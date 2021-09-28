众所周知，当您踏上加密货币的旅程时，沿途会有很多财务机遇恭候您的到来。 用比特币赚钱有很多种方法，但交易是其中最受欢迎、回报最为丰厚的途径之一。

那么，什么是比特币交易呢？ 交易是一种买卖比特币赚取利润的策略， 尤其适合正在探索全新收益方式、升级财务旅程的人。

如果您是加密货币区块的新手，不了解如何交易比特币，那么本文专为您量身打造。 我们将引导您了解 Paxful 的加密货币交易流程，帮助您掌握操作方法。

首先请了解以下几点

在进入交易流程之前，请注意几个关键事项。

设置有竞争力的出价差额

差额令您的交易出价有竞争力。 您可以通过差额将出价设置为高于市价或低于市价。 在 Paxful，您可以设置正数 (+) 和负数 (-) 差额。 差额的具体操作方法如下。

正数 (➕) 差额 – 如果您是比特币卖家，设置正数差额代表您出售的加密货币高于当前市场价格，您可以从中赚取利润。 如果您是买家，这表示您正在以较高的价格购买 BTC。

负数 (➖) 差额 – 负数差额代表您购买或出售的加密货币价格低于当前市场价值。 如果您是买家，负数差额使您以较低的价格购买 BTC ，从而节省资金。

在 Paxful，每位交易者都可以全面掌控自己的差额限额。 卖家通常可以根据自己设定的差额来判断收益情况。 但需要注意的是，差额限额会根据您的账号验证级别和您选择的支付群组而有所差异。

请关注比特币的价格

比特币是高波动性货币。 其价值可能会在一夜之间飙升或暴跌，因此了解市场的每次价格变化至关重要。 如需快速获得价格提示，您可以在 Paxful 移动 App 上启用提示功能，当比特币上涨或下跌超过 5% 时，您都会收到通知。

请注意，Paxful 上的比特币价格不等于当前市场价格。 该价格取决于您从谁手中购买、对方的定价如何。 购买时，请仔细查看出价，了解您用 1 美元可以获得多少金额。 数字较高通常表示您的交易利润更高。

从比特币交易中赚取收益

那么，比特币交易如何操作，如何从中赚取收益？ 在您拥有 Paxful 账号后，登录并遵循简单步骤即可开始交易。

温馨提示：请务必验证您的账号，以充分利用所有平台功能。

首先，您需要在 Paxful 上低价购买比特币

在您出售比特币赚取利润前，您需要首先拥有比特币。 您可以通过以下三个简单步骤，在 Paxful 即时、低价购买比特币。

第一步： 填写搜索要求

在您的 Paxful 账号中点击购买并填写所需信息：首选支付方式、地点、货币和金额。 然后，点击查找出价。

第二步： 使用筛选工具寻找值得信任的比特币卖家

您将看到所有比特币卖家列表。 您可以在卖家列表的左侧看到筛选工具。 在这里，您可以根据流行的支付方式、心仪的位置、出价描述和用户类型进行排序。

为确保找到信誉良好且值得信赖的交易者，您可以筛选六种类型的用户：伙伴、大使、合伙人、公司账号、王牌交易员和资深交易员。 这些类别的用户已通过全部验证，并受到 Paxful 社区成员的信任。 您可以点击这是什么？，进一步了解这些用户类别。

之后，您可以点击比特币费率旁边的筛选工具图标，从下拉菜单中选择价格：最低到最高。 这样，以最低价格出售比特币的卖家将排在列表顶端。

第三步： 找到符合您需求的出价

仔细检查卖家的所有相关信息：信誉、在线时间、购买限额、费率、时间限制和出价条款。 找到您喜欢的交易者后，请点击购买。 您将来到出价页面。

注明您要支付的金额，您会看到自己将收到的比特币金额。 如果确信自己可以满足卖家条款，请点击立即购买，交易即将开始。

第四步： 开始并完成交易

然后，在线聊天窗口将会打开。 您可以在这里与交易对象讨论交易事宜。 请务必严格遵循对方的指示。 完成支付后，请立即点击我已支付，等候比特币释放至您的Paxful钱包。

收到比特币后，请别忘记对交易体验留下反馈。 反馈会帮助其他交易者了解自己的交易对象。 您可以点击这里了解在 Paxful 上购买比特币的更多实用信息。

在 Paxful 上出售比特币赚取利润

现在，我们来到最精彩的部分。 在此示例中，我们将向您展示如何出售比特币赚取 20% 利润，并通过 OneVanilla Visa / MasterCard 礼品卡获得支付。

由于您无法立即将礼品卡转换为现金，因此您需要一个支付网关。 例如 SquareUp。 此支付网关让您从电脑上收取礼品卡支付，记录所有类型的支付，并将资金发送到您的银行账户。

要兑现礼品卡，请先在 SquareUp 上创建账号，然后在 Paxful 上出售比特币。 一旦支付网关启动运行，您就可以在 Paxful 上以 OneVanilla 礼品卡出售您的比特币了。

第一步： 创建一个出售出价，设置支付方式

在 Paxful 账号中前往您的主页，点击创建新出价。 选择比特币作为您的加密货币，在下一步中选择出售比特币。

接下来，选择您心仪的支付方式。 您有七个支付群组可供选择，具体取决于您的交易需求。 在此示例中，我们选择 OneVanilla VISA/MasterCard 礼品卡，将心仪货币设置为加拿大元 (CAD)。

第二步： 设置您的交易价格和出价限额

选择您要使用的比特币费率。 如选择市价，您出价的出售价格将根据比特币市价变化，如选择固定价格，您出价的出售价格将会锁定，不受市场波动的影响。

之后，请设定您的出价差额。 差额作为您的加价，您的利润会因此而有所不同。 根据当前的支付方式，我们将差额设置为28%。 需要注意的是，通过 OneVanilla VISA / MasterCard 礼品卡出售加密货币时，Paxful 会收取 3% 的费用，您获得 25% 的利润——我们稍后会详细讨论这一点。

然后，设置您的出价交易限额。 在此示例中，我们设置固定金额 100 CAD。 您也可以使用范围，选择最低和最高交易金额。 如果您是交易新手，想先尝试一下，可以从小额交易开始，在了解整个流程后进行调整。

您还可以设置出价时间限制，规定交易对象有多少时间完成支付并点击“已支付”。

第三步： 撰写清晰的交易指示，完成交易

您可以包含一些出价描述。 这会帮助交易对象快速了解您的需求， 如添加“仅限实体卡”或“需要收据”等等。 要求提供实体卡和收据的照片将帮助您确保购买的礼品卡是直接从商店购买的，而不是重复销售的。

之后，请设定您的出价标签。 出价标签可以让您的出价脱颖而出，因此请设置有吸引力的标签。 最重要的部分，请简洁明了地撰写出价条款和交易指示。 查看您出价的用户会看到您的条款，因此请始终保持简单明确。

您还可以选择按验证级别、国家/地区和已完成交易的数量筛选买家。 但请注意，此操作将限制您的市场或出价的受众。 完成后，点击创建出价，等候买家发起交易。

第四步： 等候他人与您交易，完成交易

交易开始后，将会打开在线聊天窗口。 您可以在此与买家探讨交易指示， 也可以在这里索要收据、卡片和其他所需证明的照片。

在我们的示例中，我们使用的是 OneVanilla Visa / MasterCard 礼品卡。 您应该首先仔细检查收据 ，确保礼品卡是直接从商店购买的。 您还应该检查购买日期和商店位置，确认收据的有效性。

接下来，要求对方提供礼品卡正反面的照片。您可以在礼品卡的网站上输入礼品卡正面的12位数字、有效期和 3 位 CVV，手动查看余额。 验证礼品卡信息后，您需要前往 SquareUp 账号。

您可以使用移动App或登录网站。 在 SquareUp 上，只需输入您要收取的礼品卡金额即可 – 在我们的示例中，金额为 100 加元。 之后，点击手动输入礼品卡，输入所需的礼品卡信息。 完成后，点击收取。

之后，您可以在两到三个工作日内将礼品卡金额存入您的银行账户。

重要提示：在此过程中，只有在您从 SquareUp 账号中成功收取礼品卡后，买家才应将交易标记为已支付。 完成此步骤后，您就可以将 BTC 释放给买家了。

现在，我们回到刚才设置的 28% 出价差额。 我们提到过，此礼品卡出价将向您收取 3% 的费用，您将获得 25% 的加价。 要将礼品卡的价值兑现到您的银行账户，SquareUp 将向您收取 3.4% 的费用。 加起来，您出售比特币并使用 OneVanilla VISA / MasterCard 礼品卡支付将获得 21.6% 的利润。

这里要注意，您的利润将根据您用礼品卡或其他支付方式购买或出售的 BTC 数量而有所不同。

通过比特币交易赚钱的其他方式

除了我们上面提到的步骤，您还可以尝试套利。 这是最受欢迎的在交易中赚钱的策略之一。 在 Paxful，这种方法的操作原理是以较低的价格购买比特币，然后使用不同的支付方式以较高的价格出售。

要获得丰厚的利润，要充分利用出价差额。 您可以使用银行转账购买 BTC，因为这种方式在所有支付群组中费用最低，或者使用其他支付方式以低差额购买 BTC。 下一步是通过设置有竞争力的加价，以更高的价格出售比特币。

假设您使用银行转账，以 2% 的最低差额购买了 BTC， 然后，您可以使用 PayPal 以 15% 或 20% 的加价出售并赚取利润。 这就是比特币套利的方法。

专业提示：您可以使用 PayPal 设置非常高的利润，因为此支付选项存在风险，而且它是平台上最受欢迎的支付方式之一。

立即开始通过买卖比特币赚取收益

Paxful 拥有 600 万加密货币交易者的全球社区，此社群仍在不断发展壮大中。 这里有 400 种支付方式可供选择，让您可以抓住并享受各种精彩的比特币机会。 除了买卖 BTC 之外，平台上还有许多有趣且回报丰厚的金融机会。

此刻，Paxful 上就有数千个比特币出价恭候您的到来。 准备好开启交易之旅了吗？

*本文内容仅供参考。 其中观点不作为金融、投资或任何其他建议，也不代表Paxful的意见。

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