人们找到加密货币的最佳购买时间并不容易。 由于这类资产的波动性很大，随时都可能发生或大或小的价格变化。 也正是因此，有些人会体验到 FOMO，也叫做错失恐惧症。

FOMO 是指当比特币 (BTC) 等加密货币的价格突然极端波动时，人们所体验到的感觉。 当加密货币的价格下跌时，许多人往往会因为害怕损失更多资金，进入恐慌性抛售状态。 当加密货币价值飙升时，这种感觉也非常明显，很多人会觉得自己持有或用来出售的加密货币不够。

事实证明，在加密货币领域，要找到最佳入手点非常困难。 然而，如果您不想为每次市场变动担忧，要从长远的角度来抓住数字货币中的财务机会，可能要考虑尝试 平均成本法 (DCA) 策略。 但在开始之前，到底什么是平均成本法？它在加密货币领域的具体操作方式如何？ 让我们来深入探究。

什么是平均成本法？

平均成本法也叫做恒定金额计划，让您在一段特定的时间内，以小额增量进行总金额的投资 。 这种操作与一次性投入总金额正相反。 按照这种方法，无论资产价格或市场走势如何，您都会持续购买。

对于希望长期投入某些资产（例如商品货币、加密货币、股票等）的投资者来说，这种策略非常受欢迎。

那么，加密货币领域的 DCA 如何操作呢？

首先，您需要决定自己想投资多少加密货币。 在传统投资中，您要一次性投入希望投资的总金额。 但在平均成本法之下，您 在特定时间段内，向比特币或任何其他加密货币投入固定的美元 (USD) 金额。 简单举例说明，例如每周购买15美元等值比特币，持续购买一年。

需要注意的是，选择在 DCA 中使用哪种加密货币至关重要。 目前，市场上有 12,000 多种加密货币。 平均成本法将持续很长时间，因此要选择一种您认为会后期增值的加密货币，这将帮助您充分利用自己的时间和资金。

以下示例帮助您进一步理解平均成本法的操作方式：

假设现在是2020年一月，Claude决定购买1,020美元的等值比特币。 当时，每个比特币的售价为约 7,100 美元。 Claude 没有使用全部金额进行一次性购买，而是选择尝试平均成本法，在 12 个月内购买比特币。

从 2020 年 1 月到 2020 年 12 月的每个月，Claude 持续购买 85 美元的等值 BTC，无论市场涨跌。 一年后，他的收益情况如下：

来源：dcabtc.com

投资组合价值变化

上图中的绿线代表 Claude 投资的总金额。 而橙线表示 12 个月投资期间内 BTC 价值的变动。 在 Claude 投资之初，BTC 的价值和他投入的金额处于同一个范围内，都是85美元。 然而，几个月之后，比特币的价格开始朝着不同的方向波动。

年底，Claude 对 BTC 投入的 1,020 美元增长率惊人，达到 91.19%，总价值为 1,950 美元等值 BTC。

用来计算 Claude 潜在收益价值的工具使用 BTC 的历史价格作为参考。 这有助于确定他当时会获得多少聪（或 BTC 份额）。

您还可以在线查看 DCA 工具，了解在持续购买比特币数月后您可以赚取多少收入。 例如 dcaBTC 工具，允许您自定义 DCA 设置，设置您要购买的金额、付款频率和投资期限。

平均成本法的优缺点

与加密货币领域的任何新生事物一样，平均成本法也存在优点和缺点。 在开始 DCA 计划之前，您需要了解以下事项。

让我们从平均成本法的优点开始。 由于您选择在特定期限内持续进行等量购买， 就可以避免在没有考虑周全的情况下，进行一次性投资而带来的潜在风险。. 同时，由于购买是定期的，您也可以 避免 FOMO 心态，从而避免因担忧价格突然波动而进行冲动投资。

加密货币交易所和市场平台会对您进行的每笔交易收取费用。 尽管看上去，在平均成本法中您要支付更多的交易费用，但请记住， 平均成本法是一项长期计划，. 相对几年后您可能会赚取的潜在收益，您支付的费用可以忽略不计。

除此之外，如果选择平均成本法，您不必拥有大额资金即可开始投资。. 由于这种方法是持续进行小额购买，您不必一次性投入大量资金。 如果在您购买时市场出现下跌或崩盘，您还可以 以较低的价格持有加密货币。

但另一方面，如果在您计划的购买日期价格飙升，您也可能会以更高的价格购买加密货币。 当 BTC 或您选择的加密货币处于强劲的牛市时尤其如此。 许多加密货币爱好者和投资者担心价格在未来数小时、数天、数周甚至数月内会更高，因此经常选择进行一次性大额购买。

我们之前也提到过，在 DCA 策略中，您会在特定时期内的预定时间进行小额购买。 这意味着无论市场稳定、上涨或下跌， 您都会购买一部分加密货币。

平均成本法值得尝试吗？

DCA 的目标是在固定时间内帮助您充分利用加密货币，避免过多风险。 尽管这种方法存在一些缺点，但同时您也可以从中收获很多益处。

那么，加密货币的平均成本法值得您投入时间和资金吗？ 一如既往，请您做好自己的调研，首先了解相关信息，然后再开始。 你也可以在浏览器上为这篇文章添加书签，在需要时随时使用本文中的信息。 祝您好运！

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