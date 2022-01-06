十多年前，比特币 (BTC) 由其神秘创建者中本聪推出，

. 然而在过去的几年中，许多国家已经做好准备，探索数字货币的奇迹道路。 大西洋理事会的一篇近期 报告称，当下已有 80 多个国家/地区在考虑制作自己的虚拟货币，即央行数字货币 (CBDC)。

有趣的是，萨尔瓦多的计划与众不同。 该国没有创建和推出自己的数字货币，而是做出了一项开创历史先河的决定：萨尔瓦多最终采用比特币作为法定货币。

但为什么萨尔瓦多会选择将当今领先的加密货币作为法定货币？ 在此项重大事件之后又发生了什么？ 更重要的是，哪些国家可能会效仿萨尔瓦多的勇敢举措？ 让我们一起探究。

🇸🇻 萨尔瓦多：第一个将 BTC 作为本国货币的国家

在 2021 年 9 月 7 日，萨尔瓦多正式采用比特币作为法定货币。 这为该国接受 BTC 作为商品和服务的交易方式铺平了道路。 根据路透社的 报道，萨尔瓦多总统 Nayib Bukele 看到了比特币帮助萨尔瓦多海外民众轻松汇款回国的潜力。

前景光明的金融未来

Bukele 在一条推文中表示，“它 [Bitcoin] 将为我们的国家带来金融包容性、投资、旅游、创新和经济发展。” 虽然 BTC 现在是该国的法定货币，但民众可以自行选择是否使用。 但根据法律，公司必须接受比特币作为付款方式。

在撰写本文之时，萨尔瓦多仍是第一个、也是唯一一个采用比特币作为法定货币的国家. 虽然许多国家一直在探索比特币的潜力，但将其作为国家的法定货币意味着政府要为该加密货币提供主权支持或担保。 除此之外，政府还必须为 比特币的高波动性影响做好准备。

现在，我们可以肯定地说，萨尔瓦多已经为此做好了充分的准备。 2021 年 8 月 23 日，总统 Bukele 提到该国正在安装 200 台 比特币自动柜员机 (ATM)，为其应用做好准备。

艰难的开始开启了学习的机会

尽管已经为数字货币的过渡做好了一切准备， 但萨尔瓦多的第一天仍然非常艰难。 政府支持的比特币移动应用程序 Chivo 突然在苹果和华为等平台上无法使用，萨尔瓦多的这场勇敢之举开局颇为困难。 1,000 多名民众还在圣萨尔瓦多举行了反对采用比特币的抗议活动。

当天，比特币价格也出现了下跌，但总统 Bukele 提到，“与所有创新一样，萨尔瓦多的比特币流程也会存在一个学习曲线。” 他在推文中补充说：“并非所有事情都可以在一天或一个月内完成。”

🌍 使用比特币最多的国家/地区

根据 Chainalysis 2021 年全球加密货币应用指数，全球的加密货币应用在过去的12 个月里增长率超过 880% 。 在根据点对点 (P2P) 交易量、加密货币活动总量和非专业用户的交易活动进行排名的 154 个国家/地区中，以下是加密货币相关活动最普遍的前 20 个国家/地区。

来源：blog.chainalysis.com

2021 年全球加密货币应用指数（预览）

这表明，虽然美国在加密货币整体友好度方面处于领先地位，但并非所有大量加密货币活动都来自美国。 列表中的国家/地区也可以被认为是加密货币应用速度最快的国家或新兴国家。

可能会效仿萨尔瓦多采用比特币的四个国家

之前，我们看到有些报告列出了比特币或加密货币交易激增的国家/地区。 现在，让我们来看看有哪些国家/地区可能会效仿萨尔瓦多。

🇧🇷 巴西

2021 年 10 月，巴西联邦副主席 Aureo Riberio 透露，巴西民众将很快可以使用 BTC 购买汽车、房屋，甚至从麦当劳购买食物。 Riberio 在巴西众议院提出了比特币法案 2.303/15，并于 9 月 29 日获得众议院特别委员会的批准。

根据雅虎报道，Riberio 称，“我们希望去芜存菁，制定相关法规，让您可以在交易的同时了解购买的渠道，了解交易的对象。” 目前，比特币在巴西仍然不受监管，政府不鼓励将其用于交易。

🇺🇦 乌克兰

在萨尔瓦多采用比特币的第二天，乌克兰政府经投票，几乎一致通过该国的加密货币监管和合法化。 这对乌克兰而言是一个大胆之举，因为在做出这一决定之前，加密货币在该国境内被视为非法。 根据 Kyiv Post报道，“乌克兰计划在 2022 年向企业和投资者开放加密货币市场。”

乌克兰国民可以买卖加密货币，但新法律并未使 BTC 和其他数字货币成为法定货币，政府对加密货币交易平台和交易所保持密切关注。 与萨尔瓦多不同的是，该国的加密货币法律不鼓励使用 BTC 作为支付手段，也并未将比特币与乌克兰的官方货币格里夫尼亚平等看待。

🇵🇦 巴拿马

在萨尔瓦多接受比特币作为法定货币的历史性决定当天，巴拿马也开始倾向于接受加密货币。 但是，巴拿马对加密货币的接受与萨尔瓦多有所不同，该国将 以太币 (ETH)也列入其接受的加密货币列表中。

巴拿马计划促进 BTC 和 ETH 作为支付选项的使用，同时也计划在公共和金融部门使用强大的区块链技术。 该法律草案指出了比特币作为通胀对冲和高度可分割性的潜力。 然而，与萨尔瓦多不同，巴拿马不要求企业接受 BTC 和其他加密货币。

🇨🇺 古巴

现在，比特币等加密货币在古巴的商业交易支付中得到法律认可。 2021 年 9 月 15 日，在萨尔瓦多采用比特币几天后，古巴中央银行 (BCC) 通过了 2021 年第 215 号决议，对数字货币予以认可。 虽然 BCC 已经批准在该国使用比特币和其他加密货币，但其仍然提醒大家使用加密货币的潜在风险，例如政策风险和金融稳定性威胁。

循序渐进

尽管萨尔瓦多是中美洲最小的国家，但对于能够塑造其金融未来的新生事物，该国的勇气不可估量。 随着更多国家迈出接受数字货币的第一步，我们能够清晰地看出萨尔瓦多产生的影响。很快，我们将会看到更多国家探索比特币的益处。 您认为哪些国家/地区会名列其中？ 请在评论中发表您的想法吧。

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