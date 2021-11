:电子竞技组织 FaZe Clan 的几位成员对一种新的代币表示支持:Save the Kids, 他们通过一系列推文和视频宣传这种加密货币。 人们相继购买了这种代币,几天后,其价格下跌了 60%。 参与该计划的 FaZe Clan 成员鼓吹了人们对 Save the Kids 的兴趣,然后可能对投资者进行了抽毯式操作。 虽然 Clan 的成员对此予以否认,但 Save the Kids 加密货币确实很像是拉高出货骗局。 此后,此骗局涉及的

成员已被 FaZe Clan 封禁或除名

。