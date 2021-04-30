当您忘记把最重要的东西放在哪里，是不是很让人恼火？ 手机、钱包、眼镜，甚至像出生证明这样的东西，等等等等。 除了有形物品外，还有一样东西我们希望您永远不要忘记： 比特币钱包的密码。 “最糟糕的结果是什么？” 好吧，虽然很难说出口，但有可能，您再也无法看到自己的旧比特币钱包和钱包里的资金。

但是，如果您不幸成为“帮我找到比特币钱包俱乐部”（不用查，这是我们乱编的）的成员，我们会竭尽全力帮助您走出那个令人绝望的小组，让您与丢失的加密货币重聚。 但在此之前，让我们先来讨论一下，不要为找回丢失的比特币钱包做哪些事。

人们在寻找比特币时做过的傻事

有很多原因会导致人们将比特币钱包或密钥放错地方——设备被盗、硬件的技术问题，或主人的健忘、粗心或疏忽。 不管原因是什么，希望您不要为找回比特币钱包做这些事。

投身有毒的垃圾填埋场

好吧，“投身”这个词未免有点夸张了，但有毒的垃圾场确实是真的。 2013年，英国 IT 员工 James Howell 不小心将自己的硬盘丢到南威尔士纽波特垃圾填埋场的垃圾桶中。 那么他“不小心”丢掉了多少呢？ 7,500 BTC——以撰写本文时的比特币价格计算，他丢掉的金额超过了2.4亿美元。

当然，Howell 绝望地在35万吨的垃圾中苦苦寻找那个硬盘。 但令他沮丧的是，纽波特市议会不允许他这样做，因为填埋场不对公众开放，擅闯被视为刑事犯罪。 真的是很令人悲伤的消息。

请编码天才来破解BTC保险库

2017年，Wired 杂志前任编辑 Mark Frauenfelder 雇佣了一名15岁的“编码天才”，来破解他的比特币保险库，因为写着他密码的橙色纸条突然不见了。 这名少年向 Frauenfelder 发送了一段视频，在视频中说明了如何入侵其电脑并显示密码，随后获得了价值3700美元的比特币。

奇迹出现了，操作成功了！ Frauenfelder 称，他按照这位少年的指示，复制了一个文本字符串。 “PIN码立即出现了。 数月以来，那种碾压灵魂的焦虑感就像大石块一样压着我的肩膀，现在这种感觉瞬间消失了。” 真是个救世英雄啊。

使用催眠疗法

我们知道，忘记自己创建的密码是多么令人沮丧，尤其是当密码用于访问您辛苦赚得的资金时。 因此在比特币早期，一些忘记密码的投资者决定接受催眠疗法。 来自南卡罗莱纳州的催眠师 James Miller 想出了这个点子，帮助人们回忆自己的密码，并找到丢失的存储设备。

这种帮助人们“访问旧记忆，或找到尘封物品”的服务，价格是 1 BTC 外加找回金额的5%”。 2017年的一篇文章称，他的价格是“灵活的”，但我们不确定，现在他的服务费用是否依然如此。

在人们想要找回自己迫切需要的东西时，是多么富有创造力和执着心，对此您可能会感到十分震惊。 有句话叫做“非常时刻需要非常措施。” 但是现在，您并不需要进入混沌状态来恢复密码。

如何以正确的方式找回丢失的比特币

我们来切入正题。 以下实用技巧会帮助您找回丢失的比特币钱包。

1. 回顾自己的操作步骤

你可能需要快速回顾一下过去，回忆起您需要的信息。 这包括您使用的比特币钱包类型、与您的比特币账号相关联的邮箱地址或其他联络细节、安全问题的答案、一份可能的密码清单，以及您可能会创建的PIN码。

市面上有各种类型的加密货币钱包，加密货币或密钥的找回方式也随之不同。

网页钱包 – 由于这种类型的比特币钱包需要连接互联网，您可以检查自己的浏览历史，寻找网页钱包供应商的网站痕迹。

手机钱包 – 如果不小心从手机上删除了手机钱包，可以尝试在 App Store 或 Play Store 上搜索并重新下载。

硬件钱包 – 由于硬件钱包是实物设备，您可以从搜索家中的各个房间开始，搜索衣柜、包、隐秘的储藏柜，以及您通常存放重要文件和物品的其他地方。

桌面版钱包 – 尝试浏览您计算机上的所有文件夹。 可能还需要查看您很少访问的位置。

纸质钱包 。 老实说，这是最难找到的钱包类型。 您可能会在笔记本上记下密钥，或者把纸质钱包塞进文件夹或书中。 试着找找您的储物箱、旧文件夹、钱包、抽屉和书架。

2. 查看可用的恢复工具

如果您因为硬件或软件故障而失去了比特币钱包的访问权限，那么您的加密钱包可能不会永远消失。 假设您的电脑突然出现故障崩溃，您可能会因此丢失数据。 但不要放弃希望！ 有些工具可以恢复损坏的数据或软件和硬件，几十年来人们一直在使用这种工具。 如果不能自己操作的话，您甚至可以雇用一位专业人士来恢复数据。

有一种叫做 FinderOuter 的工具，就是用于恢复丢失密钥数据的程序。 如果您的比特币钱包或密钥仍然无处可寻，可以考虑这个选择。

3. 寻求帮助

这可能不是最佳选择，但如果您不是技术天才，不知道加密货币的世界有多复杂，可以寻找信任的金融科技领域的朋友，获取他们的帮助。 如果您最初是与朋友一起探索加密货币世界的，可以问问他们是否能帮助您记起密钥或丢失的比特币钱包。

虽然显得很健忘，但至少您在努力对吗？

4. 找到后访问旧钱包

一旦找回丢失的钱包，要立刻进行若干备份。 您可以使用 Bitcoin Core 来查看还剩下多少比特币。 如果您找到部分比特币，可以下载整个区块链（超过300GB数据），或前往blockchain.com获取。 当然，我们倾向后者。

您只需创建账号，登录，前往设置，并点击地址，即可看到导入BTC地址的选项。 输入密钥后，您就应该可以重新访问钱包了。

避免苦苦寻找比特币钱包的秘诀

这也不是什么高深学问，从最开始不要丢失就可以了。 “这可能吗？” 当然可能了！ 配备合适的加密货币存储设备可以让您免受压力、绝望和不必要的担心。 养成备份钱包的习惯也会有所帮助。 这样，即使比特币钱包发生意外，您的世界也不会突然停止运转。

网上找到很多安全可靠的数字存储设备。 选择哪种完全取决于您需要多少空间、打算如何使用您的比特币，以及您如何照看自己的比特币钱包和密钥。 如果您没有丢失过钱包，我们温馨提示您立即使用这些最佳操作方法，保障账号安全。

请别忘记，始终将钱包和密钥放在安全且可以轻松记得的地方！