钱包 – 如果不小心从手机上删除了手机钱包，可以尝试在 App Store 或 Play Store 上搜索并重新下载。
- 硬件钱包 – 由于硬件钱包是实物设备，您可以从搜索家中的各个房间开始，搜索衣柜、包、隐秘的储藏柜，以及您通常存放重要文件和物品的其他地方。
- 桌面版钱包 – 尝试浏览您计算机上的所有文件夹。 可能还需要查看您很少访问的位置。
- 纸质钱包。 老实说，这是最难找到的钱包类型。 您可能会在笔记本上记下密钥，或者把纸质钱包塞进文件夹或书中。 试着找找您的储物箱、旧文件夹、钱包、抽屉和书架。
2. 查看可用的恢复工具
如果您因为硬件或软件故障而失去了比特币钱包的访问权限，那么您的加密钱包可能不会永远消失。 假设您的电脑突然出现故障崩溃，您可能会因此丢失数据。 但不要放弃希望！ 有些工具可以恢复损坏的数据或软件和硬件，几十年来人们一直在使用这种工具。 如果不能自己操作的话，您甚至可以雇用一位专业人士来恢复数据。
有一种叫做 FinderOuter 的工具，就是用于恢复丢失密钥数据的程序。 如果您的比特币钱包或密钥仍然无处可寻，可以考虑这个选择。
3. 寻求帮助
这可能不是最佳选择，但如果您不是技术天才，不知道加密货币的世界有多复杂，可以寻找信任的金融科技领域的朋友，获取他们的帮助。 如果您最初是与朋友一起探索加密货币世界的，可以问问他们是否能帮助您记起密钥或丢失的比特币钱包。
虽然显得很健忘，但至少您在努力对吗？
4. 找到后访问旧钱包
一旦找回丢失的钱包，要立刻进行若干备份。 您可以使用 Bitcoin Core 来查看还剩下多少比特币。 如果您找到部分比特币，可以下载整个区块链（超过300GB数据），或前往blockchain.com获取。 当然，我们倾向后者。
您只需创建账号，登录，前往设置，并点击地址，即可看到导入BTC地址的选项。 输入密钥后，您就应该可以重新访问钱包了。
避免苦苦寻找比特币钱包的秘诀
这也不是什么高深学问，从最开始不要丢失就可以了。 “这可能吗？” 当然可能了！ 配备合适的加密货币存储设备可以让您免受压力、绝望和不必要的担心。 养成备份钱包的习惯也会有所帮助。 这样，即使比特币钱包发生意外，您的世界也不会突然停止运转。
网上找到很多安全可靠的数字存储设备。 选择哪种完全取决于您需要多少空间、打算如何使用您的比特币，以及您如何照看自己的比特币钱包和密钥。 如果您没有丢失过钱包，我们温馨提示您立即使用这些最佳操作方法，保障账号安全。
请别忘记，始终将钱包和密钥放在安全且可以轻松记得的地方！