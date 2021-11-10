我们知道，入手加密货币领域可能会有些令人生畏，特别是当您面临诸多种钱包可供选择时。

市面上有很多不同种类的钱包，例如网页钱包、移动钱包、桌面钱包、硬件钱包和纸质钱包。 但简单来说，所有钱包可分成两大类别：托管钱包和非托管钱包。

什么是托管钱包和非托管钱包？

从定义而言，托管钱包是指由第三方持有您的比特币比特币密钥，在大多数情况下，这里的第三方是您购买加密货币的交易所或平台。 相反，非托管钱包让您保管自己的密钥，您可以全面掌控自己的资金。

这两种钱包各有利弊。 每种钱包迎合不同的交易需求，为了帮助您做出更好的决定，让我们来深入了解下两种钱包。

两种钱包的利弊

托管钱包

使用这类钱包的首个优点就是其易于访问的特征。 您只需输入登录信息即可访问资金，并可以立即使用或交易。

由于服务由中心化第三方（例如交易所）提供，因此您在使用托管钱包时交易费用通常较低。

此外，由于您很可能在交易所进行交易，那么如果遇到交易问题，您也可以享受客户支持服务。

最后，可能也是最为重要的一点，使用这种钱包不会丢失密钥。 您的密钥是访问资金的唯一方式，如果相比自己，您更信任由交易所来保管密钥，那么托管钱包就是您的上佳之选。 如果您丢失了钱包密码，只需确认身份即可重新访问账号。

现在，我们再来探讨这种钱包的一些缺点。

由于密钥不是由您控制的，因此从本质来说，您并不“拥有”钱包中的加密货币。 相反，您拥有的是一种债务。 您可以将这种情况比作由银行持有资金，或由娱乐城将您的现金兑换成筹码。 钱包就其持有的代币欠您一笔债务，与此同时，钱包也可以根据自己的目的对其进行使用。

其次，由于资金储存在交易所这类中心化第三方处，因此在某种程度上，每个人的资金都可能遭受数据泄露或黑客攻击的影响。 由于很多平台持有个人和隐私信息，因此很多不法分子（例如黑客）都将其视为主要攻击目标。 当然，这一点要取决于您选择的加密货币交易所，有些平台的安全性要优于其他平台。 整体而言，随着加密货币领域的发展和演变，各个平台也已充分意识到这些问题，并采取了相应的防范措施。

使用这类钱包的最后一项缺点，是其对互联网的依赖。 简而言之，如果不连接到互联网，就无法访问资金。

非托管钱包

使用非托管钱包的第一个优点，是您拥有唯一的密钥，也就是说，只有您可以访问自己的资金。 要完成一笔交易，您必须使用自己的密钥来授权。

其次，数据泄露和黑客攻击的风险较低。 尽管每个人都可能成为恶意攻击的目标，但与中心化交易所持有的金额相比，您钱包中的资金数额相对较少，因此也不太可能成为攻击目标。

由于您拥有资金和密钥的完全掌控权，避免了第三方可能造成的延迟期，因此可以实现即时提款。

最后，您无需连接互联网即可访问资金。 有些非托管钱包可以在不联网的状态下访问，让您可以随时随地管理资金。

现在，我们再来谈谈使用这类钱包的缺点。

首先，您无法享受客户支持服务。 由于所有事务由您自己管理，因此如果出现问题，您也只能承受相关后果。 小小的拼写错误就可能导致资金损失，没有挽回的余地。

如果您喜欢全面掌控资金，那么这也意味着您要为资金负单独的责任。 在刚刚入手时尤其要注意这点。 非托管钱包的设置过程，甚至向这种钱包发送资金的过程可能会让您感到困扰。 尽管技术上并不困难，但整个过程可能会比较复杂冗长。

最后一个缺点是，如果您丢失了密钥，也就等于丢失了资金。 这类钱包容易受到人为错误的影响，也就是说，如果您丢失或损坏了存放资金的实体钱包，而且您的密钥没有记录在其他地方，那么就无法将其找回了。

没有密钥，就没有加密货币：详解

“没有密钥，就没有加密货币”是一个常见的说法，用来描述托管钱包和非托管钱包的区别：如果您不持有密钥，那么加密货币也就不是您的了。

比如您在Robinhood上购买了比特币。 严格意义上，您并未拥有购得的比特币。 而是由平台根据您购买的比特币金额，亏欠您相应额度的资金。 在PayPal上购买比特币也是如此。

然而，人们通常对此有一种误解，认为这是最糟糕的情况，实际上，第三方持有您的密钥并不代表您的资金处于危险中。 近来，托管钱包升级了安全性和用户界面，使用起来更加方便安全。

我们以Paxful钱包为例。 实际上，您的密钥由我们的钱包服务提供商BitGo持有，您无法下载，但您至少知道，自己的密钥在妥善保管中，因为BitGo是行业领先者之一。 此外，我们还建立了确保您资金安全的系统——高安全性托管服务、双因素身份验证以及识别可疑活动的先进区块链分析工具。 同时，您还可以与任何非Paxful加密货币钱包接收和发送加密货币。

托管钱包对初学者非常友好，因此使用这种钱包往往是必不可少的。 对于刚刚入行的初学者而言，理解加密货币的方方面面就已经要牵扯很多精力了， 托管钱包会令整个过程变得更加简单。 此外，大多数托管钱包都与银行应用程序类似，用户界面比非托管钱包要熟悉很多。

托管与非托管

在托管钱包和非托管钱包之间做出选择，是您开始加密货币交易之前要做出的重要决策。 有些人喜欢托管交易账号，有些人会选择非托管钱包，还有些人会同时利用两种类型。 最终的决策权在您手中。