自中本聪（Satoshi Nakamoto）个人或团队创建比特币（BTC）并推广至大众，至今已有十余年时间。 这是一种加密货币或虚拟资产，它不仅是一种新型资金，同时还具有各种巧妙、精彩的功能。

当前，市场上有5,000多种加密货币用于交易和其他金融交易。 在虚拟货币的不断增长中，比特币在市值、价格和应用方面仍居首位。

多年来，它在加密市场中占据主导地位，同时探索出各种有益的、值得关注的功能。 为帮助您了解这些应用，请查看此列表，了解如何使用比特币。

日常购物

在比特币早期，加密货币环境行业内外对其用途的可能性知之甚少。 以前，大多数比特币持有者仅在加密货币市场中使用这种虚拟资产进行买卖或交易。 但是，在撰写本文时，世界各地已有大量公司和商户接受比特币作为合法的支付方式，用于购买商品、产品或服务。 这些产品和服务包括我们每天使用的产品和服务，例如百货，甚至是宠物用品。

除此之外，当您在餐厅、快餐连锁店、咖啡馆以及各种酒店、航空公司和旅行公司付款时，比特币也十分方便。

支持慈善机构和慈善项目

近年来，在各种比特币使用案例中，慈善事业和捐赠对比特币的接受和应用速度最快。 人们将比特币与当下其他虚拟货币视为救济和捐款的可靠手段。 这是因为跟踪交易的进行非常快速有效。

有些组织接受比特币和其他加密货币用于人道主义行动和发展援助，其中包括 Save the Children、The Water Project、红十字会、Autism Speaks、Zamzam Water、联合国儿童基金会等。 除此之外，许多加密货币和区块链公司还发起了自己的慈善活动，专门通过虚拟货币提供资金和运作。

Paxful的 #BuiltWithBitcoin 慈善计划就是其中的一个范例，该计划旨在建造100所学校、水井和社区花园，以实现可持续农业。 此项目展示了加密货币行业对慈善机构和慈善项目的资助和支持能力。

转账

当下，大多数人仍然依靠传统方式，通过本地、国际银行或其他汇款服务提供商发送或接收资金。 尽管通过这些服务企业汇款是最为常见的，但转账过程中要求您提供个人信息，包括姓名、地址、联系方式等。

汇款或收款也并非始终即时完成，这主要是由于这些汇款服务提供商只在营业时间运行，白天开放，夜晚、周末或节假日关闭。 费用通常取决于您要汇款的金额、您要使用的汇款服务提供商以及您要汇款的地区或位置。

而用比特币汇款则完全不同。 您只需访问智能手机或个人电脑上的电子钱包即可转账。 与受管制的银行不同，比特币转账不需要太多的个人信息，仅收取最低额外费用或无额外费用。 除此之外，通过比特币转账几乎可以即时接收和发送资金。 用户不必在营业时间进行交易，可以随时随地通过比特币接收和发送资金，比特币汇款没有地域限制。

向亲朋好友馈赠

这种虚拟货币的应用正在持续增长，当下，您可以用比特币购买数百种物品。 从鞋子、衣服、小工具再到豪华车，随着时间的推移，可以用比特币购买的物品将会越来越多。

如果您想尝试改变，还可以选择将比特币作为礼物馈赠给您的亲朋好友。 只需注意一点：您不必购买一整个比特币；您可以购买这种加密货币的一部分。

有很多方式可以赠送比特币。 其中一种是拥有一个数字钱包，来存储和使用比特币。 如今，有成百上千的电子钱包可供使用，但是如果您刚刚接触加密货币，还没有电子钱包，那么在Paxful上创建账号，即可获得一个免费的比特币钱包。

拥有电子钱包后，您就可以开始向亲朋好友馈赠比特币了（如果对方也有电子钱包）。 只需登录您的Paxful账号，点击“发送和接收”按钮，输入您想要馈赠的金额，然后输入接收方的比特币地址即可。

出于安全目的，系统会要求您输入账号密码，方可继续发送。 仅在未启用双因素验证的情况下才会显示。 完成这些步骤后，您可以继续发送比特币赠礼。 另一种馈赠方式是通过 Paxful 比特币钱包应用程序。 只需点击“发送资金”，然后按照上述步骤操作即可。

财富保值

比特币被称为高波动性资产，经常与黄金相比。 在谈到财富保值时，这两种资产通常被认为是不错的选择。 由于黄金已经存在了很长时间，因此人们仍然依赖并相信其价值。 但是正如黄金一样，比特币也是财富保值的绝佳选择。

对于那些面临经济和金融危机的国家/地区来说，比特币和其他加密货币是一种摆脱危机的生存手段。 当一个国家/地区的法定货币价值下跌时，以比特币的形式存储并持有资金是避免法币通货膨胀、避免损失所有资金和资源的好方法。 除此之外，比特币的投资用途也广为人知。 加密货币投资者可以充分利用比特币的高度不可预测性和高波动性。

比特币的用途还有很多很多，以上为您介绍的是您可以充分利用的几种。 这种加密货币还有很长的路要走，这也提醒了我们，在加密货币环境中，还有很多用途等待着比特币的持有者发现。