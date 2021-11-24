您是否感受过社交媒体的轰炸？ 只要上 Twitter 或 YouTube，都会看到广告连续不断，对吧？ 除了各类广告，您还要对诈骗提高警惕。 对此，您不是唯一的受害者。

近年来，社交媒体的增长也将诈骗带入全新高度。 这是由于，社交媒体可以影响人们对潜在投资的看法。 因此，对于加密货币意见领袖和通过可疑代币致富的任何承诺，您务必保持谨慎。 其中有一种骗局被称为拉高出货 (Pump and dump)，如果您不想成为“抽毯式”（rug-pull）骗局的受害者，请深入阅读本文。 为了帮助您深入了解，我们来详细分析一下，什么是拉高出货，以及这种骗术的具体操作方法。

什么是拉高出货 (Pump and dump) 骗局？

拉高出货是一种欺诈行为，它利用炒作和错误信息，对没有已知、直接目的的代币或货币营造虚假兴趣。 最初，骗子会在价格很低的时候积累大量可疑货币，然后通过社交媒体营销来抬高价格。

过去，拉高出货通常是通过口耳相传来兜售的。 现在，随着互联网的兴起，大部分虚假信息通过社交媒体平台、论坛、视频等网络媒体传播。 骗子还会与投资意见领袖合作，向他们提供经济奖励，供其煽动用户抬高货币价格。

一旦价格达到顶峰，且错误信息引发了购买狂潮，骗子和意见领袖将通过套现获取巨额利润，来“倾销”他们所有的加密货币。 这种抛售会导致代币的价格远低于其原始价格。 大多数持有者将无法及时出售， 也就是说，他们会被这些问题代币套牢，造成财产损失。

请注意，市面上有各种各样的拉高出货骗局，它们都是违法的，如果被抓住，会带来严重的后果（例如巨额罚款）。

为了帮助您了解具体运作方法，我们来看一个例子。

假设一位非常有名的说唱歌手和加密货币意见领袖 Soup Doge 在 Instagram 帖子中宣传一种代币（我们称之为 MoonSoon）。 在 Soup Doge 帖子的影响下，MoonSoon 的价格飙升。 但几天之后，该代币背后的开发者开始出售持有的所有份额。 由于您对即将到来的危机情况毫无所知，因此您无法出售手中的代币，此时原始价格开始暴跌。 很快，您投入的资金无影无踪，MoonSoon 也就此销声匿迹。 这就是很多人被加密货币意见领袖欺骗的案例。

加密货币拉高出价骗局如何操作？

拉高出货骗局背后的巨大问题是，为什么它们运作得这么好？这种骗局已经存在一段时间了，那么到底是什么吸引人们落入拉高出货的陷阱呢？ 答案是，这种骗局利用了人们 FOMO（错失恐惧）的心理。 由于虚假信息和炒作，许多投资者对赚钱感到非常兴奋，以至于在没有适当研究的情况下就匆忙进行投资。 他们不想错过机会，会冲动购买。

初始代币发行 (ICO) 与拉高出货骗局

为了从拉高出货中获得更多收益，骗子还会进行初始代币发行 (ICO)（类似于筹款活动）。 相信某种代币的投资者会将资金投入到其开发过程中， 作为回报，他们会获得新的代币奖励，ICO 将使用这笔钱进一步开发代币。

不幸的是，并非所有 ICO 都会以这种方式运作，因为其中有些是骗局。 许多骗子会将 ICO 投资者作为目标，因为这些人已经做好准备，愿意购买。 此外，有一些“pump bots”机器人可以在几秒钟内进行买卖。 即使有合法的 ICO，有时这些 pump bot 仍然可以通过运作、拥有用户，在发行开始时影响代币、投资者和价格。

要了解安全 ICO 和欺诈性 ICO 之间的区别，您需要了解 ICO 的构成。 首先，安全的 ICO 通常要有完整发布的白皮书，其中包括项目的内容、应用程序或用例、完成项目的要求以及需要多少资金。

欺诈性 ICO 可能具有以下危险信号：

没有白皮书

白皮书的运作模式不现实

ICO 背后的人员身份虚假，或已有欺诈前科

ICO 的路线图不够详细或清晰

ICO 代码可疑

问&答环节很难联系到开发人员

拉高出货骗局案例

现在，您已经知道什么是拉高出货骗局及其操作方法，让我们来讨论一些著名的案例。

FaZe Clan 和 Save the Kids 加密货币 ：电子竞技组织 FaZe Clan 的几位成员对一种新的代币表示支持：Save the Kids， 他们通过一系列推文和视频宣传这种加密货币。 人们相继购买了这种代币，几天后，其价格下跌了 60%。 参与该计划的 FaZe Clan 成员鼓吹了人们对 Save the Kids 的兴趣，然后可能对投资者进行了抽毯式操作。 虽然 Clan 的成员对此予以否认，但 Save the Kids 加密货币确实很像是拉高出货骗局。 此后，此骗局涉及的 成员已被 FaZe Clan 封禁或除名 。

Tana Mongeau 和 TitsCoin： 意见领袖 Tana Mongeau 在她的 Instagram 故事中推广自己的加密货币 ，其行为与 FaZe Clan 的骗局类似。 长话短说，这是一种抽毯式加密货币。 也就是说，她吸引投资者购买了可疑货币，然后进行了抽毯式卷款操作。

如何避免落入拉高出货骗局

我们已经讨论了拉高出货骗局的示例、危险信号和基础知识。 现在，我们来讨论如何避免这种骗局。 请遵循以下建议，保护自己辛苦赚来的资金，避免落入拉高出货的陷阱。

进行研究

识别拉高出货骗局的一部分工作就是进行自己的研究。 如果想要了解某种代币是否是骗局，可以查看其白皮书，对为该代币提供资金的公司进行研究。

如果太过美好…

尽管偶尔会有例外情况，但请记住，如果情况听上去太过美好，那通常就不会真实。 如果条件非常美好，符合您对加密货币的所有要求，请务必提高警惕。

对信息来源保持怀疑

如果拉高出货计划企图吸引投资者，那么他们就会推出各种市场材料和新闻发布。 开发人员很容易打造虚假网站和社交媒体账号，因此不要太过相信他们发布的内容。 一定要带着怀疑的目光看待这些内容来源， 在做出投资之前，一定要找到可以信赖的真实资料来源。

避免来自 /r/CryptoMoonShots 中的加密货币

如果您要投资的加密货币或项目在以上 reddit 分区版块中进行了推广，那么很可能就是骗局。 CryptoMoonShots 的唯一目的就是推广不良的加密货币。 同时，还要远离 “elon”、“safe”或“moon”等名称的加密货币。

了解拉高出货的套路

了解拉高出货的套路是避免上当受骗的关键。 请仔细阅读本文中的危险信号，看看是否与您要投资的项目相符。

对涉及的人员进行背景调研

对开发人员进行背景调研不仅可以帮助您了解其技能和经验，还可以让您知道对方是否隐藏了身份。 大多数区块链项目都会在网站和 LinkedIn 页面上公布开发人员的姓名和照片，证明其合法性。 也就是说，如果他们进行了抽毯式操作，您会知道负责人是谁。

在加密货币领域保持安全

由于代币和加密货币是一个新兴领域，因此骗局层出不穷。 无论是加密货币拉高出货骗局，或是其他事物，请始终对企图利用您的人保持警惕。

然而，不要让这些骗局阻挡您迈入加密货币世界的脚步， 市面上还是有很多优质且安全的加密货币公司。 您只需在决定投资之前，确保进行一系列安全检查，保持谨慎即可。 请记得，运用您的智慧保持安全，最重要的是，要进行自己的调研。

*本文内容仅供参考。 您不应将任何此类信息或其他材料解释为法律、税务、投资、金融或其他建议。 您应该对事实和数据亲自进行独立核实，在做出任何决定之前，可能需要寻求专业建议。