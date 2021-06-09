我们知道，加密货币已经改变了我们所了解的个人金融。 现在，我们可以成为我们自己的老板，产生收入，参与全球交易，这简直是梦想中的生活。 我们在不断努力交易的同时，也会询问自己：“还有什么比这更好的？” 答案是肯定的。

加密货币交易机器人会让您的交易更加便利，科技不就是让生活更加简单的工具吗？

什么是交易机器人？

是的，就是您想的那样。 加密货币交易机器人是电脑的自动程序，可以在“正确的”时间买卖加密货币，具体取决于您设置的方式。 其目的就是尽可能为您产生更多利润。 为了达成此目标，它们不断监控市场，使用预先设定的规则做出反应（规则由您根据自己的品味和偏好制定）。 这套规则将决定您的机器人如何分析市场行为，如成交量、订单、价格和时间等。

您应该考虑使用交易机器人吗？

加密货币市场不像传统市场，它从无休止。 您可以24小时不间断交易，尽管这非常美妙，但也给交易者带来了新的问题：没有人可以一直观察市场。 因为无法全天候关注市场，因此在我们睡觉时，就会有8小时的间歇期——醒来的时候，就有可能看到损失或收益。 因此，我们推出了加密货币或比特币交易机器人。 以下是使用机器人的一些显著优点：

想要节省时间？ 交易机器人让您放松、休息，不必担心自己的持仓交易。 即使是最为活跃的交易者也需要睡觉。 有了交易机器人，您不必一直盯着屏幕也有机会赚钱。

交易机器人始终在线，它们可以为您全天候观察市场，因此您可能会发现新的交易机会。 我们都知道，加密货币的波动性很大。 在这样的领域中，拥有能够快速利用市场条件机器人，为您时刻寻找机遇，这将对您非常有帮助。 当然，具体操作要取决于您为机器人设置的参数，但是一旦机器人看到机会，就会执行。

最后，使用机器人可以帮助您排除交易中的情绪。 作为人类，我们很容易在日内交易中感受到压力。 加密货币市场由于其波动性，给我们带来的压力要比传统市场大。 这种压力会导致情绪波动，从而影响我们的决策，导致计算错误，这在高风险的加密货币交易领域可能是极其痛苦的。 而经过预先编程的机器人可以保护我们不受最大敌人的伤害：我们自己。

交易机器人的种类

在进入加密货币和比特币交易机器人的世界之前，您需要简单了解机器人的各种类型。 每个类型分别迎合各种交易者的常见个性，因此，请选择适合自己的一款。

套利机器人 – 您是否熟悉 加密货币套利 ？这是一种交易策略，即从一个市场购买资产，然后立即在另一个市场以更高的价格出售，利用差价赚取利润。 套利机器人就是使用这种交易策略进行硬编码的。

趋势交易机器人 – 这类机器人通过 分析一项资产的动量或波动来获取利润 。 即使资产的轨迹是有辨识能力的，机器人也可以利用获利或止损准备金。

做市机器人 – 这类机器人会创建多个买卖订单快速获取利润。 假设一种加密货币价值1美元。 做市机器人可以做出0.99美元的购买出价和1.01美元的出售订单，如果两个订单都完成，您将赚取0.02美元的利润。

贷币机器人 – 如果您想以利率借贷加密货币，这类机器人可以自动执行该过程。 通过此操作，机器人还可以减轻利率的波动和贷款偿还。

配置文件自动化机器人 – 这类机器人可以帮助您创建、获取和维护所需的投资组合，而无需进行积极交易。 人们使用这种机器人来尽量省去繁琐和重复的任务。

以上是五个主要的机器人类型，但您也可以选择其他类型的机器人，比如我们平台的PaxBot。 这个小型聊天机器人可以帮助您搜索当前的出价，并在出现符合您要求的新出价时通知您。

您可以在这里进一步了解PaxBot如何操作。

帮助您入手的交易机器人

开始接受使用比特币日内交易机器人的想法了？ 除了Paxbot之外，还有很多选项供您选择。 为了帮助您入手，我们总结了一份免费和付费的交易机器人列表。

Pionex

Pionex既是交易平台，也是交易机器人。 在这个平台，用户可以使用12个免费的交易机器人，探索许多不同的交易风格。 例如，他们的Grid Trading机器人让用户有机会在特定的价格范围内低价购买，高价出售。 他们的Smart Trade终端允许用户在交易中设置止损或获利。 其他机器人还包括Leveraged Grid机器人和Spot-Futures套利机器人。

使用账号和机器人都是完全免费的。 不过，双方用户每次交易都要收取0.05%的费用。

Mudrex

Mudrex让用户有机会创建自动交易策略，通过使用拖放界面（包括已经构建的指示器和模式）来设置自己的交易规则。 这些策略也可以进行回测和模拟交易，允许用户在使用过程中对其方法进行测试和完善。 此外，用户还可以向市场提交他们的成功策略，并为使用这些策略的其他人设定月费。

Mudrex的价格分为两类：Mudrex Invest是免费的，但您需要向策略创造者支付月费；Mudrex Build的费用为每月16美元，但它允许用户创建、测试并部署自己的交易策略。

Wunderbit Trading

Wunderbit Trading是另一个允许您无缝交易加密货币的平台。 该平台有两个特色功能：TradingView及其Spread-trading终端。 TradingView让用户在几秒内创建完全自动化的交易机器人，而Spread-trading终端则允许用户选择其希望同时配对的资产。

入手WunderBit是完全免费的。 您可以通过免费账号开始手动交易、使用交易机器人并复制交易（这是一种帮助您模仿平台最佳交易者的策略）。 不过，如果您想升级体验，有三种方案可供选择：基础版（9.95美元）、专业版（24.95美元）和高级版（44.95美元）。

3Commas

和Wunderbit Trading一样，3Commas也是基于云的加密资产交易平台。 该平台包括一个智能交易终端、简单和复合交易机器人，复制交易以及投资组合管理。 它可以通过桌面或移动应用程序访问，并提供一个主页，将您链接至若干加密货币交易所。 该平台有一套可定制的交易机器人，您可以通过可用的配置选项，挑选并制作自己的交易机器人。

现在您可以通过免费计划试用3Commas，但如果想要拥有更加强大的交易能力，您可能需要考虑付费选项：入门计划（14.50美元/月），高级计划（24.50美元），和专业计划（49.50美元）。

Gunbot

作为最古老的加密交易机器人之一，Gunbot也是最受欢迎的选项。 它具有多达14种强大的预编码交易策略，非常适合那些刚刚接触交易，希望挑选想要交易的货币对，让机器人自动完成繁重工作的人群。 对于经验丰富的交易者而言，Gunbot的定制功能非常强大，您可以修改预编码策略，甚至可以从头开始，完全定制自己的个性化方法。

Gunbot还提供强大的套利机器人，可以执行三角套利。 假设您有100 USDT。 他们的机器人可以寻找三角套利机会并购买比特币。 然后，该机器人可以使用BTC购买XRP，最后使用XRP回购USDT以获取利润。

和此列表上的其他交易机器人不同，Gunbot提供三种套餐的终生许可证：标准套餐（0.025 BTC）、专业套餐（0.0375 BTC）和终极套餐（0.0625 BTC）。

Trality

Trality的目标是缩小专业交易与私人交易之间的差距。 为此，他们让每个人都可以使用自动交易机器人的技术，并帮助他们变得成为更加智慧的交易者。

Trality拥有两项杰出的功能。 首先是Trality Rule Builder，这是一个简单但功能强大的图形界面，让用户通过拖放指示器来构建交易机器人。 基本上，您几乎无需编写任何代码即可开发自己的交易算法。

第二项功能是Python Code Editor。 假设您想深入算法的细节。 在这种情况下，此功能作为浏览器内的代码编辑器，可让您使用Python编程语言，从头创建交易算法。

你可以通过Pawn计划免费尝试Trality，其中包括一个实时机器人、一个虚拟机器人，每月交易量限额5.00欧元。 但如果您想拥有更多交易能力，还有其他三个套餐供您选择（同时也会带来更多权益）：Knight 计划（9.99 EUR），Rook 计划（39.99 EUR）和 Queen 计划（59.99 EUR）。

Bitsgap

Bitsgap是一站式交易平台，将一些最大的交易平台融为一体，让系统帮助您进行繁重的工作，而您可以轻松无虞。

该平台配备不同种类的交易机器人，例如期货交易机器人和自动交易机器人 。 结合其交易终端的杰出工具，您将可以使用单个界面，在多个交易所进行交易所需的一切操作。

您可以在Bitgap上免费试用14天。 该计划包括所有标准功能，交易限额为1,000美元。 如果您想进行更多交易，则可以选择基础计划（每月19美元），高级计划（每月44美元）和专业计划（每月110美元），所有计划均可带来更多权益和更高的交易限额。

请牢记风险

和其他任何投资一样，请务必牢记，加密货币交易机器人也存在风险。

此外，也请记得，这些机器人是为交易者（而非投资者）设计的。 如果您是喜欢购买并持有资产的休闲投资者，那么使用交易机器人可能不是正确的选择。 即便平台可以帮助您可以轻松入手，但具有金融知识、分析能力和交易知识的人也始终比其他人有优势。

在这个领域，您还需要提防诈骗和隐藏费用。 加密货币是一种新技术，有时会吸引不良操作者。 考虑到这点，您必须进行尽职调查。 问问自己：平台背后的团队可信度如何？ 他们是否有公共形象和支持团队？ 可以联络到他们吗？ 其他客户怎么评价他们？ 有什么隐性成本吗？ 请记得，只要涉及到投资和交易领域，您了解的信息越多越好。

尽管这些加密货币交易机器人看起来很不错，但也务必要记住，它们只是工具，不能保证利润。 尽管大多数交易机器人只需进行设置即可，但最好的解决方案通常是将自动交易与人工监管相结合。 市场环境变化如此之快，需要在交易之间对机器人进行一些调整，而这就是人工监管的作用所在。 您需要不断调整机器人的策略参数，方可避免资金损失。

如果您要开始使用交易机器人，请确保牢记风险，并进行尽职调查。 祝您好运！

*免责声明：本文内容仅供参考。 本文观点不作为金融、投资或任何其他建议，也不代表Paxful的意见。